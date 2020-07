Valen la pena privilegios a Lozoya por todo lo que va a decir: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), recién extraditado proveniente de España.

Desde que llegó al país Lozoya, en lugar de ser recluido en prisión, fue trasladado a un hospital privado, por presentar un cuadro de anemia, cuando reportes de autoridades españolas descartaban algún malestar, lo que se tradujo como un trato preferencial por cooperar con las autoridades.

López Obrador aseguró que vale la pena los privilegios que recibirá por la información que dará sobre la corrupción en México.

"Vale la pena (los privilegios) por todo lo que va a decir", mencionó el presidente.

En la conferencia mañanera, Andrés Manuel dijo que en España Emilio Lozoya señaló a diversos políticos.

Los dichos de Lozoya, explicó el presidente, podrían poner en riesgo su vida, por ello hay que cuidarlo.

El presidente se dijo de acuerdo en que, si coopera y está en el margen de la ley, el exdirector de Pemex reciba una menor condena.

NO HAY INFORMACIÓN DE RENUNCIA DE JIMÉNEZ ESPRIÚ

Durante el fin de semana trascendió que Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), había presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, dicha dimisión nunca se hizo oficial.

Al respecto, el presidente aseguró que no tenía información sobre la renuncia de Jiménez Espriú.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador aseguró que se reunirá con el secretario de Comunicaciones y Transportes para hablar.

"Nop tengo todavía una información certera sobre esta posible renuncia, voy a tener una reunión, creo que hoy o mañana, con Jiménez Espriú, a quien respeto mucho, y vamos a platicar, a conversar".

NO ME VOY A CONFRONTAR A TRUMP

López Obrador aseguró que no va a confrontarse con Donald Trump, luego que el mandatario de Estados Unidos acusara a México de no ayudar a controlar la pandemia de covid-19.

"Respeto su opinión, pero no la comparto [...] no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar, dijo el presidente.

Andrés Manuel destacó que tiene una buena relación con Estados Unidos recordando su visita a Estados Unidos hace un par de semanas.

Donald Trump pidió en una entrevista emitida este domingo que los medios se fijen más en la situación de covid-19 en México y menos en la de su país.

"Es lo que hay (...). No se trata solo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el coronavirus) llegó antes", dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Y agregó: "¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México".

SIGO LLAMANDO A TODOS A PORTARNOS BIEN

Sobre el video que se difundió en redes sociales, donde se ve a hombres armados y vehículos blindados pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el presidente insistió en llamar a la gente a portarnos bien.

"Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos", dijo Andrés Manuel.

López Obrador criticó al periodista Joaquín López-Doriga por tildarse de los dichos del presidente ante la difusión de dichos videos.

"Si esto no es un ejército, que alguien me diga qué es. Ni abrazos ni regaños maternos porque no tienen. Pero es el discurso oficial. Negar la realidad", escribió López-Doriga en Twitter compartiendo las grabaciones del CJNG.

López Obrador también criticó el revuelo que causó en redes sociales dichos videos: "Si así estuvo López-Doriga, cómo estuvo el Reforma".