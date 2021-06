Urgen reconocer derechos laborales de migrantes en México: RMS

Desde inicios del siglo XX, México ha sido el destino -por diferentes razones- de migrantes de varias partes del mundo, sin embargo, hasta la fecha no se les reconoce sus derechos laborales, así lo asegura el informe "Derechos laborales para la población migrante en México", realizado por la abogada laboralista Rita Marcela Robles Benítez.

"En materia laboral, los derechos de las personas migrantes han estado ausentes de la legislación mexicana", se lee en el informe.

El documento de Robles Benítez editado por la Red de Mujeres Sindicalistas en el marco de su campaña "Más Reformas, Mejor Trabajo", asegura que la Constitución tiene artículos contradictorios en cuanto a los derechos laborales de los migrantes, mientras que la Ley Federal del Trabajo acota sus derechos a ser contratados y a la libertad sindical.

"A nivel constitucional existen disposiciones contradictorias que señalan que todas las personas gozarán de los derechos humanos que la misma reconoce, y por otro restringen el ejercicio de derechos que sólo pueden disfrutar los ciudadanos mexicanos, como el de libertad de asociación", afirma la abogada laboralista.

El informe detalla que en el artículo 123 de la Constitución no existe fracción alguna que hable sobre los derechos de los trabajadores migrantes.

"Esta misma situación se refleja en la Ley Federal de Trabajo, que incluso sólo permite la contratación del 10% de personas extranjeras en empresas o establecimientos, restringe el derecho de libertad sindical y excluye a los extranjeros de los trabajos especiales", lamenta el documento.

El informe no sólo señala las ausencias de los derechos laborales de los migrantes en la legislación mexicana, sino también una ausencia de debate para abordarlos.

Si bien existen tratados internacionales que defienden a los migrantes y sus derechos laborales, la abogada laboralista señala que eso no es suficiente, pues se necesita que estos derechos estén incluidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, así como en la Ley de Migración.

Robles Benítez señala entre las razones por las que no se ha realizado este reconocimiento de los derechos laborales de los migrantes es porque los gobiernos no se han dado cuenta -o han negado- que México no solo es un país de cruce de migrantes -principalmente para llegar a Estados Unidos- sino que es una nación de destino.

"Los gobiernos mexicanos se han negado a reconocer que México es un país de destino, lo cual ha conducido a que exista una débil legislación garantista de derechos para personas migrantes indocumentadas, incluso para personas refugiadas", explicó la abogada laboralista.

La ausencia de derechos laborales de los migrantes se debe también, explica el informe, a que las labores del gobierno mexicano únicamente se enfocan a combatir la violencia en su contra y darles acceso a la justicia, debido proceso, seguridad y trato digno en estas ¿???

Finalmente, el informe señala que para comenzar el reconocimiento de los derechos laborales de los migrantes "es importante que exista un diagnóstico que permita conocer el perfil de los trabajadores y trabajadoras migrantes que viven y transitan por México, el nivel educativo, la experiencia laboral, los lugares de establecimiento y los empleos en que se encuentran en el país", se lee en el informe.

El informe sostiene que en este debate es importante la participación de distintos actores, entre ellos la academia, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos, agencias de la ONU y sindicatos, pero sobre todo, trabajadores y trabajadoras migrantes, sin importar la condición migratoria en que se encuentren.

La investigación es la base con la cual la Red de Mujeres Sindicalistas y un equipo de expertos laboralistas elaboraron una iniciativa de reforma laboral en la materia, la cual será impulsada en la próxima legislatura que inicia en septiembre.

Aquí puedes descargar la investigación completa "Derechos laborales para la población migrante en México" de Rita Marcela Robles Benítez