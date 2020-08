Urgen militantes a renovar dirigencia nacional de Morena

La elección interna del Movimiento Regeneración Nacional sigue en el limbo, por lo que 143 militantes, muchos de ellos diputados, firmaron un llamado: "¡la dirigencia de Morena debe renovarse ya!".

A través de un comunicado, señalaron que Morena no le pertenece a nadie, es del pueblo de México. Pidieron no distorsionar la realidad, pues el partido ha sido dirigido por interinatos que no dan certeza y que han violado la vida estatutaria.

Recalcaron que la democracia interna de los partidos políticos es un requisito indispensable para su existencia, y ese requisito pasa por la renovación periódica de sus dirigencias.

"La ausencia de renovación democrática de la dirigencia implica una vulneración grave a la Constitución y, además, defrauda al pueblo de México que confía en Morena. Quienes se niegan a respetar las instituciones electorales y la legalidad interna partidista carecerán de legitimidad para exigir legalidad en el ámbito público", aseguraron los firmantes.

Señalaron que las dirigencias interinas de Morena han ignorado al presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento, quien ha llamado a realizar una encuesta abierta.

Destacaron que estas mismas dirigencias cumplirán en poco tiempo un año de desacatar sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reiteradamente ha ordenado que se realice una encuesta abierta a las y los simpatizantes y militantes del partido, para la elección de su dirigencia.

"No es legítimo argumentar una intromisión en la vida interna de Morena, porque quienes así lo expresan tienen un interés faccioso para prorrogarse indefinidamente en la dirigencia. Morena debe poner el ejemplo de transparencia, apertura, inclusión y democracia, sin que nadie se lo ordene; ésas son nuestras raíces, ése es el origen del movimiento", lanzaron.

Acusaron que quienes se cierran ante la realización de una encuesta abierta y la renovación constitucional de la dirigencia partidista desconocen, por intereses personales, la lucha en la que ellos mismos han participado durante décadas.





(Luis Ramos)