Va Morena por revocación del mandato y no reelección a la presidencia de CNDH

El partido Morena del Senado busca que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pueda ser revocado y que su cargo dure solamente cinco años sin tener posibilidad de reelección.

El senador morenista Germán Martínez Cázares presentará este martes 3 de marzo la iniciativa para reformar el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política mexicana, en la cual se determina que el titular de la CNDH podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de la Constitución.

Además, señala que el presidente de la Comisión sea evaluado a los 30 meses tras su nombramiento, es decir a los dos años y medio, por comisiones del Senado. En caso que se determine que su función es deficiente o negligente se podrá someter a votación su remoción en el Pleno, donde sería destituido si alcanza dos terceras partes de los senadores presentes.

La iniciativa contempla un Consejo Consultivo de la CNDH, que esté conformado por diez ciudadanos que no militen en ningún partido político ni se desempeñen como servidor público, el cual tendrá dentro de sus facultades solicitar a la Cámara alta la remoción del presidente de la CNDH por su propio juicio o por la petición reiterada de organizaciones, colectivos o grupo vulnerables.

El senador propone que entre los requisitos mínimos para la elección del ombudsman sean no haber desempeñado en el año anterior de su elección algún cargo como secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, gobernador o fiscal general de justicia en alguna entidad, ni Jefe de Gobierno. También que tenga mínimo 30 años cumplidos, preferentemente grado de maestría en el área de Ciencia Sociales, y presentar el plan de trabajo que emprendería durante su gestión.

En tanto, para seleccionar a los candidatos, se propone que el Senado conforme un Colegio electoral, el cual debería estar conformado por cinco senadores, cinco académicos con trayectoria en derechos humanos y pertenecientes al padrón de la Conacyt, cinco representantes de colectivos de víctimas, dos miembros del consejo consultivo de la propia CNDH, y un observador de un organismo internacional con presencia en México.

Así, para la votación de la elección de dicho titular se tendría que realizar mediante el tablero electrónico o de viva voz en la Cámara de Senadores.

Actualmente, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es Rosario Piedra Ibarra, quien era la contendiente favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la respaldó de forma directa e indirecta para el puesto.

Por su parte, la diputada federal de Morena Claudia Tello Espinosa presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados, el pasado 25 de febrero, en la que propone modificar el artículo 102, apartado B, para que en caso de las recomendaciones no aceptadas por la CNDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda determinar si la autoridad, servidor o persona tiene o no responsabilidad en los actos señalados. Y así, combatir "la impunidad generada por el carácter no vinculatorio de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos".

Por mandato constitucional las recomendaciones que emite la CNDH no tiene fuerza jurídica tampoco es obligatorio aceptarlas o ejecutarlas, pues cuenta con carácter no vinculante.