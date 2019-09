Van contra funcionarios de FGR y jueces por liberar a implicados en caso Iguala

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios y jueces, de modo que se puedan deslindar responsabilidades en el caso Ayotzinapa.

En conferencia matutina, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó que el juez de Tamaulipas que acreditó la libertad del implicado en el caso Ayotzinapa, Gilgardo López Astudillo, llegó a la conclusión de que no existían elementos en su contra.

Destacó que este antecedente podría llevar a la libertad a 50 personas que se encuentran en proceso, en tanto, recalcó que de los 142 aprehendidos, 53 ya fueron liberados en el caso Iguala.

"A lo largo de estos años, el proceso judicial de los detenidos está basado en 107 pruebas recabas; hoy sólo subsisten 44 de las 107 pruebas", indicó.

"Por instrucciones del presidente iniciaremos ante la FGR y el Consejo de la Judicatura federal los recursos para que se inicie la investigación de los funcionarios y de los jueces para deslindar la responsabilidad en estos casos, en donde en lugar de garantizar la justicia a las víctimas se está generando un pacto con la impunidad", lanzó.

Encina comentó que llamada "verdad histórica" tuvo como base irregularidades que beneficiaron sólo a los detenidos.

Por su parte, López Obrador señaló que "es un asunto de justicia muy grave y por eso vamos a presentar formalmente una denuncia a las autoridades de la FGR y al Poder Judicial".

RENUNCIA DE MUÑOZ LEDO

El titular del Ejecutivo federal se mostró satisfecho con la decisión de Porfirio Muñoz Ledo de retirarse de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Yo creo que la transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad. Yo celebro que se haya resuelto respetar la ley en el caso del Poder Legislativo. Es decir, que no se haya modificado la Ley Orgánica porque eso no debe permitirse, aunque ahí nosotros no tenemos la facultad. Celebro mucho el que ya se haya resuelto esa controversia y no entrar en componendas de ningún tipo", afirmó.

PLURIS

El presidente López Obrador apuntó que está a favor de la eliminación de plurinominales ya que "se deben revisar todos los excesos que existen en el país, revisar los órganos electorales que cuesta mucho tenerlos; el INE es de los más costosos del mundo".

Agregó que "hay formas de que todo mundo esté representado, es una cuestión de cantidad y que se mantenga la representatividad, incluso de que las minorías estén representadas, el asunto es el número, eso se puede resolver".

lrc