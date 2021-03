Va ahora contrarreforma de AMLO en hidrocarburos; ven ambigüedad y "expropiaciones"

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a Cámara de Diputados la contrarreforma energética que incluye "intervenciones" por "interés nacional" que sustituiría a la aprobada en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La iniciativa busca devolver a Pemex la rectoría de precios, importación, distribución y comercialización de combustibles en el país; y de avanzar, el sector energético del país regresaría a las condiciones previas a la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, indicó que parece en principio es lo mismo en hidrocarburos que lo que se buscaba para electricidad.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados aseguró que se está "aún por evaluar la iniciativa del presidente". La valoración también la harán legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD); ven mismo principio que para la Ley Eléctrica que ha sido detenida por jueces.

PREVÉN FRENAR PERMISOS POR CONSIDERARLOS "DAÑO A LA NACIÓN"

En la iniciativa enviada por el presidente, se determina que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán invalidar los permisos otorgados, en materia de hidrocarburos, que consideren como un daño a la nación.

Según la propuesta, que agrega el artículo 59 Bis a la ley impulsada por Enrique Peña Nieto en 2014, ambas dependencias se reservan el derecho de cancelar los permisos a particulares "cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".

Incluso, el artículo tercero transitorio del proyecto de reforma prevé que los permisionarios afectados por las medidas de suspensión de permisos "podrán solicitar, en el marco de la normatividad vigente, el pago por las afectaciones", que deriven.

AMARRAN LA CONTRATACIÓN DE PEMEX

La modificación propuesta al artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos prevé amarar la contratación de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando los permisos de almacenamiento de hidrocarburos sean retirados al beneficiario y las instalaciones sean tomadas por la autoridad en la materia.

Ese mismo artículo contempla que la Sener o la CRE, quien haya emitido el permiso de almacenamiento y tránsito de hidrocarburos, no sólo podrá ocupar o intervenir temporalmente las instalaciones del beneficiario, sino que puede suspenderle, en ese momento, la concesión.

En entrevista con La Silla Rota, Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, aseguró que el problema de las suspensiones amparadas en el daño a la nación, medie o no una indemnización de por medio, "es el equivalente a una expropiación directa".

"El problema es esa suspensión de permisos, que da pie a la suplantación de los permisionarios en la operación, por causas tan discrecionales y ambiguas como la "seguridad nacional", dijo.

El artículo sexto transitorio también contempla que, a la entrada en vigor de las reformas, las autoridades revocarán los permisos a los que "se les compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones" legales.

BLINDAN MERCADO CONTRA "HUACHICOL"

En una fracción agregada al artículo 56 de la legislación, el Ejecutivo federal pretende blindar al mercado de hidrocarburos del robo y contrabando de combustibles, mejor conocido como "huachicoleo".

Gonzalo Monroy consideró que el agregado es importante, pues la ley de 2014 no lo contemplaba y, durante el primer año de administración de Andrés Manuel López Obrador, fue un problema que reparó en medidas extremas por parte del gobierno.

En ese momento, López Obrador ordenó que dejara de distribuirse el combustible de Pemex a través de ductos, pues en varios estados, como Guanajuato, se encontraron focos rojos de robo a través de perforaciones ilegales.

La medida de implementar la distribución a través de pipas trajo consigo un desabasto en varias entidades del país, durante los primeros meses de 2019.

OTRA VIOLACIÓN AL T-MEC

De aprobarse la contrarreforma del presidente Andrés Manuel López Obrador en hidrocarburos, sería una violación directa al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), y probablemente al Tratado con la Unión Europea, coinciden expertos.

Además, pondrá a México en un escenario de problemas legales ante instancias internacionales por posibles juicios, y abonará a crear mayor incertidumbre en el mercado de comercialización de petrolíferos.

Gonzalo Monroy, experto en energía dijo: "quieren expropiar al suplantar a los dueños y operadores de los permisos de todo lo relacionado a todos los combustibles".

Por su parte, Ramsés Pech, especialista en temas de energía y competencia comentó que esta contrarreforma violenta el tratado de libre comercio, debido a que se supone que los permisos son otorgados a empresas que tienen la experiencia, y cumplieron con todos los requerimientos para poder operar.

