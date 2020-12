Usuarios quedan atrapados en estación del Metro cerrada: noticiarios

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de la Ciudad de México, quedaron atrapados en la estación Allende (Línea 2), luego de que un conductor detuviera el convoy en esta parada que se cerró al público desde este martes 8 de diciembre.

En un video presentado por Azucena Uresti en su noticiario nocturno para Milenio Televisión, se observa a varios usuarios pedir a un elemento de seguridad de la estación que les permitiera salir.

"Es una disposición que tiene el Sistema de Transporte", les explican a los usuarios atrapados. Uno de ellos responde: "Pero nosotros qué culpa tenemos amigo, si nos bajan aquí (...) Comprende, es como si tú vinieras aquí en mi lugar".

Este lunes 7 de diciembre, el STC informó que cerraría hasta nuevo aviso, esta estación de la línea azul que va del Metro Cuatro Caminos a Taxqueña.

El STC pidió a los usuarios tomar en cuenta que continúa sin dar servicio la estación Zócalo.

#AzucenaxMilenio | Para tratar de frenar el avance de la pandemia, en la #CDMX cerraron dos estaciones del @MetroCDMX; sin embargo, algunos usuarios se quedan atrapados en la estación Allende debido a que al conductor del convoy se le olvidó que no estaba en funcionamiento pic.twitter.com/gxMdz2hUjk — Azucena Uresti (@azucenau) December 9, 2020

DIFÍCIL ENCONTRAR CAMAS PARA PACIENTES COVID

"¿Qué le dijeron?", increpa una periodista a un familiar de paciente covid. "Que está saturado, que no hay, tengo buscar un hospital, ahorita voy a ir al INER", responde el hombre cuestionado, quien llevó a su esposa al Hospital General Dr. Manuel Gea González, luego de contraer el coronavirus Sars-CoV2.

Según le informaron los médicos, la mujer presentaba un 70% de daño en los pulmones por covid-19, pero por falta de disponibilidad no pudieron recibirla, presenta Denise Maerker en el noticiario estelar de Televisa.

En dicho nosocomio, sólo se puede valorar a los pacientes que presentan síntomas covid y se les diagnostica si son portadores o no de la enfermedad.

"Sí lo atendieron pero no hay camas (...) Llevamos tres hospitales con este y no me lo pueden retener", dice la familiar de otro paciente.

WILLIAM SHAKESPEARE RECIBE VACUNA COVID-19

Este martes en Reino Unido se inyectaron las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19. El segundo en recibirla fue un hombre de la tercera edad de nombre William Shakespeare, resaltó en su noticiario para Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva.

"Podría hacer una diferencia en nuestras vidas a partir de ahora ¿no es así?, comentó el hombre luego de ser vacuna contra el coronavirus.





(djh)