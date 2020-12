Vacuna mexicana contra covid, "sí o sí" en 2021: Ebrard

En 2021, México deberá tener, "sí o sí" su propia vacuna contra la covid, afirmó el canciller Marcelo Ebrard, durante la presentación del informe de labores del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación (Coteci) de este año.

"México tiene que tener su vacuna en 2021 sí o sí, no hay ninguna razón por la cual no la podamos hacer. Tenemos que tener uno de los mejores laboratorios de seguimiento de microorganismos, no hay ninguna razón por la cual no lo podemos tener, es parte de uno de los proyectos", detalló.

Ebrard destacó que la cancillería en conjunto con el Coteci está promoviendo la inversión en aspectos clave que necesitan desarrollo tecnológico en México, por ejemplo el combate la pandemia.

Un gran gusto participar en el Informe del Consejo del Conocimiento de la SRE.Recordamos con afecto al Dr Mario Molina.Muchas Gracias a Javier López Casarin, presidente, así como a los miembr@s que han participado honorariamente por México. pic.twitter.com/gp6vA6y9w2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 15, 2020

"México ahorita está invirtiendo en 19 proyectos, ¿De qué? Pruebas de detección, tratamientos y vacunas. No es un mérito nuestro, nosotros estamos apoyando a científicas y científicos", explicó.

De acuerdo con el canciller, la inversión, de la cual no detalló montos, en estos proyectos se está dando a través de gestiones del Coteci.

"El Cinvestav, la UNAM, muchas universidades en el interior del país, lo que se tiene que hacer es respaldarles para que puedan tener resultados. Y no crean que son inversiones multimillonarias ¡eh! A veces son inversiones muy modestas", recalcó.

Explicó que tanto las investigaciones enfocadas a combatir al covid-19, como otros proyectos en los que está trabajando el COTECI, como por ejemplo la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), no han representado un costo adicional en el presupuesto.