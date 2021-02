Van 26, entre dudas, por Fiscalía General

Que (los candidatos) nos digan sus casos de éxito, que sean expertos en el sistema acusatorio y no se quedó en un sistema inquisitivo que ya no está en funciones, que nos diga que es experto en materia financiera y contable, para que con toda legitimidad se haga esa lista de 10 y no hubiera excusas y no se acuse de favoritismo”, dijo.