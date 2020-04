Van 24 estudiantes de la UNAM contagiados de covid en Tlalnepantla

"No nos dieron el equipo necesario. Les pedimos guantes, cubrebocas, batas y equipo para protégenos, pero no lo entregaron. Los compañeros comenzaron a atender a los pacientes sin la protección. A los pocos días, varios comenzaron a presentar síntomas, sin embargo, las autoridades del hospital no aprobaron que se nos realizarán las pruebas para conocer si estábamos infectados", comenta una médica residente quien pidió el anonimato.