Usa hijo de AMLO imagen humorística para denunciar "espionaje"

El hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, se mofó en Twitter al postear un GIF de un par de chimpancés mientras manipulan un dron.

En exclusiva: El detrás de cámaras de cuando nos espiaron: pic.twitter.com/zswpEf8TQy — José Ramón López Beltrán (@_30JR40_) February 22, 2022

"En exclusiva: El detrás de cámaras de cuando nos espiaron:...", escribió el hijo mayor del mandatario seguido del GIF mencionado.

El tuit hace alusión a las investigaciones que se dieron a conocer la semana pasada y que apuntan a que la esposa de José Ramón, Carolyn Adams, rentó una propiedad en Houston Texas a un entonces ejecutivo de la firma Baker Hughes, empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y que se sospecharía hubo un conflicto de interés.

FGR ABRE CARPETA

Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción relacionada con los contratos efectuados entre Baker Huhges y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la denuncia se hace mención de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la posible injerencia que tuvo en los contratos asignados, según la denuncia.

La denuncia argumenta los supuestos beneficios de la empresa Baker Huhges así como las facilidades que tuvo José Ramón López para habitar una casa en Houston, propiedad de uno de los directivos de esa compañía.

Ayer domingo, Carolyn Adams utilizó sus redes sociales para exhibir el proceso que tuvo que realizar para el trámite de la renta de la "Casa Gris", en Houston, Texas. Asegura que "los medios de comunicación que montaron y divulgaron las noticias falsas relacionadas a nosotros han empezado a buscar a terceros para involucrarlos y de manera tendenciosa distorsionar sus dichos. Entristece ver que lo que menos les importa es informar y dar con la verdad".

La esposa de López Beltrán indicó que del 16 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 se celebró un contrato de arrendamiento "entre los dueños de la casa y yo. Se puede ver en las firmas inferiores la fecha y hora verificadas con la herramienta que usó el agente inmobiliario para validad el contrato de arrendamiento".

Carolyn Adams aclaró cada una de las fotografías que fueron compartidas por medios de comunicación y dejó clara su participación en la firma del contrato de la casa que habita con López Beltrán.

"Daré detalles sobre algunos aspectos del montaje que se orquestó con dolo y mala fe, para perjudicar a nuestra familia", adelantó la empresaria.

En cuanto al pago para sus arrendatarios, informó que fue el 8 de julio cuando adelantó un cheque de caja por monto de 5 mil 600 dólares, o un mes de renta.

BAKER HUGHES: "NO HUBO CONFLICTO DE INTERÉS"

La firma Baker Hughs, envuelta en el escándalo en México y Estados Unidos tras revelarse un presunto conflicto de interés con Petróleos Mexicanos por la renta de una propiedad de un ejecutivo de la compañía en Houston, Texas al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que realizó una auditoría interna y descartó que haya habido un conflicto de interés.

La auditoría se llevó a cabo luego de presiones de accionistas de la firma petrolera que pidieron a sus altos directivos investigar todos los hechos que relacionan a la empresa con el escándalo de José Ramón López Beltrán, porque existir el riesgo de que la compañía haya incurrido en "posibles violaciones a las leyes estadounidenses".

En una conferencia de prensa en las instalaciones de Pemex, Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y Sudamérica negó las acusaciones que apunta al exejecutivo Keith L. Shilling de la empresa petrolera que vinculan a José Ramón López Beltrán y a su esposa Carolyn Adams.

El ejecutivo salió de la empresa, dijo en diciembre de 2019.

"No hay conflicto de interés ni irregularidades en los contratos que tiene la empresa con Petróleo Mexicanos (Pemex)" indicó.

Dijo que se contrató a un despacho en inteligencia corporativa y se hicieron los estudios forenses correspondientes que determinaron que al exejecutivo, quien fue propietario de la residencia en Houston nunca tuvo injerencia en las operaciones de México.

AMLO DENUNCIA

Esta mañana el presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador, dijo que desconoce el inicio del expediente.

"Si se abriera carpeta de investigación no hay ningún problema, ha quedado comprobado que es una campaña. Arman todo esto para debilitar la autoridad, el gobierno, y en especial mi autoridad, porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben, no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes, no van a poder regresar por sus fueros, y es muy peculiar, porque dicen, es un gobierno autoritario, antidemocrático".

El mandatario aseguró que "no tendría problema" en comparecer ante el órgano, dirigido por Alejandro Gertz Manerro, en caso de iniciarse un proceso contra José Ramón.

"El que nada debe, nada teme. Si van a presentar denuncias, que le den curso", comentó en la mañanera.

López Obrador planteó la posibilidad de que su hijo y su esposa presenten denuncias, no obstante, les recomendó que no lo hagan.