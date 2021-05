Vacunados y felices, así regresan empacadores a supermercados

Vacunados y contentos, adultos mayores regresaron a su trabajo como empacadores en supermercados. Su alegría no se basó solo en el regreso a su empleo, sino porque terminan sus problemas económicos, después de 15 meses de confinamiento en casa, por la pandemia provocada por la covid-19.

Fernando Bugarín tiene 68 años y muestra a La Silla Rota el letrero con el que fueron recibidos esta mañana por sus compañeros en el supermercado. Lo primero que hizo, dijo, fue agradecer a Dios por seguir con vida, estar ya vacunado y volver a trabajar.

En esos meses estuvimos apretados económicamente, pero gracias a Dios pudimos llegar. Tuve que apretar gastos de una manera y apretarme el cinturón de otra porque 15 meses es mucho tiempo sin una entrada económica

Preparado con un par de guantes, su cubrebocas y careta plástica, don Fernando comenzó a trabajar. Relata que no pudo dormir la noche anterior por la emoción de volver a ver a sus compañeros.

"¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que regresaron!" expresaron las cajeras en el reencuentro. "Ya los extrañábamos, no tenía yo quien me regañara, mientras no vinieron", dijo una de ellas en broma.

Sandra Angélica, gerente de la tienda, dijo que esta mañana los recibieron con rosca, café y una charla sobre la nueva forma de trabajo que desempeñaran frente a la pandemia.

Platicamos acerca de cómo estaban, cómo se sentían, las vacunas. Y todo se basó en un reglamento elaborado por una doctora interna. Por el momento se presentan cinco y el lunes otros cinco; y nos vamos así por semana mientras nos readaptamos a sus horarios normales antes del covid

Cada jornada será de cinco horas de duración e irán rolando turnos con sus compañeros. "Nos contaron que ya estaban cansados y fastidiados de estar en casa, y que volver a generar un ingreso y ver gente es maravilloso. Durante su ausencia la línea de cajas se tardaba porque el cliente tenía que empacar sólo sus productos".

María Florencia Contreras tomó su lugar en la caja asignada; e inmediatamente comenzó a empacar para agilizar el pago de la clientela. Y mientras lo hace habla su sentir por volver a laborar. "Una gran alegría, emoción, estamos aquí con todo el protocolo para los clientes y nosotros mismos. Ya me vacunaron con las dos dosis".

Toma los productos del cliente y los empaca en la bolsa correspondiente. "Excelente que ya regresaron porque también necesitan tener ingresos, de eso se mantienen", celebra él al tiempo que le da una propina.

La cajera con la que María Florencia trabaja también está contenta por su regreso. "Es una gran ayuda, sin ellos fue muy pesado porque la gente no sabe empacar y se desesperan. Pero ¡bienvenidos, porque ellos ya están aquí!".

MJP