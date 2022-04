Va FGR contra el periodista Mario Maldonado por audios de Gertz; "inaudito", revira

El periodista Mario Maldonado condenó la acusación que le hizo Germán Castillo, fiscal Especializado en Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre su probable participación en el espionaje del que fue víctima Alejandro Gertz Manero, titular de la dependencia.

Según las investigaciones de la Fiscalía, fue a la una de la madrugada del pasado 4 de marzo cuando se creó en Estados Unidos la cuenta de YouTube y cuatro horas más tarde, ya desde la Ciudad de México, se dieron de alta los cinco videos en los que se exhibe el diálogo entre los fiscales y por la tarde inicia la difusión masiva.

Germán Castillo Baunet explicó que las primeras personas que publicaron en redes sociales el contenido son una de nombre "Mario" (Mario Maldonado, de El Universal), quien sube el primer contenido y los otros cuatro son publicados por una persona identificada como "Nina".

"La persona llamada, Mario Maldonado, es un comunicador, y la segunda es una abogada y activista, por lo que ambos personajes son investigados por esta actuación, ya que difundir conversaciones ajenas es un delito que se castiga con seis o hasta 12 años de cárcel", advirtió el fiscal, quien dijo que existe una línea de trabajo en la que se investiga toda una operación concertada con la intención de perjudicar al fiscal Gertz Manero desde hace ya tiempo.

"INAUDITO": MARIO MALDONADO

En su cuenta de Twitter, en referencia a la entrevista que ofreció Castillo con Ciro Gómez-Leyva en Radio Fórmula, el columnista del periódico El Universal criticó que se le busque fincar alguna responsabilidad en la filtración de la llamada del fiscal General con Juan Ramos López, fiscal especializado en Control Competencial, donde se reveló que Gertz Manero obtuvo acceso anticipado al proyecto de la Suprema Corte, previo a la liberación de Laura Morán, acusada del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero.

"Increíble que se me intente acusar por haber publicado en Twitter una liga de YouTube de una conversación entre los fiscales Gertz y Ramos, que difundieron también la mayoría de los medios y que es de interés periodístico. INAUDITO para la libertad de expresión y su precedente", escribió en Twitter.

"Agradezco a todos mis amigos, familiares, colegas; a los medios en los que trabajo; abogados y a las organizaciones de derechos humanos y periodísticas por su apoyo y respaldo frente a este linchamiento público del que fui objeto hoy", dijo Mario Maldonado a Salvador García Soto en El Heraldo Radio.

LOS SEÑALAMIENTOS

La FGR determinó que el espionaje pudo haber sucedido por un periodo más extenso de tiempo que el día de la llamada filtrada, detalló Castillo Baunet.

De acuerdo con el fiscal especializado en Control Regional, en entrevista con Radio Fórmula, la llamada intervenida del 22 de febrero fue editada y luego subida a una plataforma.

TELMEX, OTRA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El fiscal Castillo Baunet explicó que la filtración de la llamada entre el fiscal y Ramos López no puede ser improvisada, por lo que existe la posibilidad que se haya realizado desde la propia red del concesionario, es decir, Teléfonos de México (Telmex).

La intervención habría operado desde el sistema de la concesionaria, pero de acuerdo con información proporcionada por Telmex no hubo una intervención legal ni ilegal a la línea del fiscal Gertz Manero.

"Días antes, en el domicilio del fiscal se hicieron algunas mejoras en la seguridad de la comunicación que, obviamente, no resultaron suficientes. El punto es que Teléfonos de México sí puede detectar cuando se pincha el teléfono y reportó no haber detectado nada", aseguró el fiscal Regional de la FGR.

El funcionario destacó que la grabación tiene la calidad como cuando se intervienen líneas telefónicas por orden legal, por lo que esta es una línea de investigación que podría llevar a denuncias contra la concesionaria y sanciones por parte del IFT.

INVESTIGARÁN A FAMILIARES DE LA SEÑORA CUEVAS Y A DIFUSORES DE LAS FILTRACIONES

El fiscal señaló que tras la publicación realizada tanto por "Mario" (Mario Maldonado) y "Nina", siguieron las hechas por "Alonso" (Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas) y "Ana" quienes se encargan de la viralización de estos videos, por lo que también son investigados dentro del caso.

Alonso Castillo, es nieto de la señora Laura Morán e hijo de Alejandra Cuevas, señalada por el fiscal Gertz Manero de homicidio doloso por la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.

Cuevas Morán, hija de la viuda de Federico Gertz Manero, estuvo en prisión acusada del delito de homicidio doloso en contra del hermano del fiscal. Fue precisamente una demanda interpuesta por Alejandro Gertz Manero la que llevó a la detención de Alejandra Cuevas una vez que el funcionario ya era fiscal general de la República.

El pasado 28 de marzo, las y los ministros de la SCJN aprobaron por unanimidad el proyecto para liberar de forma inmediata a Alejandra Morán y cancelar la orden de aprehensión de Laura Morán, madre de la hasta entonces presa.

LAS LLAMADAS DEL FISCAL

El 4 de marzo circularon en redes sociales unos audios donde presuntamente desvelaron la confesión del fiscal general de la república de haber intentado alcanzar un acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán para dejar en la cárcel a su excuñada Alejandra Cuevas, a quien acusa por el presunto homicidio de su hermano Federico Gertz.

En el audio se escucha la voz que se presume es de Juan Ramón López, fiscal especializado de Control Competencial, y el fiscal general, que en un punto de la llamada dice "ya se volteó completo" en alusión al ministro Pérez Dayán.

Los audios fueron revelados el día de ayer a través de Youtube, por un canal llamado "Psicoanálisis", que fue creado un día antes y que tiene cinco videos de la llamada entre ambos fiscales.

"El contenido de este correo va a cimbrar al país, al sistema de justicia, constituye una prueba fehaciente y fidedigna de que el Titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero así como el Fiscal de Control Competencial Juan Ramos están operando ilegalmente y traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte para darle la vuelta al proyecto de resolución que empezó a circular este lunes para sesionarse el próximo 14 de marzo en el caso de Alejandra Cuevas. Es urgente que tomen cartas en el asunto", se lee en la ficha del video de la cuenta Psicoanálisis.

La llamada se filtró a días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudie los amparos en revisión promovidos por Laura Morán Servín, de casi 100 años de edad, y su hija Alejandra Cuevas Morán, presa desde hace poco más de un año, a quienes el fiscal ha responsabilizado por el presunto homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico, quien falleció en septiembre de 2015.

LOS AUDIOS

Fiscal Juan Ramón: De lo que él dijo que iba a poner. Que el delito, que la coautoría, la calidad de garante, nada, nada, pero ni una línea (puso)- se escucha decir al fiscal Juan Ramón.

Fiscal Gertz: Ni una línea en todo lo que dijo que iba a poner... Ahora mire, ahorita yo creo que decirle todo eso es inútil, el tipo lo va presentar.

Fiscal Juan Ramón: Sí, porque además le digo que muy arrogante (me dijo) "pues yo lo más que lo espero es el viernes" y digo eso no es nada agradable- responde Juan Ramón.

Fiscal Gertz: No, ya se volteó completo... "Yo sí tengo la certeza, y eso no sé si usted lo comparte conmigo, que muchos de los ministros no van a aceptar eso. Y lo van a regresar y se lo van a dar a otra gente", sentencia Gertz en otra parte del audio.