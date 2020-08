Van 498,380 casos de covid; muertes suben a 54,666

México está a un paso del medio millón de personas contagiadas de covid-19, ya que hasta ahora hay 498 mil 380 casos confirmados, mientras que las muertes aumentaron a 54 mil 666, informó la Secretaría de Salud.

En las últimas horas se confirmaron 5 mil 858 casos de coronavirus, para alcanzar un total acumulado de 498 mil 380. José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, indicó que hay 535 mil 461 casos estimados y 42 mil 530 casos activos estimados.

Destacó que para estas estimaciones se consideran los índices de positividad y los casos sospechosos, por lo que esto permite acercarse más a la realidad de la pandemia en México.

Las defunciones se incrementaron a 54 mil 666, 737 más que las que había este martes. Sin embargo, las defunciones estimadas ascienden a 56 mil 598, que de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud representan una disminución del 46%.

Alomía Zegarra indicó que de febrero a la fecha se han aplicado un millón 127 mil 115 pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2, 542 mil 262 de ellas dieron negativo, 83 mil 473 están en estatus de sospechosos y 336 mil 635 ya se recuperaron de la enfermedad.

Respecto a la ocupación hospitalaria, actualmente hay una ocupación general en el país de 41% en camas generales y de 35% en camas con ventilador. Nuevo León, Nayarit y Colima son los estados con más camas generales ocupadas. Mientras que Colima, Nuevo León y Aguascalientes son los que tienen la mayor ocupación de camas con ventilador.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se prevé que en la temporada invernal haya un repunte de casos de covid-19 y que también es temporada de influenza, por lo que esto podría representar un reto importante para la epidemia porque estarían circulando dos enfermedades que se transmiten de la misma manera y que afectan los pulmones.

Asimismo, el subsecretario presentó un video sobre todos los comentarios que ha hecho sobre el uso de cubrebocas, al recordar que no es enemigo de este insumo, pero que no brinda protección para que las personas no se contagien, sino para evitar contagiar, por lo que es una medida auxiliar.