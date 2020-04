Va oposición a sesión del Senado; buscan discutir salud y economía

PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD anunciaron que participarán en la sesión del Senado de la República de este lunes para intentar que Morena incluya propuestas de salud y economía contra covid-19.

En un video, algunos senadores del PAN que llegaron a la Cámara alta, como Xóchitl Gálvez, acusaron que no les dejan entrar al pleno para exigir que se discutan temas de salud y economía.

En tanto, más temprano, Damián Zepeda, senador panista, había reiterado que no asistirían a la sesión para dar quórum a la bancada de Morena "que solo sigue ordenes de su jefe", pero adelantó que podrían cambiar de parecer si se incluye en la orden del día su propuesta para dar un apoyo económico a la población de 3 mil 207 pesos mensuales, durante esta pandemia.

"López Obrador ha dejado claro que este tema no es de su interés, seguiremos insistiendo, haciendo suma de esfuerzos hasta que la realidad se imponga. Quieren liberar delincuentes con la justificación del covid-19, pero esta propuesta se plantó antes de la pandemia, así que una cosa no tiene que ver con la otra", dijo.

Con las mismas tácticas autoritarias que utilizó Morena en el robo de la elección de la CNDH, hoy nos bloquean el acceso al pleno para exigir sesionar para la salud y economía. pic.twitter.com/kKZDMaerJ8 — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) April 20, 2020

Zepeda agregó que la propuesta económica de su bancada no es la misma que la que lleva a cabo el presidente con el reparto de apoyos económicos. "Los 3 mil 207 pesos mensuales es solo una línea de bienestar, ojalá fuera lo mismo que él plantea, pero no. El presidente solo está dando dinero a jóvenes ninis y adultos mayores y ese dinero no llega al que trabaja que son 52 millones de personas; y el apoyo a pequeñas y medianas empresas es insuficiente, es crédito que los endeuda para el pago de nómina durante la pandemia, no para la reactivación económica".

El primero de abril, el PAN propuso crear este programa económico emergente, al que llamaron ingreso básico universal, como apoyo económico a trabajadores formales e informales. Morena rechazó la propuesta y apoyó el programa del gobierno federal que adelantó el depósito de becas a adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y préstamos por 25 mil pesos a trabajadores formales e informales, sin prórroga al pago de impuestos.





(Luis Ramos)