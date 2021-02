Urge abasto de combustible en Hidalgo: Xóchitl Gálvez

Los empresarios dedicados a la venta de gasolina tienen que ir hasta Tuxpan o hasta el estado de Guanajuato a buscar el combustible. Además de lo riesgoso que es trasladar las pipas porque los huachicoleros ahora han empezado a robar estas pipas, y las empresas aseguradoras no les aseguran el combustible, hay ciertos problemas de logística que no se han podido resolver por parte de Pemex, porque ellos están obligados a llevarles el combustible a los empresarios locales, pero si no les llega el combustible, ellos tampoco pueden ir a comprar el combustible con sus propias pipas”, explicó.