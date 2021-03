Vacunas no estaban "echadas a perder" y se aplicaron: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se aplicaron las vacunas de Sinovac que se acusó habían sido enviadas echadas a perder a 8 estados.

Tras la afirmación del secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, de que en varias entidades se recibieron vacunas contra covid-19 echadas a perder, el mandatario mexicano afirmó que se hizo un análisis y se demostró que las dosis podían utilizarse y así se hizo.

"A reserva de lo que lo informe en la tarde, les adelanto que no hubo ninguno desperdicio, ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular.

"No fue así ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ninguno problema y se aplicaron", detalló.

El titular de Salud de NL dijo el pasado 9 de marzo que regresaría a la Federación cuatro mil 680 dosis de la vacuna china Sinovac, ya que consideraban que no serían efectivas y podrían representar un riesgo en caso de aplicarse. Dijo que en total 8 estados recibieron vacunas en condiciones inadecuadas de conservación.

"No son enchiladas, papitas o Sabritas, ni refrescos", lanzó el funcionario y dijo que si aplican vacunas "echadas a perder" podrían no inmunizar a los ciudadanos y ponerlos en riesgo.

Los estados que habrían recibido dichas vacunas eran Campeche, Oaxaca, NL, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, por lo que De la O Cavazos pidió a las autoridades federales a cuidar que no esto no siga pasando.

INDAGAN CASO DE MUERTE TRAS RECIBIR VACUNA COVID EN HIDALGO

El presidente López Obrador dio a conocer se indaga la muerte de una mujer en Hidalgo tras recibir la vacuna contra covid-19, pero adelantó que no habría relación entre la aplicación de la vacuna y el fallecimiento.

"Ayer también hubo un caso lamentable de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna un tiempo después y de inmediato se relacionó el tema con la vacuna, y ya se están haciendo todos los estudios con especialistas, y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora", explicó en la mañanera.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó la noche del jueves que la mujer a la hora de egresar de la unidad de vacunación presentó una muerte súbita.

(Luis Ramos)