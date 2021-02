Urgen ajustar alerta amber y al DIF tras caso Fátima… aunque no resuelve de raíz

Luego de presentarse fallas durante el proceso de búsqueda en el caso de Fátima, pequeña de 7 años que desapareció el pasado 11 de febrero para finalmente ser encontrada sin vida en una bolsa de basura cuatro días después, en la colonia Los Reyes, en la alcaldía Tláhuac, urgen ajustar tuercas en alerta amber y en el DIF, de acuerdo con el diputado por Morena Ricardo Fuentes y Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta.

En la mesa de análisis LA SILLA ROTA-El Heraldo de México, Ricardo Fuentes, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta discutieron sobre el reconocimiento de una serie de fallas que se presentaron desde el día de la desaparición de la menor tanto en el seguimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como por las instituciones que debieron haber puesto en marcha la alerta amber y así emprender la búsqueda de inmediato.

El diputado Fuentes explicó que la alerta amber es un protocolo a nivel nacional que se estableció concretamente para niños y jóvenes, hombres y mujeres, sin embargo, reconoció que esta alerta se activa a las 72 horas por lo que se deben apretar tuercas y ver dónde está fallando este sistema del DIF.

No podemos establecer un número de horas siempre, sino que se investigue en qué condiciones desapareció, en qué condiciones lo dejamos de ver, en qué momento, cuáles fueron las diferencias se desapareció para ver si se activa la alerta

Una de las salidas que sugirió el diputado de Morena fue que en el momento de la desaparición se tienen que dar algunos factores para que las autoridades correspondientes determinen dicha activación de alerta.

“Se está trabajando en que no existan factores tan rígidos para activar la alerta amber”, agregó.

Ante lo sucedido con Fátima, quien fuera sustraída al salir de la escuela, luego de que su madre no llegara a tiempo por ella, autoridades a nivel local han sugerido unas serie medidas para que no se vuelva a repetir un hecho similar, medidas que Fernanda Dorantes consideró no resolver la vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente los niños, pues según datos, 7 niños mueren cada día y 4 niños desaparecen cada día.

La medida sobre que si un padre llega tarde a recoger a su hijo a la escuela el maestro debe hablar a la policía para que el menor sea llevado a un ministerio público hasta que lleguen por él, es una medida que viene a llenar un hueco, pero definitivamente no resuelve nada

Dorantes explicó que esta herramienta no viene a resolver un problema sistemático de violencia de género y de violencia hacia las niñas, pues ahí no está el foco de la discusión, más bien, afirmó, es una corresponsabilidad social.

La violencia es un fenómeno globalizado al igual que el delito, sin embargo creo que somos habitantes de este país y tenemos una responsabilidad directa para empezar a cambiar la situación de nuestro país

Además, informó que México es el país que es el primer lugar como proveedor de pornografía infantil internacional, por lo que esto hace más notoria la ausencia de protección de prevención y de radicación de este delito que deriva en muchas cuestiones.

Todos esos niños robados y secuestrados es muy probable que terminen formando parte de este red de pornografía infantil

Por lo que la directora de Reinserta aseguró que “el primer paso es la corresponsabilidad social, la corresponsabilidad institucional, el generar medidas, generar políticas que impacten de manera profunda, tenemos que dotar a las personas de herramientas para que estén en actitud de poderse reeducar. Si nuestra sociedad no tiene garantizada este mínimo de bienestar, no podemos exigir ciertas cuestiones”.

“No debemos omitir esta obligación que está mandatada a nivel constitucional y a nivel tratados internacionales que el Estado debe ser garante de salvaguardar el interés superior de la niñez”, añadió.

Respecto a ello, tanto el diputado morenista como la directora jurídica de Reinserta coincidieron en que se debe de reeducar a la sociedad.

“En el tema de la violencia de género es un tema de reeducar, es un tema de cómo sociedad hay que asumir nuestra corresponsabilidad desde el entorno personal y el entorno familiar”, dijo Fernanda Dorantes.

En el caso específico de los feminicidios creo que se debe de profundizar en las causar para poder enderezar mecanismos de prevención bien focalizados para que puedan contar con un seguimiento y un monitoreo que permita la toma asertiva de decisiones. Si una política pública no está pensada para ser medida y evaluable, es una política muerta. Y si un política pública no se basa en las causas esenciales nunca va a tener efectividad

En tanto, Fuentes dijo que “estamos en un proceso de armonización y de cambios muy radicales, los primeros ya se están dando, aplicar los protocolos que siempre han estado establecidos y darle seguimiento, como en el caso de la alerta amber hay que afinar algunos detalles”.

Agregó, “La diferencia entre la política pública y la política privada, es que lo público es lo que se hace en las calles y con los funcionario públicos, lo privado es lo que sucede en las 4 paredes de mi casa, pero dentro de mi casa no puede hacer lo que se me pegue la gana, entonces hay muchas situaciones de violencia familiar y hasta que pasa la desgracia denuncian, entonces tenemos que alertar como sociedad aunque sea una vida privada. Tenemos que volverlo parte de lo público y denunciar”.

Hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), aseguró que gracias a una denuncia ciudadana pudieron identificar y detener a los presuntos feminicidas de Fátima, Mario "N" y Giovana "N" en un poblado del Estado de México.

(María José Pardo)