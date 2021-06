"Vamos a respetar a Sheinbaum, pero sin ser sumisos": vencedores en CDMX

Los ganadores del proceso electoral en la alcaldía de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, y en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, afirmaron que respetarán a las autoridades de la Ciudad de México, pero advirtieron que mantendrán su independencia sin ser sumisos del gobierno de Claudia Sheinbaum, buscando desarrollar los proyectos que prometieron en campaña.

Gutiérrez afirmó que "como demócrata", respetará a la Jefa de Gobierno, pero centrará su trabajo en las necesidades de los coyoacanenses. "A las instituciones hay que respetarlas y a la autoridad también y nosotros vamos a respetar a la jefa de gobierno, vamos a hacer un trabajo que privilegie la agenda de los coyoacanenses", afirmó.

Sandra Cuevas, por su parte, afirmó que será respetuosa de las autoridades capitalinas, pero no permitirá que nadie "la manipule". "Debo ser respetuosa de las autoridades, pero también soy una mujer que no va a ser sirviente de nadie ni títere de nadie, ni me voy a poner al servicio de ninguna autoridad ni voy a actuar bajo capricho de ninguna", dijo.

Gutiérrez afirmó que la idea de que la Ciudad de México se dividió en dos a partir de cómo quedó el mapa de preferencia electoral, es falsa. "Lo que se tiene que hacer es promover la unidad entre los capitalinos para mejorar las condiciones de vida de todos".

Sandra Cuevas, virtual ganadora de la alianza entre PAN, PRI y PRD, afirmó que los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que los resultados de las elecciones –que fueron una lucha de pobres contra ricos– es un comentario "fuera de lugar".

"Este país y la Ciudad de México tiene mexicanos, gente trabajadora, gente honesta que quiere salir adelante y nosotros debemos darles las herramientas para salir avante", afirmó Cuevas, y aseguró que hay que hay que dejarse de "politiquería" y trabajar por mejorar las localidades, en su caso, con el objetivo de que Cuauhtémoc se convierta en año y medio en la demarcación más segura de la ciudad.

Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Alejandro Encinas Nájera, analista político y columnista en La Silla Rota, coincidieron en que explicar el fenómeno de las pasadas elecciones a que la ciudad se dividió en dos proyectos políticos, es una visión reduccionista y maniquea.

"En ninguno de los dos lados son mayorías absolutas. Se ganó en ciertas zonas de la ciudad, en ciertas alcaldías, pero no significa que el voto fue totalmente en uno o en otro sentido", afirmó Carola García y agregó que ha hecho falta una autocrítica por parte de quienes se han declarado ganadores como la alianza Va Por México y también por parte de Morena para explicar que hayan perdido una buena parte de las alcaldías que anteriormente gobernaban.

Para Alejandro Encinas Nájera, los memes y los chistes que circularon en redes sociales sobre una supuesta división de la ciudad entre oriente-poniente o los que pagan impuestos y los que reciben subsidios, no sólo es una visión maniquea de la situación sino que desenmascaró el clasismo que aún habita en la sociedad.

"Sin embargo, yo sí creo que hay un componente de clase en el sentido del voto y me parece que la cartografía electoral es muy clara al respecto", dijo Encinas y explicó que la población de las demarcaciones periféricas salió a votar en menor proporción que la de las alcaldías centrales lo que podría hablar de que el ánimo por votar durante estas elecciones pasó de estar entre los grupos morenistas a estar entre los grupos del PRI, PAN y PRD.

Por su parte, Giovani Gutiérrez, virtual ganador de Coyoacán, afirmó que la ciudadanía votó por su proyecto político debido al trabajo que hizo durante los meses previos a las elecciones de mapear cuáles son las necesidades de los coyoacanenses para decidir qué acciones emprender al respecto.

"Cuando fuimos caminando casa por casa, nos dimos cuenta de que las personas se sienten abandonadas", afirmó y aseguró que realizará una campaña de agradecimiento en donde también analizarán cuáles son las necesidades de las colonias de la Alcaldía.

Gutiérrez afirmó que hay acciones que serán comunes a toda la Alcaldía como la seguridad, la iluminación de las calles y el empleo, rubro en el que dice que buscará promover la creación de empleos como una manera de luchar contra la inseguridad.

En relación con las acusaciones y sospechas de corrupción que hay en la demarcación el virtual candidato ganador señaló que serán respetuosos de las autoridades pero que en el proceso de entrega-recepción hay un lapso de tiempo para vigilar que sea de acuerdo a lo que plantea la ley.

Por su parte, Sandra Cuevas afirmó que no llega a la alcaldía de Cuauhtémoc aliada con la delincuencia y que no tendrá concesiones con los grupos de la delincuencia organizada.

"Criminal que llegue al Ministerio Público, no se le va a dejar ir y me voy a encargar de que la Fiscalía que está en Cuauhtémoc trabaje como debe trabajar. Y de ahí, el delincuente se tiene que ir al reclusorio y ahí vamos a estar pendientes para que ningún juez vaya a soltarlo", afirmó Cuevas.

El objetivo, dijo, es desmantelar a las bandas para lo que también se colocarán cámaras de seguridad privadas, es decir, en las casas de los vecinos para que éstos mismos las puedan monitorear desde sus teléfonos.

"No hay mejor policía que el mismo vecino", afirmó Cuevas y agregó que creará a una nueva policía que no esté vinculada con el crimen, que esté bien remunerada y a la que se le reconozca cuando trabaja adecuadamente para dignificar el trabajo de los policías y que generen lazos de apoyo con la ciudadanía.

