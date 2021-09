Van Gertz y Conacyt contra científicos por delincuencia organizada

La FGR acusa a los 31 ex funcionarios de presunto peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. (Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) van contra 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y ex funcionarios del Conacyt, por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La FGR investiga a 25 ex funcionarios del Conacyt, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que estuvieron presentes en las sesiones del Consejo Técnico de Administración donde se aprobaron recursos para el Foro. Asimismo, hay seis miembros del Foro imputados, como la ex coordinadora general, Julia Tagüeña Parga, otros dos excoordinadores, dos secretarias técnicas y el abogado.

El periodista Raymundo Rivapalacio dio a conocer este proceso penal en su columna titulada La Venganza de Gertz Manero, publicada en El Financiero. Sin embargo, el procedimiento penal inició el año pasado y ni la FGR ni el Foro habían informado sobre el tema.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso La Silla Rota, la primera carpeta de investigación fue la FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020, para indagar los hechos relativos al manejo de recursos por parte del Foro, la cual estuvo radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Al principio, la fiscalía sólo indagaba a 25 ex funcionarios, posteriormente incluyó a otras seis personas, por lo que en total tiene en la mira a 31 imputados.

En agosto, se asignó a la carpeta el nuevo número FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021, ya que fue remitida a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

A finales de ese mes, específicamente el 24 de agosto, la FGR solicitó a un juez de control con sede en el Centro de Justicia del Altiplano que librara orden de aprehensión contra los 31 ex funcionarios; sin embargo, el juez se negó a hacerlo por considerar que la Fiscalía no aportó la información necesaria para acreditar los hechos y le dio 15 días hábiles para ampliar los datos.

TAGÜEÑA PARGA SOLICITÓ AMPARO EN 2020

Desde el mes de noviembre de 2020, Tagüeña Parga solicitó un amparo para que se le notificara si la Fiscalía General de la República (FGR) tenía abierta una carpeta de investigación en su contra.

La demanda de garantías fue solicitada en el juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, el 25 de noviembre para conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta alguna pesquisa en su contra.

En el escrito, Tagüeña Parga solicita al juez la protección de la justicia contra la negativa de recabar entrevista ministerial de dar acceso a la carpeta de investigación, la negativa de tener por designados a los abogados defensores, así como la negativa de reconocerle el carácter de imputada en el expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020 que inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR.

La demanda de garantías que solicitó Tagüeña Parga fue tramitada luego de que la titular del Conacyt, María Álvarez-Buylla, dijo ante senadores que la doctora Tagüeña, transfirió al Foro Consultivo Científico y Tecnológico 50 millones de pesos que ella ejerció.

Sin embargo, tras ser analizado el amparo por el juzgado, le fue negada la suspensión definitiva el pasado 3 de marzo.

"Se resuelve: único. Se niega la suspensión definitiva a Julia Tagüeña Parga en términos de los establecido en el considerando único de esta resolución".

Contra esa medida solicitó un recurso de revisión en Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, el cual le ratificó el 26 de mayo pasado, la negativa de acceder a la carpeta de investigación ED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020.

POR LEY, EL FORO RECIBÍA RECURSOS DEL CONACYT

La FGR acusa a los 31 ex funcionarios de presunto peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En la información a la que tuvo acceso este medio se señala que las imputaciones que plantea la fiscalía son por considerar que el Foro Consultivo recibiera recursos del Conacyt, así como los miembros de éste, hecho que considera que conforma el presunto delito de "organización criminal".

Sin embargo, el 17 de agosto de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en a sentencia MI/SS/D/9941/2021 confirmó que fue legal que el Conacyt otorgara recursos al Foro para su operación, hasta el 17 de febrero de 2020, cuando se cambió el estatuto orgánico del Consejo.

En la Ley General de Ciencia y Tecnología, en el artículo 38 se estipulaba que "El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo".

LA LUCHA DE CONACYT CONTRA EL FORO

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico entró en vigor el 5 de junio de 2002, constituido por ley como una asociación civil. De esta manera operó hasta el inicio de la actual administración, cuando se dieron los primeros choques con la directora General del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que lo desconoció como un órgano autónomo del Consejo.

A mediados de 2019, el Conacyt desconoció la relación jurídica que tenía con el Foro y decidió no asignarle recursos, lo que derivó en que la mesa directiva del Foro promoviera un juicio de amparo bajo el número de expediente 1440/2019.

Inicialmente se otorgó la suspensión provisional y definitiva para que el Consejo siguiera dando recursos al Foro y en enero de 2020 el juez dictó sentencia en primera instancia en el mismo sentido.

Sin embargo, en febrero de 2020 el Conacyt cambió su estatuto orgánico y eliminó el artículo en el que se establecía que el Foro estaba constituido como una asociación civil.

El 6 de julio de 2020, la doctora Julia Tagüeña Parga presentó su renuncia al Foro y denunció la inoperabilidad de éste porque el Conacyt no había otorgado los recursos correspondientes.

En entrevista con La Silla Rota, Tagüeña Parga explicó que el puesto de coordinador general que ella ocupaba es un cargo honorífico que nombra la Mesa Directiva, por lo que no estaba contratada ni cobraba por esta labor.

En esa ocasión, Tagüeña Parga declaró a La Silla Rota: "Llega el momento de que el actual Conacyt cumpla con el artículo 38 y entonces dice que no puede hacerlo porque no le quiere dar dinero a una A.C. lo cual no hacía ningún sentido porque el Foro se había vuelto A.C. porque el Conacyt lo había pedido y además, evidentemente hay muchas otras A.C. que reciben dinero.

"Es muy importante mencionar que es un dinero dado directamente por el Conacyt, con base en la ley y que todo el trabajo siempre fue evaluado, siempre fue auditado y siempre se dieron cartas de funcionamiento. Porque ahora de pronto quién sabe qué pasó con el dinero, se sabe perfectamente, está todo auditado y organizado", afirmó.

¿QUIÉNES SON JULIA TAGÜEÑA Y ENRIQUE CABRERO?

Julia Tagüeña Parga es física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford. Por su labor científica es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores.

Fue coordinadora general del Foro a partir de enero de 2019, anteriormente se había desempeñado como directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, directora del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt.

Enrique Cabrero Mendoza es licenciado en administración por la Escuela de Comercio y Administración de la Universidad de San Luis Potosí, maestro en administración pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y doctor en Ciencias de Gestión por la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Francia.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue director general del CIDE y entre 2013 y 2018 fue director general del Conacyt. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM.

