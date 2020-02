Urge Muñoz Ledo a "soltar" gasto público; "pega a abasto de medicinas"

El diputado Porfirio Muñoz Ledo urge a que el gobierno "suelte" el gasto público que, entre otras cosas, afecta la economía y el mejor ejemplo del impacto negativo es la crisis de desabasto de medicinas.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Muñoz Ledo advierte que las políticas de seguridad han fracasado y que una mejor opción radicaría en llegar a un nuevo acuerdo con Estados Unidos, porque México sirve a la seguridad de Norteamérica a cambio de nuestra propia inseguridad.

"Allá ponen el consumo y aquí ponemos los muertos. Es la realidad, esto viene desde la época de Nixon", reflexiona.

Preocupa todo de la contrarreforma judicial achacada al fiscal Alejandro Gertz Manero porque implica una regresión de 20 años en la historia, afirma. Y si Gertz se deslindó de los borradores conocidos fue porque recibió una gran crítica.

Como parte de la agenda legislativa en curso anota la regulación del outsourcing. En su opinión hay intereses turbios que le ponen piedras al avance de las reformas en el Congreso.

Muñoz Ledo, cuya voz crítica dentro de la 4T ha sido hasta censurada en el Congreso, considera que "falta tolerancia en las observaciones, personalidades que puedan hacer las cosas. Por ejemplo, Alfonso Ramírez Cuellar es muy buen interino, nadie lo está discutiendo, bueno .... Yeidckol".

- Parte de lo que va a llegar a San Lázaro, porque se dice que primero llegarán al Senado, es este paquete de iniciativas de reforma judicial tan manoseadas, ¿qué le preocupa a Porfirio de ese tema?

- Todo. Yo tengo un trabajo completo, desgraciadamente no lo tengo aquí que hizo un equipo en la Cámara, (...) todas las reformas judiciales que ha habido van para atrás, prácticamente todas. Yo tengo la idea que al fiscal Alejandro Gertz Manero, que es muy competente, él fue procurador en la Ciudad de México, y es su equipo que volvió a hacer el paquete, nomás que ese paquete se hizo hace 20 años

- ¿Y por qué se deslindó Gertz, por qué no defendió la autoría de eso?

- Porque tuvo una gran crítica...

- Habría que tomar otros temas que van a estar haciendo ruido durante este mes: outsourcing...

- Tenemos todas las iniciativas, outsourcing es una reforma legal, está muy rebotada y ahí parece que hay intereses más o menos turbios porque yo ya daba el outsorcing por completamente obturado, o si no obturado, por lo menos altamente reglamentado. Es una figura que puede acabar con las relaciones obrero-patronales o las relaciones del trabajo como se les llama genéricamente, porque es otro el que contrata y no está muy clara la responsabilidad solidaria: tú proporcionas a los empleados y quién tiene la responsabilidad, quién es el patrón. Es muy confuso, se presta a todos los abusos.

-¿Dónde está el atorón para para regular más el outsourcing?

- Tiene que ser una responsabilidad absolutamente legal, tiene que estar muy regulado. En qué condiciones se puede hacer, no en cualquier empresa o cualquier tipo de trabajo. El outsourcing lo han practicado en el pasado durante algún tiempo. Antes, (...) te voy a dar un ejemplo, la Universidad, cuando se pasó a Ciudad Universitaria, de un empleado que había por facultad, jardineros por ejemplo, había montones de jardineros, pues los contrataron con empresa, pero a la vuelta de la esquina se sindicalizaron, la solución es que se permita y que incluso se favorezca que quienes están prestando el trabajo establezcan una relación con el patrón, que eso es lo más adecuado.

-¿Está suficientemente regulado porque autoridades?

- No, no está suficientemente regulado, eso hay que discutirlo en el Pleno...

-Ha habido abusos...

- ¡Ah! Todos los del mundo y los que puede haber. Es un hilo de media.

