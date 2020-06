Van 10 mil 167 decesos por covid; 6 estados concentran la tragedia

En el día de inicio de la "nueva normalidad", México llegó a los 10 mil 167 decesos por covid-19. Seis entidades concentran 62.4% de la tragedia, ya que han registrado 6 mil 344 muertes desde que inició la emergencia sanitaria en el país.

En los últimos 16 días se duplicó el número de defunciones, lo que muestra el avance acelerado del virus en estas dos semanas. El pasado 16 de mayo la Secretaría de Salud informó que habían 5 mil 45 personas que habían muerto por el virus Sars-CoV2, tomando en cuenta que el primer deceso fue el 18 de marzo, esto quiere decir que al inicio de la pandemia nos tomó 59 días llegar a esta cifra.

A más de 90 días del primer caso confirmado, el covid-19 ha avanzado en México y lo ha llevado a entrar en la "lista negra" de países afectados, quedando sólo detrás de las naciones que han registrado los mayores números de decesos: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Brasil y España.

Sin embargo, sólo nos tomó dos semanas alcanzar los 10 mil 167 decesos, lo que representa que en últimos 16 días se confirmaron las 5 mil 122 muertes más recientes en toda la República.

En 6 entidades se concentra mitad de decesos

Seis entidades concentran más de la mitad de las defunciones: la Ciudad de México con 2 mil 713; el Estado de México con mil 168; Baja California con 871; Veracruz con 537; Tabasco con 533, y Sinaloa con 522. Estas entidades reportan en total 6 mil 344 muertes por el virus Sars- CoV2, es decir, el 62.4% del total.

En la lista de las primeras 10 entidades con mayor número de defunciones también se encuentran Puebla con 359; Quintana Roo con 355; Chihuahua con 328 e Hidalgo con 318. La tasa de letalidad en el país es de 10.88%.

Los estados de menores registros de muertes

Por el contrario, los estados que reportan el menor número de fallecimientos por covid-19 son Colima con 21 decesos; Zacatecas, Baja California Sur y Aguascalientes han tenido 35 muertes respectivamente, mientras que Durango ha reportado 37.

En total se han registrado 10 mil 167 defunciones, 93 mil 435 casos confirmados, 38 mil 497 sospechosos, 151 mil 267 que ya fueron descartados porque dieron negativo y se han aplicado 282 mil 089 pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2. Los casos activos actualmente son 16 mil 303, estos son los casos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días.

La ocupación hospitalaria actualmente aumentó al 43%, con 9 mil 427 personas hospitalizadas y 12 mil 475 camas disponibles en 725 hospitales de la República. Baja California reporta la mayor ocupación de camas con ventilador, con 66%, le sigue la Ciudad de México con 64% y el Estado de México con 63%.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el pico de la curva epidémica para la Ciudad de México fue el pasado 5 de mayo, pero que se han excedido las predicciones, por lo que dijo que particularmente en el Valle de México se deben mantener las medidas de sana distancia. Indicó que en Tabasco también se excedieron los casos que se habían previsto debido a un aumento en los contagios, por lo que recordó que existe un riesgo de rebrote.

La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que si hay rebrote en alguna parte del país, se cerrará de nuevo, es decir, se recomendará aplicar de nuevo el confinamiento para evitar contagios, aunque destacó que "nada de imposiciones autoritarias".

El subsecretario López-Gatell recordó el domingo que éste no es el fin de la pandemia, por lo que hace el llamado a la población a tomar las debidas precauciones para evitar que se propague el coronavirus.

A más de 90 días del primer caso confirmado, el covid-19 ha avanzado en México y lo ha llevado a entrar en la "lista negra" de países afectados, quedando en el séptimo sitio, sólo detrás de las naciones que han registrado los mayores números de decesos: Estados Unidos con 106 mil 918; Reino Unido con 39 mil 45; Italia con 33 mil 475; Brasil con 29 mil 937; Francia con 28 mil 833, y España con 27 mil 127.

Inicio de la "Nueva Normalidad"

El inició la reapertura este 1 de junio, tras 70 días de la Jornada de Sana Distancia, que a decir de las autoridades sirvió para disminuir el número de contagios que se podrían haber tenido sin el confinamiento; sin embargo, especialistas en salud y epidemiología advierten que la curva de contagios no se ha aplanado y que de hecho continúa al alza, un mal pronóstico para volver a la "nueva normalidad.

El pasado 26 de mayo, México rebasó los 8 mil fallecimientos que había estimado hace sólo un mes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien ante esta situación tuvo que reajustar y decir que en realidad prevén que se podrían registrar 30 mil muertes por el virus Sars-CoV2.

La última semana ha sido la de mayor aumento, ya que hubo más de 3 mil casos confirmados diarios en los últimos cuatro días y el martes se reportaron 501 muertes por coronavirus, la cifra más alta desde que inició la pandemia.

El primer caso

El primer caso confirmado de covid-19 se reportó el 27 de febrero por la noche, aunque se confirmó hasta el día 28 en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se dijo que en realidad eran tres personas que se habían contagiado al viajar a Bérgamo, Italia.

El 18 de marzo se registró el primer fallecimiento por el virus Sars-CoV2, era un hombre que se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que padecía enfermedades crónico degenerativas que agravaron su condición.

Cinco días después, el 23 de marzo, inició la Jornada de Sana Distancia, que inicialmente iba a terminar el 19 de abril, pero que se extendió hasta el 30 de mayo. Sin embargo, el regreso a la "nueva normalidad" tampoco parece sencillo, debido a que 31 entidades del país tienen riesgo máximo de contagios.

Dudas sobre los datos

Durante la pandemia ha habido múltiples señalamientos sobre las cifras que presenta el gobierno cada noche. Primero hubo cuestionamientos sobre la falta de pruebas de diagnóstico, ya que en México se hacen sólo 0.4 por cada mil habitantes, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 22.9.

LA SILLA ROTA dio a conocer desde el 13 de abril las discrepancias en cifras de casos confirmados y defunciones que existen entre el gobierno federal y los estatales, así como anomalías en la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud, como los casos confirmados que aparecen antes del primero, que hay un retraso de más de un mes en el registro de defunciones y que existe también un retraso de hasta tres meses en la entrega de resultados de pruebas de covid.

El pasado 8 de mayo, cuando se esperaba el pico máximo de casos, The New York Times, The Wall Street Journal y El País publicaron una serie de reportajes que ponían en duda la cifra oficial de muertes y de contagios por coronavirus, llevó al gobierno de México a responder que es falsa la apreciación y pidió no politizar la discusión sobre la pandemia de covid-19.





