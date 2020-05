Universidad de Oxford probará inmunización en humanos vs. coronavirus

Tener una vacuna contra el virus Sars-CoV2 sería de gran utilidad para evitar la propagación de esta enfermedad. Investigadores de la Universidad de Oxford desarrollaron una inmunización que se probará a finales de mayo en humanos con la esperanza de que funcione.

De acuerdo con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM, las pruebas comenzaron en marzo, cuando los científicos del Laboratorio Rocky Mountain del Instituto Nacional de Salud (NIH) inocularon a seis macacos Rhesus con dosis únicas de la vacuna desarrollada por Oxford.

Estos animales fueron expuestos a grandes cantidades del virus Sars-CoV-2; sin embargo, los primeros resultados mostraron que después de más de 28 días, los seis monos estaban sanos, indicó Vincent Munster, el investigador que realizó la prueba.

Esta vacuna fue desarrollada por científicos del Instituto Jenner, de la Universidad de Oxford, quienes tuvieron una ventaja inicial ya que demostraron en ensayos previos que inoculaciones similares, incluida una del año pasado contra otra cepa de coronavirus, eran inofensivas para los humanos.

Esta experiencia previa les ha permitido avanzar y programar pruebas de su nueva vacuna contra el covid-19 que involucra a más de 6 mil personas para finales del mayo, todo esto con la esperanza de demostrar no sólo que es segura, sino que también funciona.

Los científicos de Oxford destacaron que con una aprobación de emergencia de los organismos reguladores, los primeros millones de dosis de su vacuna podrían estar disponibles para septiembre de este año. Esto sería antes de lo que se tenía previsto, ya que se ha dicho que otras de las vacunas que se están desarrollando podrían estar listas hasta el próximo año.

Sin embargo, no todo son tan optimistas sobre la posibilidad de tener una vacuna que nos proteja del covid-19. Stuart A. Thompson, editor de Opinión en The New York Times publicó una columna en la que analizó en cuánto tiempo el mundo podrá tener una inmunización contra este virus.

Detalló que en promedio, una nueva vacuna toma cuatro años en estar lista, mucho más tiempo del que la economía y la población pueden soportar y mantener la sana distancia que se ha aplicado en todo el mundo.

Actualmente se realizan estudios con 254 tratamientos y 95 vacunas para enfrentar al virus Sars-CoV2, pero todavía no hay resultados concretos de la efectividad de alguno de estos, lo que sería clave para frenar los contagios.

El biólogo celular, Robert Van Exan, quien ha trabajado en la industria de vacunas por años, indicó que las inmunizaciones contra el virus Sars-CoV2 podrían estar listas hasta 2021 o incluso hasta 2022 y aún así, "esto es muy optimista".