-Está también, el tema de la reducción de los presupuestos para los partidos. ¿Cómo va el tema? Parece haber una gran resistencia de los partidos...

-No, y además va a plantear que se haga una nueva ley electoral, es muy importante también. La fórmula deseable es que haya mucho menos dinero por partido y que, mira, es que tal vez han ahorrado los partidos. Por ejemplo, antes ellos pagaban, bueno, primero no tenían acceso a la televisión, esto cambió en el 94 y el PAN y los partidos más ricos estaban porque se les daba el tiempo que querían, luego ya no lo pagaban, luego lo pagaba el gobierno, entonces en cada una se van ahorrando más dinero, entonces ¿en qué gastan? ese es el fondo del problema. Es mejor que haya tiempos de debate, luego viene la calidad de la información. El spot es válido, es un sistema, útil en un tipo de competencia política donde buscando el voto te responden de inmediato, y el mismo día, en Estados Unidos, por ejemplo, te dicen una cosa. Pero cuando pasa todo ese gasto administrativo, yo te advierto un golpe hoy y tú me lo vienes contestando el mes que viene. Debe haber otra calidad.

- Va a haber renovación de consejeros en el INE, son cuatro espacios, ¿no se va a prestar otra vez al cuotismo de 'ah, pues mira le tocan tantos a Morena porque es la más grande, y luego al PAN porque es la segunda fuerza, y luego al PRI a la mejor le toca?

- Ese tipo de resoluciones en general se busca el consenso. Hay muchos temas en los que hemos avanzado juntos, sí hay un respeto a las minorías y ha ido aumentado. Claro, qué te puedo decir, son consensos que le tocan 3 a 1, uno a otro y otro a otro, es también la distribución, es muy difícil de evitar. Yo aquí lo que creo es que es un tema de cultura política, el que la opinión pública lo exija, que la opinión pública lo denuncie.

- Sí, pero usted dice transparentar más los perfiles de los aspirantes etcétera. En general, ¿cuál es su valoración del desempeño del INE en este momento?

- Uno es el IFE anterior y otro es el INE después del 2014. Yo forme un grupo numeroso, 20 especialistas que íbamos a ir a discutir y quedó la reforma. ¿Qué problemas hubo? primero que nada, el INE se convirtió en instituto nacional, no es lo mismo federal que nacional. Federal era el IFE, era nada más para las elecciones federales. Nacional quiere decir que es para todas. Los OPLES no son nada, ni siguen las normas del INE y más bien están pegados a los gobernadores. Después de la elección del Estado de México, el INE hizo lo que quiso, y eso lo reconoció el instituto, no actuar, porque como que no tenían bien definida su función, así le decían, y la verdad es que no querían enfrentarse al gobierno. El Estado de México es el corazón del partido del presidente que era Peña Nieto, entonces no se atrevieron, entonces si no reconoce que tiene que actuar en todas las elecciones, entonces ¿quién cuida a las de abajo? Los gobernadores...

- Y los gobernadores a veces sabotean los OPLES, no les dan dinero y los asfixian...

- Exactamente, ese sistema está mal, tiene que haber plena competencia nacional del INE.

- No se podría imaginar en esta nueva ley electoral un sistema diferente para designar a los comisionados del INE, que no haya tanto manoseo partidista. Es un poco triste que los partidos compitan y luego pongan a los jueces de esa competencia, ¿no?

- Bueno, eso es un asunto que se permitió. Tú puedes hacer reglas en la mesa que sean respetadas en cualquier lugar.'A ver vamos a ponernos de acuerdo quiénes son los mejores'. Yo tuve la experiencia de que designamos el INE (1994) más independiente que ha habido en el país

- Pero a partir de ahí sí se ha pervertido. Todos conocemos a qué partido corresponde cada comisionado actual del INE...

- Pues sí, pero se pervirtió después.

- Cómo evitar que eso vuelva a ocurrir?

