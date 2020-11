Vacunación vs. influenza, con avance del 23%, reporta el Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta un avance del 23.2% en la vacunación contra la influenza, ya que se han aplicado 3 millones 352 mil 046 dosis de las 14 millones 460 mil 539 que se tienen como meta al 31 de diciembre; sin embargo, las autoridades tienen confianza en que se logrará hacerlo a tiempo.

En la conferencia de este miércoles, el director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto, indicó que este año se van a aplicar más vacunas que el año pasado, en menos días, pero aseguró que no hay un retraso en la recepción de las dosis, ya que van en la quinta entrega y han sido de manera anticipada respecto al contrato.

Al ser cuestionado sobre si se podrá cumplir con la meta, Robledo Aburto respondió: "Nos echó la sal, si no lo lográramos, desde luego que se continúa, pero nosotros estamos con el propósito de aplicar los 14 millones de vacunas al 31 de diciembre".

Ante quejas de algunas personas que acudieron a su clínica y les dijeron que no hay vacuna, Robledo Aburto aclaró que se cuenta con la inmunización en todas las Unidades de Medicina Familiar y que si no se les aplicó es porque quizá no forman parte de la población blanco a la que se está vacunando.

Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de Atención Integral a la Salud en Primer Nivel, informó que hasta el 17 de noviembre se han aplicado 3 millones 352 mil 046 vacunas contra influenza, el mayor avance en la cobertura es en el personal de salud, ya que se vacunó a 385 mil 307, que son el 100%.

Hasta ahora el avance de aplicación de la dosis se encuentra de a siguiente manera dependiendo de los grupos vulnerables: 54.1% en personas con cardiopatías, 42.2% en quienes tienen asma descontrolada, 42.1% en personas que viven con VIH, 31.8% en embarazadas, 31.5% en quienes tienen obesidad mórbida, 26.3% en personas con diabetes, 18.7 en pacientes con cáncer, 18% en adultos mayores y 16.3% en niños de 6 a 59 meses.

El Seguro Social planea aplicar un total de 14 mil 460 dosis de la vacuna contra influenza en población vulnerable al 31 de diciembre, que es la fecha que todo el Sector Salud se puso como meta, previo a los primeros meses del año en los que aumentan los casos de esta enfermedad.

Cervantes Ocampo indicó también que ya recibieron la quinta de siete entregas de la vacuna, que suman 7 millones 381 mil 600 dosis, que representan poco más de las que se tienen como meta.

El próximo 30 de noviembre recibirán la sexta entrega de un millón 300 mil dosis y queda pendiente la última, que es por 5 millones 515 mil 300 dosis. Al respecto, Robledo Aburto aseguró que van bien en tiempo y que se podrá contar con todas las dosis en tiempo y forma.