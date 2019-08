Usan imagen de Emma Coronel en recaudación de fondos para niños migrantes

Después de una ligera ausencia de las redes sociales Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, reapareció aparentemente con una causa noble, luego de las recientes redadas en Mississippi en la que fueron detenidos 680 migrantes de diversas nacionalidades.

Ello se desprende debido a que la Coronel compartió mediante la cuenta @therealemmacoronel_ de Instagram un enlace a GoFundMe. Sin embargo, la autenticidad no fue posible comprobarse. En la liga se puede leer: "HELP KIDS FROM IMMIGRATION MISSISSIPPI RAID"

El texto dice lo siguiente: "Hola, estamos apoyando a esta causa por los niñ@s que están pasando un momento desagradable, donde fue su primer día de clases y ellos esperaban con ansias llegar a casa y contarles de su día, como cualquier niñ@ de cualquier hogar americano, desafortunadamente ellos no ellos esperaron la hora y nada sus padres no estaban la angustia por no poder hacer algo para ligarlos la desesperación de no poder respaldar a sus padres tenemos que ayudarlos", dice el mensaje de la cuenta en GoFundMe.

"Aquí todos somos humanos y tenemos el derecho humano sus padres no fueron criminales estaban simplemente en su obra de trabajo para darles pan a la mesa cada noche, ayudemos ahora que ocuparán dónde estar y consuelo estos niños".

El presunto perfil de Emma Coronel fue creado el 8 de agosto del presente años, desde Beverly Hills, California.

Cabe mencionar que la esposa del capo, sentenciado a cadena perpetua hace unas semanas, ha ayudado en distintas causas, una de ellas fue la donación de productos para bebés en un hospital de Culiacán, Sinaloa.

JGM