- Bueno, volviendo a la red de consenso. Yo usé mucho el consenso porque así está en las naciones unidas. Eso de que un partido pone y quita, no es cierto. Piensa en personalidades, buscas, es una media que corresponde a la máxima independencia.

-Hace falta algo así. Ahora, ¿cómo está viendo Porfirio a la Cuarta Transformación? Hay muchas críticas: crisis por todos lados, hay problemas en la economía, en el empleo, la violencia desatada, en salud...

-Hay varios problemas, la violencia ya estaba...

- ¿A la mejor hay incapacidad, hay ignorancia?

- No. En la economía, ¿qué es lo que está pasando? Que no se suelta el gasto y no suelto el gasto porque hay muchas sospechas de corrupción. Y ese es un círculo vicioso. Mientras no se corte la corrupción, no gastas. Ahí hay que inventar un sistema, como yo lo veo, como las carreras de autos, les vas cambiando las llantas en el camino, y tú tienes que gastar. Te lo voy a poner de otra manera: el combate a fondo de la corrupción dura varios años, tú no puedes dejar de gastar porque hay corrupción. ¿Qué es lo que está pasando con las medicinas? Tienes que tolerar un cierto nivel de corrupción si no tienes manera de combatirla. El combate a la corrupción en este país es un problema de mediano plazo, si no es que, de largo plazo, porque este país es una pirámide de cacicazgos. A propósito de elecciones, vete a cualquier rancho, a cualquier pequeño municipio en donde anda un cacique, ahí hacen su santa voluntad, transfieren recursos de una mano a otra, los congresos locales sobrepresupuestan...

- Pero el gasto público es una señal de confianza, ¿no crees que hacen falta otras señales de confianza hacia la inversión privada?

- Ahí no es el problema porque en este país (...) tradicionalmente la inversión pública arrastra la inversión privada. Aún todavía en la época del neoliberalismo. Si tú tienes una fuerte inversión pública, tu inversión privada así será. Ahora, hay dos, varios tipos de inversión privada. La inversión privada va ligada a grandes cantidades si tú haces obras como aeropuertos, pero tú puedes mantener en alto el nivel de empleo si haces cierto tipo de obra que te da mucha mano de obra. Por ejemplo, yo no hago un aeropuerto, pero hago vivienda: en este orden, primero vivienda; segundo, hospitales; tercero, universidades. Eso te absorbe menor de la cantidad de mano de obra y es una inversión pública que te arrastra lo privado.

- ¿Cuánto tiempo más va a aguantar el país este paso? Porque sí estamos pasmados, a la mejor por este miedo de no soltar el dinero...

-Lo que necesitamos es un crecimiento de capital (...) que la economía crezca, por ahí está el asunto. Yo creo que debe de crecer el gasto. El tema, por ejemplo, de las medicinas, es un ejemplo de por qué se debe aumentar el gasto, tú tienes que corregir ese sistema y revisar el tema de patentes, tienes que ir pasando por médicos, pero es un proceso. Pero tú no puedes dejar de gastar, ese es el tema.

-Otro tema en el que pareciera haber un atorón es el de la seguridad, ya que viene de atrás, etcétera, pero había una expectativa de que iba a haber un punto de quiebre con el nuevo gobierno, ¿qué está pasando en este tema?

-Fíjate, yo estaba en España y yo quise ir a discutir sobre los homicidios y asesinatos. 'El Estado mexicano ha perdido jurisdicción sobre la gente y el territorio´. ¿Qué hubo? Hubo la guerra, que es toda una historia. El momento de ruptura es el gobierno de Felipe Calderón, y no es por echar la carreta de un presidente a otro, pero hay estudios que demuestran que antes de que entrara Calderón el nivel de asesinatos era muy bajo. Cuando entra Calderón y declara la guerra y mete el ejército a la calle, ahí se arma...

- ¿Hacia dónde tendría que caminar la estrategia?

- Hacia un nuevo acuerdo con Estados Unidos...

