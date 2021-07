Valora el PAN si apoyará reformas constitucionales propuestas por AMLO

El Partido Acción Nacional (PAN) esperará a conocer las reformas constitucionales que ha dicho que propondrá Andrés Manuel López Obrador en materia energética, electoral y de seguridad, para decidir si apoyarán o no las reformas.

"Se tendrá que analizar cada reforma. Las deberán presentar de manera formal para conocer su contenido. Todo lo que sea para mejorar y fortalecer las instituciones, los contrapesos, la democracia, adelante, para que no haya un monopolio energético, adelante, para apostar a las energías limpias, renovables, adelante. El problema es que vemos en el presiente una visión retrógrada, regresiva. Si eso es lo que presentan, no lo podemos acompañar", afirmó Marko Cortés, presidente del PAN en entrevista con El Heraldo de México y La Silla Rota.

De acuerdo con Cortés, su partido convocó a la población para votar el 6 de junio y tratar de generar contrapesos para el gobierno de López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero, afirmó Cortés, si se trata de causarle retrocesos a México, no acompañarán la propuesta presidencial.

En materia energética, el dirigente nacional del PAN cuestionó algunas de las decisiones que ha tomado el presidente de la república y afirmó que su partido ve con malos ojos la decisión de cerrarle la puerta a las energías limpias y que la producción energética nacional cada vez más debilitada.

En material electoral, el líder blanquiazul afirmó que si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) debe fortalecerse con sus propios integrantes, urge que López Obrador deje de intervenir y dar opiniones sobre el desempeño del órgano electoral e, incluso, se debería legislar para garantizar que se respete el trabajo del INE.

"No bastan las medidas cautelares del INE y del tribunal que le dijeron al presidente "ya no intervenga, ya no se meta" porque finalmente lo siguió haciendo sin ningún tipo de consecuencia, entonces ahí sí se ocupa que haya consecuencias cuando la autoridad abuse de su cargo para influir en un proceso electoral", señaló Marko Cortés.

El panista afirmó que el problema más grave que se vivió durante las pasadas elecciones del 6 de junio fue que intervino la delincuencia organizada en gran parte del territorio nacional sin que el gobierno federal interviniera pues eran apoyados por el crimen.

"El INE demostró profesionalismo. Demostró la capacidad para poder enfrentar un proceso electoral complejo instalando el 99 % de las casillas. El problema no es el INE, el problema es la autoridad que interviene indebidamente en el proceso electoral, que usa los recursos públicos. Una estructura territorial llamada Siervos de la Nación", señaló Marko Cortés.

En relación con la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional establezca una alianza con Morena para aprobar las reformas constitucionales, el dirigente nacional afirmó que hay un mandato popular contundente que se expresó el pasado 6 de junio para evitar la "construcción que está generando Morena".

"Hay documentos firmados por todos los candidatos, hoy diputados electos de todos los partidos de la coalición, por los propios dirigentes y de cara a la nación no puede y no debe ocurrir", señaló el líder blanquiazul.

También afirmó, en relación con el inicio del proceso de designación para el candidato morenista para 2024, que se trata de un mecanismo de distracción con el objetivo de que la población no vea el fracaso rotundo del gobierno de Morena pues el presidente sabe cómo estar en campaña electoral permanente pero no sabe gobernar.

Cortés afirma que López Obrador no se asume como jefe de Estado sino como un presidente partidario por lo que no sabe cómo gobernar a toda la población, incluyendo a la que no votó por él y, en cambio, únicamente gobierna para unos cuantos: los que lo apoyaron para llegar a la presidencia de la república.