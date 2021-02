Va AMLO por revisión de contratos de empresas vinculadas a CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que va por un plan de conciliación con las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que ayuden al gobierno a revisar contratos y a que no se aumente el precio de la energía eléctrica.

En conferencia matutina, López Obrador destacó que hay siete gasoductos cuya construcción está parada y esto le cuesta a la CFE a mediano plazo 21 mil millones de dólares.

Destacó que los contratos para estas construcciones fueron negocios jugosos al amparo del bien público, ya que fueron contratos leoninos para favorecer a particulares.

Dentro de dichos contratos, la CFE está comprometida a comprar gas a estas empresas, ya la mayor parte de energía se genera a partir de gas, y como los gasoductos están parados, el gobierno debe pagar por algo que no recibe y así se da la deuda antes mencionada.

A esto hay que agregar que se subsidia a las empresas particulares porque no pagan por el servicio de transmisión de la energía por un concepto que se llama cargo fijo que tiene que ver con el mantenimiento de las empresas particulares, lo cual ha dañado las finanzas de la CFE, agregó el Presidente.

Recalcó que para este resultado han participado funcionarios y exfuncionarios del sector energético. Indicó que incurrieron en una práctica inmoral de al terminar su encargo público irse a las empresas que recibieron contratos.

3 empresas señaladas

Más adelante en la conferencia, López Obrador pidió que sin mencionar empresas, nombres, el licenciado Manuel Bartlett explicara de alguno de estos contratos, de la construcción de un gasoducto, lo que significa de compromiso para la Comisión Federal de Electricidad y en qué términos se aceptó la contratación.

Lo que queremos es una revisión de conformidad con la empresa para que esto se corrija voluntariamente. No queremos, sólo la vía legal, porque no queremos que vayan a crear un ambiente, porque los que están acostumbrados a medrar, inmediatamente gritan como pregoneros: ‘Ya se está afectando el Estado de Derecho’, están queriendo actuar en contra de la ley. Y no es eso, no vamos nosotros a tener una actitud leguleya. Lo que queremos es convencerlos para que se logre una negociación favorable a los ciudadanos, porque son prácticas que en ningún lugar del mundo se llevan a cabo", lanzó.



Asimismo, continuó señalando: "no sé por qué vieron a México como tierra de conquista. Bueno, sí sé, porque los gobernantes lo permitieron".

Consideró que la razón para que se pintara este panorama es la asociación entre el sector privado y el sector público sin fronteras. "Ellos mandaban, imperó el influyentismo", apuntó.

"Entonces, hacerlo, que quede claro, mediante el convencimiento: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", recalcó.

Posteriormente, el mandatario mexicano permitió a Bartlett señalar a las empresas involucradas en los gasoductos: Carso, IEnova y TransCanada.













lrc