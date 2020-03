"Vamos bien", dice elemento de Guardia Nacional con covid

"Vamos bien" aseguró un elemento de la Guardia Nacional adscrito al Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), quien dio positivo a COVID-19 el pasado 17 de marzo.

El pasado fin de semana, LA SILLA ROTA confirmó que un elemento de la Guardia Nacional dio positivo a covid-19, luego de permanecer hospitalizado cinco días en un nosocomio de la Ciudad de México.

En una tarjeta interna de la Guardia Nacional se informó a los mandos que, el elemento respondió a un mando de la instrucción, quien acudió a visitarlo para conocer su estado de salud: "vamos bien, desde ayer me cambiaron el medicamento, mañana me van a realizar una placa para checar el avance. Me diagnostican estable y en unos cinco días me harán de nuevo la prueba a ver cómo voy. También me retiraron el suero".

De acuerdo con el oficio interno firmado por el Comisario José Alfredo Ortega Reyes, Comisario Jefe de la Unidad de Órganos Especializados, la institución aplica los protocolos para garantizar la salud del suboficial adscrito al AICM.

El pasado sábado, LA SILLA ROTA informó que un elemento de la Guardia Nacional adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) permanecía hospitalizado por un cuadro severo de neumonía luego de contraer el virus covid-19.

LA SILLA ROTA consultó a la institución, la cual confirmó el caso, pero aseguró que el elemento se comenzó a sentir mal cuando se encontraba de vacaciones, por lo que nunca tuvo contacto con personal del AICM.

Sin embargo, personal que labora en la terminal explicó que desde el pasado 13 de marzo Clemente Alejo "N", adscrito a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones fue llevado a un hospital al sur de la Ciudad de México para descartar cualquier riesgo y proteger al personal de diferentes instituciones que labora en la terminal, así como a los propios usuarios.

Al ser evaluado por personal del Hospital Ángeles, fue diagnosticado con el virus covid-19 el pasado 17 de marzo, por lo que permanece hospitalizado en ese lugar a la espera de que mejore su estado de salud.

Hasta el momento, el elemento cuenta con una licencia médica del 17 al 23 de marzo, según el expediente 015LM2135074.

Las fuentes consultadas comentaron que la notificación al personal que labora en el AICM sobre el estado de salud de Clemente Alejo "N" fue hecha durante la tarde del pasado viernes por el Comisario Jefe José Ricardo Carrasco Tovar, quien pidió al personal, reportar cualquier tipo de síntoma que pueda representar un riesgo para su salud, así como para el de sus compañeros.

La confirmación del caso, se presenta a unos días de que Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director General de Servicios de Salud de la Ciudad de México, así como Yareli Pérez Hernández, responsable de la Unidad de Sanidad Internacional del AICM, comentaron que aplicaban las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios en la terminal aérea.