Va Cámara de Diputados por fondo de 25 mil mdp contra el coronavirus

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara baja, anunció que se presentará este martes una iniciativa para crear un fondo de contingencia para que el Gobierno Federal pueda disponer en caso de emergencia, como el coronavirus.

"Es un fondo emergente para esta u otra emergencia sanitaria, puede o no usarse, pero el gobierno tendría lista esta bolsa para que, de ser necesario, no se detenga para tomar algún tipo de medida", afirmó.

El legislador precisó que los 25 mil mdp sería el tope máximo y que, de aprobarse, tendrían que realizarse ajustes a la ley de ingresos y sus reglas para asignar estos recursos, aunque evitó señalar de qué bolsa se tomarían dichos recursos.

El viernes el Senado determinó como medida preventiva por el Coronavirus, cancelar eventos y reuniones públicas "con excepción de aquellas de carácter parlamentario. Sobre si se podrían tomar las mismas medidas en el Palacio de San Lázaro, Delgado respondió "no somos autoridad sanitaria, no podemos andar inventando medidas, mantendremos comunicación formal con la Secretaría de Salud para que se nos informe de las medidas a tomar en cada etapa. Por la información que tenemos en este momento, no vamos a detener ni los foros ni concentraciones programadas porque no lo amerita".

Coronavirus en México

Luego de que el domingo la Secretaría de Salud confirmara que el número de infectados seguía en 5 personas, Gabriel O´Shea Cuevas, secretario de Salud del Estado de México dio a conocer que hay un caso confirmado de coronavirus en Tlalnepantla, Edomex.

Se trata de un padre de familia quien acudió junto a su hijo y sólo el señor resultó positivo en covid-19, mientras que su hijo resultó negativo.

Aunque la persona positiva en coronavirus es asintomática se quedará bajo observación hasta el 7 de marzo.

Casos sospechosos

Mientras tanto una pareja con ligeros síntomas acudieron de inmediato a la Clínica 220 de Toluca del IMSS para realizarse pruebas debido a que viajaron recientemente a Italia.

Sin embargo, las autoridades afirmaron que los dos se encuentran aislados en su domicilio en Xonacatlán.

Esto mientras esperan los resultados que se llevan a cabo en el Centro Médico La Raza.

Gabriel O´Shea descartó que se viva una condición de emergencia por coronavirus en el Estado de México o en el país, donde hasta hoy hay 5 casos confirmados.

(María José Pardo)