Todo esto se refiere a que las empresas que tengan algún permiso de comercialización, importación o exportación tengan infraestructura propia.

"El permisionario podrá solicitar a la autoridad que haya expedido el permiso, la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas", comentó.

Con lo que se acaba de presentar, dijo, dejan a la nación inmersa en problemas legales ante instancias internacionales ante posibles juicios, además de crear una incertidumbre mayor en el mercado de comercialización de petrolíferos.

Cuestionó si incrementaran a Pemex Logística el presupuesto para poder tener mayor infraestructura para poder competir, "o simplemente es una ley para en un futuro poder tomar los activos de algún privado bajo los supuestos de ley, a los cuales tan ambiguos y poco claros sobre los términos como aplicarían".

Pech dijo que solo se crea incertidumbre, y un paro de inversiones dando a pie a no cumplir con la política de almacenamiento en corto plazo.

Por su parte, la diputada Soraya Pérez Munguía escribió en Twitter: "Después del fallido atentado en contra de la industria eléctrica, ahora va por la de los hidrocarburos. Lo que quieren es expropiar, violando nuestra constitución y tratados internacionales como el TMEC, otro fuerte golpe a las inversiones y a la certidumbre".

??Después del fallido atentado en contra de la industria eléctrica, ahora @lopezobrador_ va por la de los hidrocarburos



Lo que quieren es EXPROPIAR, violando nuestra constitución y tratados internacionales como el #TMEC ??????? ¡Otro fuerte golpe a las inversiones y a la certidumbre! pic.twitter.com/QvhgqRASoY — Soraya Pérez Munguía (@PerezSoraya) March 27, 2021

De acuerdo con el artículo 51 de la contrarreforma, no basta ya tener un contrato celebrado con algún particular que tenga un centro de almacenamiento, en el cual puedas rentar el espacio. Esto es, que tienes que ser dueño de un centro de almacenamiento.

En cuanto al periodo de resolución de un permiso especifica que no deberá pasar de 90 días, en los cuales no hará intercambio de información, y en el caso de no haber transcurridos los días, podrán indicar si te lo dan o no. Es decir, no puedes tramitar permisos de impacto ambiental, compra de terreno, mandar hacer los equipos, y negociar con algún inversionista hasta no haber tenido el permiso respectivo. Debido a que debes demostrar que tienes el diseño del centro de almacenamiento.

De acuerdo con Pech, esto podrá desmotivar a las inversiones por la incertidumbre de darte el permiso, debido a que no tendrías formas de subsanar alguna falta de documentos o corrección de estos.

Sobre un producto de procedencia ilícita, en el artículo 56, establece que deberá adicionar alguna metodología o forma de poder comprobar por parte de las instancias correspondientes, y deberá fijar el tiempo que pueda la persona o empresa, demostrar si es culpable o no. Bajo que jurisprudencia será tomada este delito y bajo que términos, será dirigido.

La ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros.

"Refiere a simplemente que pueden ser expropiadas las instalaciones, lacerando a las inversiones de privados que estén bajo el tratado del Libre comercio TMEC, TIPAC o cualquier otro que esté firmado, y a dónde no contemple la expropiación de activos".

SE ADELANTAN A ELECCIONES

Apenas el 23 de marzo, el periodista Mario Maldonado en su columna de El Universal advertía que en los próximos días se presentaría la iniciativa de "contrarreforma petrolera" diseñada por Rocío Nahle y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Originalmente estaba pensado que la iniciativa se presentara después de los comicios del 6 de junio; sin embargo, la ruta que ha tomado la reforma a la ley eléctrica, con la suspensión definitiva y alrededor de 40 amparos orilló al mandatario a utilizar a la actual legislatura y mayoría morenista para sacarla adelante.

La meta es que esté votada antes de que termine el actual periodo de sesiones, es decir, antes del 30 de abril, por ambas cámaras.

Maldonado publicó que fuentes del gobierno le confirmaron que hay una iniciativa del Ejecutivo para modificar leyes del sector de petróleo y gas.

"Expertos del sector no descartan que la contrarreforma incluya los contratos de producción que se firmaron con las empresas privadas, a la luz de lo que está sucediendo con el mercado eléctrico", escribió en su columna.

En ese mismo sentido, se espera que las empresas del sector también recurran a amparos en caso de que sea inconstitucional.