- ¿En qué términos?

- Una serie de medidas, ellos son los que quieren el apresamiento, ellos ponen el consumo y nosotros ponemos a los muertos. Primero tienes que desactivar la base, ahí es la verdadera amnistía, la amnistía no es a los pollos gordos, la amnistía es a los que están en la última cadena. Eso lo combates de otra manera. Y los que están en el primer nivel de la cadena pues tienes un sistema, un acuerdo distinto con los Estados Unidos, nosotros estamos sirviendo la seguridad de Norteamérica a cambio de nuestra inseguridad. Allá ponen el consumo y aquí ponemos los muertos. Es la realidad, esto viene desde la época de Nixon.

- Usted se ha expresado en términos muy francos sobre lo que pareciera ser una sumisión en la política exterior mexicana hacia distintos elementos de la agenda con Estados Unidos, migración...

- Ahora nos caracterizamos por no dejar pasar a nadie.

- ¿Se le puede decir no a Trump? Trump no es Jimmy Carter...

- Y Trump no es los Estados Unidos, eso es un error absurdo, y México lo ha sabido siempre, hemos tenido más de 50 cónsules en Estados Unidos, somos amigos de los gobernadores, somos amigos de los presidentes municipales, hay 171 ciudades santuario en los EU, nosotros hemos tenido siempre una capacidad de relacionamiento con los Estados Unidos que no pasa por el presidente norteamericano, incluso en el Congreso.

- Pero usted plantea decirle "No" a Trump en los hechos, ¿no?

- Pues aciertas cosas sí, a ciertas cosas no.

- Pues estamos de doblegados, ¿no?

- Hemos seguido una línea que no nos lleva a ningún lado, porque a más que das, más que te piden, encuentran la manera de exigirte. Es decir, es muy sencillo, como cualquier lucha, hasta física: si tú te mueves para acá, ya es muy difícil recuperar el terreno que perdiste, ya siempre va a ser perdido. Más te vale una cierta rigidez una cierta consecuencia a lo que estás haciendo

- El tema de Morena. Usted ha sido presidente de partidos, tiene una experiencia muy importante en ese ámbito ¿cuál es su reflexión sobre el momento que vive Morena?

- Es que me decían '¿y por qué no ha sido usted presidente del PAN?' Porque no doy el tipo étnico, decía yo... Morena es más un movimiento que un partido, porque, -y eso fue el PRD en una época, las plazas llenas- pero con muy poca organización. Es la verdad. No tenemos recursos, no tenemos cuadros formados, los más que venían del PMS que tenía más experiencia. Entonces fueron partidos-movimientos- que no han terminado de ser partidos orgánicos. ¿Cuando ya son oposición? El presidente López Obrador y no se mete en la vida partidaria para nada, y eso te lo digo, para nada.

- ¿Eso es bueno o es malo?

- Él tiene presión, y en gran medida es cierto, que los puestos que tienen diputados y senadores se deben a él. De todas maneras, hay tantos problemas en cada municipio del país y en cada estado que si perdiera el tiempo en eso, no tendría el tiempo de gobernar. Los equilibrios te van determinando en el conjunto. Yo creo que debe judicializarse menos la política. ¿Es legítimo? Sí, ¿Está escrito, por asociación incluso, asociado al tribunal electoral de la federación? Sí. Pero hay que llegar a acuerdo políticos. Los partidos sirven para pelearse pero sirven también para no pelearse y para llegar a acuerdos políticos. Falta tolerancia en las observaciones... personalidades que puedan hacer las cosas. Por ejemplo, Alfonso Ramírez Cuellar es muy buen interino, nadie lo está discutiendo, bueno .... Yeidckol

- ¿Porfirio es feliz, feliz, feliz?

- Bueno, tiene sus momentos de todo, nada hay mejor que el amor, el amor filial, el amor de todo tipo. Yo estoy en ese sentido bastante feliz.