Va por México amaga: “cerrazón de Morena marcará ruta de la Reforma Eléctrica”

Los coordinadores parlamentarios de la coalición "Va por México" anunciaron que no se retiran de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Consideraron que desde hace tres días el debate presupuestal en la Cámara de Diputados es un diálogo de sordos porque Morena y sus aliados legislativos han rechazado cualquier modificación o resignación financiera. Y advirtieron que con esta postura, el partido oficialista marca la ruta hacia la Reforma Eléctrica.

En conferencia de prensa los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD señalaron que de un total de mil 994 reservas, la coalición presentó mil 700 reservas que calificaron como reales y no ficción. Y rechazaron la postura de la autodenominada "cuatroté" para discutir su propuesta de presupuesto alternativo y resignar mayores recursos a Estados y municipios.

El priista Rubén Moreira negó que se retiren. "No bajaremos reservas porque significaría convalidar un presupuesto que no estamos de acuerdo... Queremos diálogo, discusión y debate".

"Reclamamos seriedad y que de pronto se hagan espectáculos que no sirven a la Cámara", dijo. "Estos cuates no aprueban ni lo que les beneficia" y aseguró que Morena solo se alimenta de la división.

"Terminaría diciendo dos cosas: la primera, falta un buen número de reservas, hasta hace unos minutos faltan mil 643 reservas. Lo segundo que nosotros les queremos decir, nosotros no bajamos reservas. Bajar reservas significa convalidad un Presupuesto que no estamos de acuerdo", agregó.

El panista Jorge Romero lamentó que el grupo mayoritario "no escuche y que la discusión de reservas termine por convertirse en un debate ideológico".

"Q ué lástima que existe aquí una mayoría de diputadas y diputados que lo único que saben hacer es obedecer a otro Poder Ejecutivo. Entonces nosotros queremos decir que como coalición Va por México estamos firmes y resueltos a dar el debate todo el tiempo que se ocupe", señaló Romero.

El perredista Luis Espinosa enlistó que el presupuesto 2022 sólo tiene tres ejes, "obras faraónicas, programas sociales sin reglas de operación y el gasto del Gobierno Federal, todo lo demás no le interesa a Morena".

"El presupuesto se modificaba para mejorar, pero aquí hay una mayoría, no una gran mayoría, por cierto. Y las reservas no son para beneficiar al PRD, al PAN o al PRI o a la diputada De La Torre, son para beneficiar a los mexicanos. Desgraciadamente ellos tienen una sola visión, la del Presidente de la República", dijo Cházaro.

"¿Qué decimos nosotros? Un presupuesto que atienda necesidades, no necedades del Presidente de la República", añadió.

El miércoles la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos 2022 con el voto en contra de los partidos opositores. Y éstos presentaron más de 1700 reservas para la discusión del dictamen en lo particular. Sin embargo, desde ayer la estrategia de la bancada oficialista ha sido rechazar todas y cada una de las reservas, incluidas las de Morena.

Ayer apenas se desahogaron poco menos de 150 reservas, es decir el 10% del total. En este escenario se preveé que los que el debate presupuestal concluya el lunes 15.

MOREIRA: JUCOPO DIRIGIRÁ REFORMA ELÉCTRICA

Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que en este el tema, por ser modificaciones constitucionales, "será la Junta de Coordinación Política la que oriente los trabajos"

Adelantó que todos los parlamentos abiertos del tema deben ser transmitidos en directo y en vivo

"Que en ese parlamento estén los actores de este país relacionados con el tema, los grandes empresarios, no se valen intermediarios. Y que tengan el tiempo necesario. Y si nos llevamos un año discutiendo y después se resuelve que no, nadie se va a enojar", advirtió.

"Creo que no se pueden estallar los acuerdos, y eso sí lo hace Mario Delgado", dijo.

Romero agregó "no estamos en un Congreso de ojo por ojo, sus formas (dijo en referencia a Morena) son las que están poniendo en riesgo el fondo de todos los demás temas que se vienen para todo el país".

Cházaro refirió que sí en este tema Morena mantiene la misma postura qué en el presupuesto, no alcanzarán acuerdo.

"Así no vamos a construir, así no se construyen los acuerdos, eso se llama autoritarismo... Si lo que pretenden con la reforma energética es presentarla de inmediato y llevarla al pleno, así como están pasando el presupuesto, no".