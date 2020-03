Van 26 casos confirmados de coronavirus en México

La Dirección Nacional de Epidemiología informó que sólo un caso de coronavirus está confirmado en el Hospital ABC y queda pendiente revisar en el Indre los otros casos.

Por la tarde, periodistas como Paola Rojas y Manuel López san Martín citaron al doctor Francisco Moreno Chávez de que en dicho nosocomio privado existían nueve casos confirmados de covid-19.

Existen 9 pruebas positivas para #COVID2019 en el centro médico ABC. Estas pruebas se van al INDRE para darles validez, 8 de estos pacientes están en su casa porque no cumplen criterios de hospitalización. https://t.co/p0z1hgTh1R — Dr Francisco Moreno Sánchez (@DrPacoMoreno1) March 14, 2020





José Luis Alomía, director de Epidemiología informó que al corte del viernes van 26 casos confirmados de covid-19, 11 casos nuevos respecto del corte de ayer jueves y hay 105 sospechosos.

Suspenderán concentraciones masivas; no clases

Sobre la cancelación y luz verde para eventos masivos, la Secretaría de Salud informó que se analiza cuidadosamente con la información de día con día y hora entre el balance y el beneficio; por eso se canceló la clase de box y se continuó con el Vive Latino.

"Habrá un momento en que las decisiones de cancelar eventos será minuto a minuto", advirtió el subsecretario Hugo López-Gatell.

López-Gatell dijo que este sábado se formalizará de que todas las entidades públicas, sociales y privadas suspendan sus servicios no esenciales al público como seminarios, clases, foros, todos estos eventos que tienen un bajo impacto económico; con el propósito de que se eviten concentraciones masivas.

Hay conversaciones con la autoridad educativa, participaremos en la sesión del Consejo Nacional de Educación que presiden Esteban Moctezuma Barragán y precisaremos los lineamientos no para suspender clases.

Sobre el caso del Hospital ABC, la periodista Paola Rojas posteó en Twitter:

Me confirma el Dr. Francisco Moreno, encargado del programa de coronavirus del Hospital ABC, que tienen nueve casos confirmados de la enfermedad. Nueve solamente en esa institución privada. — Paola Rojas (@PaolaRojas) March 13, 2020

Manuel López San Martín, columnista, informó en el mismo sentido:

?? el hospital ABC tiene 9 casos CONFIRMADOS de #Covid_19mx



Son más de los que reporta oficialmente el sector Salud y su vocero @HLGatell en #CDMX



Algo no cuadra ?? — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 13, 2020

"Todos los hospitales privados, consultorios, laboratorios de diagnóstico están obligados a cumplir con la notificación de las enfermedades epidemiológicas a la Dirección Nacional de Epidemiología", dijo López-Gatell.

Exhortan colegios privados de CDMX a cuarentena por covid-19

Colegios de la Ciudad de México y de Naucalpan en el estado de México, exhortaron a sus comunidades estudiantiles a una cuarentena debido a sospechas de coronavirus en alumnos.

El diputado local por el PRI en el Congreso capitalino, Miguel Ángel Salazar, informó a LA SILLA ROTA que colegios privados exhortaron a padres de familia a que si no quieren llevar a sus hijos no lo hagan.

Las escuelas son la Greengates School, de Naucalpan y la Winpenny School de Cuajimalpa, principalmente de alumnos extranjeros o de padres de procedencia extranjera.

"Españoles, canadienses, holandeses, principalmente", dijo.

También el Colegio Americano está manejando estas políticas.

La versión con los padres es que hay algunos casos positivos y los colegios no han hecho pronunciamientos oficiales de momento, advirtió el diputado local.

Al momento dos colegios privados de la zonas de #Cuajimalpa y #Naucalpan suspenden actividades al dar positivo alumnos por #Covid_19. — Miguel Ángel Salazar (@Migel_ange) March 13, 2020

No obstante, personal de la alcaldía de Cuajimalpa dijo no estar enterada aún.

En tanto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México indicó que ni dicha dependencia ni la Secretaría de Salud de México o Secretaría de Educación Pública han emitido alguna recomendación para suspender actividades en escuelas.

Mientras que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en este momento no es necesario cancelar las clases.

"Hasta ahora no hay indicaciones de que se cierren las escuelas, no tiene impacto que se cierren las escuelas, ¿entonces para qué se hace? Algunas escuelas lo hacen, es muy respetable. La UNAM dijo que lo hará, pero se adelanta a su periodo de vacaciones", mencionó.

"Tomar estas medidas de manera anticipada tiene impactos económicos, no macroeconómicos, sino a quien vive al día. Eso no quiere decir que por eso no se tomen, sino que se tomen cuando se deban de tomar", recalcó la Jefa de Gobierno.













El colegio de niñas de Cuajimalpa también suspende actividades, e informó que toda actividad será a través de diversas plataformas; ahí se habla de familiares de la comunidad escolar que tendrían covid-19.

Miguel Ángel Salazar dijo que está en diversos chats de colegios de la zona porque fue jefe delegacional.

"Padres de familia de diferentes colegios me han dicho que incluso ellos mismos son casos sospechosos de ser portadores del coronavirus", indicó el diputado.





El Colegio de México suspendió clases presenciales hasta nuevo aviso.

Informó que los coordinadores académicos de cada programa precisarán e informarán a los estudiantes las modalidades de organización a distancia de los cursos a partir del 23 de marzo.

En la misma zona poniente de la Ciudad de México, un trabajador de Coca Cola que solicitó anonimato, indicó que desde este viernes personal administrativo ya no acudió a oficinas en la zona de Chapultepec.

Con información de Marco Antonio Martínez