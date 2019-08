Urge que se publique "Ley Bonilla" y se combata judidicialmente: senadoras

"Todos están embarrados hasta las manitas", dijo la senadora Xóchitl Gálvez en relación a los involucrados en la aprobación de la llamada "Ley Bonilla" que permite ampliar el periodo del gobernador electo de 2 a 5 años, pese a que el electorado voto por el primero.

Y en ello coincide Mónica Fernández, senadora de Morena y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, quien afirmó que quien lo instrumentó fue el Congreso del estado, diputados panistas otorgando mayoría absoluta, el gobernador sabía. "Estaba arreglado, pues claro que lo estaba".

A la pregunta de si esta situación se podría replicar en otros lugares, Fernández dijo esperar que no, que no haya este ánimo en ninguna otra parte. Sin embargo, más adelante agregó: "Lo grave de esta acción, es que no solamente están coludidos, brincándose leyes electorales, todos los reglamentos, y además un rumor en las calles de que los municipios van a hacer lo propio.

"Por eso es urgente que ya se publique, para que puedan poner acciones de controversia, amparos, demandas acciones colectivas de la sociedad, para que legalmente haya un freno", dijo.

La senadora Gálvez dijo que haber consecuencias, porque lo menos para los diputados es la expulsión del partido. "Ojalá se vaya al juicio político, me encantaron las palabras del ingeniero Cárdenas. Empieza mal el gobernador Bonilla, si bien es cierto, yo no le creo que está viendo los toros desde la barrera", declaró.

Y mientras Gálvez pide que intervenga la Consejería Jurídica de la Presidencia, Fernández consideró que la responsabilidad y facultad recaen en los partidos y la CNDH, también en el tribunal electoral.

Las legisladoras chocaron en cuanto a la posibilidad o no de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera estado enterado de que se realizaría la reforma.

"Me cuesta trabajo que el presidente no sabía, por la cercanía, lo invitó a Morena, y si no se lo comentó, fue una canallada no comentarle al Presidente, pues el presidente tiene un raspón, ha tenido que dar la cara, aceptar una embestida, en ese partido de béisbol seguro que le comentó que le gustaría quedarse cinco años", dijo Gálvez.

"Yo creo que no necesariamente se le tiene que informar todo al Presidente, él tiene vocación federalista, no interviene en asuntos políticos de entidades, se le ha querido vincular, que tenía conocimiento, que está a favor de esta especie de reelección", respondió Fernández.

Gálvez dijo que el problema radica es que tanto Yeidckol Polevsky como el gobernador electo Jaime Bonilla no salieron a condenar el abuso sobre la voluntad popular.

Fernández dijo que de acuerdo con una encuesta de los senadores de Baja California, dos terceras partes de los bajacalifornianos están en contra de la reforma que amplía el periodo de gobierno.

JGM