Va FGR contra los candidatos del PRI y MC en Nuevo León

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) inició una investigación contra los candidatos del gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos y Samuel García Sepúlveda, así como familiares es este último contendiente.

A través de un comunicado, según la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación es esta basada en el artículo 19 de la Constitución.

"La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales , ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales".

#FGRInforma: En atención a numerosas denuncias, la FEDE abrió carpeta de investigación en contra de Adrián "D", Samuel "G", Mariana "R" y el padre de esta Jorge "R" , por hechos electorales presuntamente delictivos en Nuevo León.

Más información: ?? https://t.co/NuNrBzXkns pic.twitter.com/a6NsYi53zi — FGR México (@FGRMexico) May 11, 2021

La dependencia informó que la investigación se inició porque Adrián de la Garza Santos, candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI), solicitó "el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto".

"Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente".

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su descontentó contra el proselitismo que se lleva a cabo en Nuevo León, particularmente el de Adrián de la Garza, quien promueve una tarjeta para dar apoyos sociales en caso de ser electo.

"¿Dónde está la Fiscalía Electoral?", cuestionó el mandatario en la conferencia de prensa de Palacio Nacional la semana pasada.

Según el presidente, su denuncia no es contra ningún candidato que compita contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Beneficia a la democracia, esto es bueno para la democracia, quedarse callado es ser cómplice y peor apoyar a candidatos que ofrecen migajas, dádivas, que están comprando el voto, eso es una ofensa, es una humillación, un acto antidemocrático, ¿quién está financiando? ¿cómo va a cumplir? Esto debería ser motivo de una sanción".

TAMBIÉN DENUNCIAS CONTRA SAMUEL GARCÍA

En el caso de Samuel García, candidato de Moviente Ciudadano, la dependencia mencionó que se han recibido también distintas denuncias, incluidas, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel García, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel; de su esposa Mariana; y del padre de ésta, Jorge; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales".

Hace unas semanas, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, mencionó quienes eran las personas que le habían aportado dinero a su campaña. Al hacerlo, el dinero sumado supera el tope que tiene para su candidatura.

"Que quiero decir, los ingresos es lo que me donó mi mamá, mi hermana, yo y el partido, es un acumulado, hoy llevo gastados 13, pero yo ya cuantifiqué, transparenté lo que me voy a gastar y que asciende a 21 millones de pesos", explicó García Sepúlveda.

El candidato de MC habló así con Mario Gámez, quien conduce el programa radial La Grillotina, donde afirma que esos 21 millones provienen del partido a nivel local, federal, "donaciones que me he hecho yo mismo, mi mamá y mi hermana".

Añade que recibe el apoyo de su familia, la que no oculta ni esconde, además de que la ley permite aportaciones privadas.

El candidato explica que el partido le ha dado alrededor de millón y medio de pesos, el resto para los 21 millones son las donaciones, recursos propios.

El presidente López Obrador recordó que como opositor padeció fraudes de todo tipo y en 2006 "nos robaron la presidencia de la República".

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, exigió al presidente López Obrador que saque "las manos del proceso electoral"

"Insistimos, eso de que @samuel_garcias vaya en primer lugar de las preferencias electorales los tiene muy nervios. Una vez más lo decimos: Presidente, saque las manos del proceso electoral", escribió en Twitter.

Insistimos, eso de que @samuel_garcias vaya en primer lugar de las preferencias electorales los tiene muy nervios. Una vez más lo decimos: Presidente, saque las manos del proceso electoral. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 11, 2021

A través de su cuenta de Twitter, Samuel García indicó que a su parecer esta denuncia es a causa de la "vieja política" y aseguró que no hay ninguna anomalía en su campaña electoral para la gubernatura.

"El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas", escribió el candidato.

El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas. — Samuel García (@samuel_garcias) May 11, 2021

LO ADELANTÓ LA SILLA ROTA

La Silla Rota adelantó el pasado 9 de abril que la UIF investigaba al padre del candidato Samuel Orlando García Mascorro, por un presunto "esquema de defraudación y evasión fiscal" a través de su despacho y que también tenía en la mira a su esposa Mariana Rodríguez, así como a su suegro Jorge Rodríguez.

La noche de este lunes la FGR informó que ya recibió la denuncia formal de la UIF en contra de Samuel García y sus familiares.

Indicó que la denuncia de la UIF es "por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales".

La Fiscalía indicó que todo esto se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda.

De acuerdo a la declaración de intereses, Samuel García es socio del despacho con el 33% de la participación desde agosto del 2006 del cual recibía un sueldo de 25 mil pesos mensuales por sus servicios como abogado fiscalista.

En mayo del 2014, se convirtió en socio con una participación del 50% en otros dos bufetes de servicios legales, en los cuales también laboraba y recibía un pago al mes de 50 mil pesos: Firma Jurídica y Fiscal S.C. y Firma Contable y Fiscal S.C.

Cabe recordar que en su campaña presidencial El Bronco se defendió de ataques de Samuel García, entonces diputado local, al que acusó de vender facturas y de hacer negocios no legales a través de las firmas de la familia.

El proceso ante la Fiscalía no es la única en contra de Samuel García, ya que el pasado 30 de abril también se dio a conocer que acumula tres denuncias por gastos de campaña, derivados de la promoción que hace su esposa.

La influencer Mariana Rodríguez informó a través de sus redes sociales que a consecuencia de ello dejará de hacer videos promocionales.

Según la versión de Rodríguez, los videos conocidos como "unboxing", en donde mostraba diversos productos para promoción, ya no los difundirá en tanto se aclara la situación.

Las denuncias fueron presentadas los días 12, 13 y 20 de abril pasados, explicó la influencer.

Para ella se trata de "guerra sucia" en contra de Samuel García, su esposo.

El abanderado de MC dijo en una entrevista cuyo video se viralizó en redes sociales que ha recibido más de 20 millones de pesos de donativos a su campaña por parte de familiares.

Esto llevó a que se difundiera qué hay dudas en torno al financiamiento del candidato.