Va AMLO contra Gómez Leyva, El Universal, Reforma, Excélsior...

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los medios de comunicación optaron por la mentira en México y dejaron de lado el periodismo profesional e independiente.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano remarcó que "entonces no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad, es algo relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso, es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo la radio y la televisión, no generalizo pero sí, no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira".

PERIODISTAS QUE LO DEFIENDEN

El presidente López Obrador señaló que hay periodistas en prensa escrita que defienden su gobierno.

"Nos defienden creo que tres, y estoy hablando de periodistas, nos defiende muchísima gente, por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en las redes sociales que nos defienden", lanzó.

Se trata, según el mandatario mexicano, de Federico Arreola, Enrique Galván, de La Jornada, y Pedro Miguel. También agregó al Jorge Zepeda Patterson, articulista de El País.

Sobre los dichos de Javier Alatorre sobre ignorar las instrucciones de Hugo López Gatell, el presidente @lopezobrador_ aclaró que se trató de un acto irreflexivo y es un error que comete cualquiera https://t.co/e33gjJQws4 pic.twitter.com/zy6dSoNc5Q — La Silla Rota (@lasillarota) April 22, 2020

Agregó entre sus defensores a caricaturistas y destacó: "la caricatura en México siempre ha estado adelante y una buena caricatura es un editorial, lo dice todo".

Una periodista en la mañanera le cuestionó: ¿ El buen periodismo es el que defiende a su gobierno?, a lo que AMLO dijo que "buen periodismo es el que defiende al pueblo y está distante del poder, no el que defiende al poder, el que defiende al pueblo".

¿El que aplaude?, le insistió la reportera. López Obrador respondió que no, pero afirmó que ahora hay un periodismo cercano al poder, sobre todo al económico, y se aleja del pueblo.

"Es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba y a la clase media la utilizan nada más como parapeto, es como las Pymes que las usan de bandera, las ponen por delante para sacar provecho, los de mero arriba, eso es lo que está sucediendo", lanzó.

Y SEÑALÓ A LOS QUE MIENTEN

El presidente López Obrador dijo que estos excesos se irán haciendo a un lado, pues ya la gente no les cree a los que mienten, por lo que cuestionó:

"¿Ustedes creen que abrir un periódico, El Universal por ejemplo o el REFORMA, y no encontrar nada bueno del Gobierno? Todo malo, todo malo. Pero no solo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos".

La crítica a un periodismo no profesional siguió con Milenio y con comunicadores como Carlos Marín, Pascal Beltrán del Río (Excélsior) y Ciro Gómez Leyva (Radio Fórmula), según lo dicho por el mandatario en la mañanera.

El presidente @lopezobrador_ criticó que el periodismo actual sea más cercano al poder económico que al pueblo, "un periodismo de la élite", dijo pic.twitter.com/w78lYXoKvo — La Silla Rota (@lasillarota) April 22, 2020

"Antes en El Universal se presumía de que tenía una línea editorial gobiernista, pero sus articulistas eran independientes, había pluralidad en los editoriales. Escribía algún dirigente de oposición, un escritor destacado, los moneros, pues ya no queda nada, sólo los moneros. Pero los articulistas, los que escriben el editorial puro conservador y del Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa", manifestó.

Sobre Ciro Gómez Leyva, dijo que venía de un periodismo profesional, nuevo, independiente, y se fueron volviendo conservadores, se cansaron de ser como eran.

Aunque Pascal Beltrán del Río, director del periódico Excélsior, y el exdirector de Milenio, Carlos Marín, vienen de la escuela de Proceso, lamentó la concepción y el conservadurismo del primer personaje.

"A lo mejor desde que estaba en Proceso pensaba así, pero los mejores medios escritos en México durante mucho tiempo, pues La Jornada, antes Uno más Uno, tenía una muy buena época. Después el golpe a Excélsior y a Proceso. Ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder", aseguró.

Al respecto, la excandidata presidencial, Margarita Zavala, mostró su solidaridad con el gremio periodístico ante el hostigamiento constante desde el poder.

Mi solidaridad con @CiroGomezL, @beltrandelrio, @Reforma y @El_Universal_Mx con todos los periodistas y empleados de los medios de información que son hostigados constantemente desde el poder En momentos que requerimos unidad, se profundiza el ataque, el desprecio y la división — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 22, 2020

(Luis Ramos)