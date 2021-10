UNAM, sin vocación neoliberal, refuta directivo; "se ´hamburguesaron´": AMLO

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, afirmó que el presidente miente porque la UNAM no tiene una orientación neoliberal.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente este martes contra la Universidad Nacional Autónoma de México al criticar que la mayoría de sus intelectuales y académicos se "hamburguesaron" (sic) y que el salinismo los cooptó.

En su conferencia mañanera, el Mandatario también insistió en que la UNAM se "derechizó" durante el periodo neoliberal y retó a la comunidad universitaria a salir a marchar, como convocó el legislador Gabriel Quadri.

"Se sienten ofendidos porque dije que se había derechizado la UNAM, además lo sostengo, claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal. Están diciendo: 'bueno, nos ofende el residente, vamos a marchar en contra'", expresó.

"Yo diría: ojalá y lo hagan, aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo; el conservadurismo genera una especie de tiricia política. Que hagan algo porque se hamburguesaron".

INCLUYE AMLO EN "DERECHIZACIÓN" DE LA UNAM A RECTORADO DE DE LA FUENTE

Incluso durante la gestión de Juan Ramón de la Fuente como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la máxima casa de estudios se "derechizó", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes.

Al volver a criticar a la UNAM y ser cuestionados si el enfoque neoliberal también se implementó durante la rectoría del actual embajador de México ante la ONU, el presidente López Obrador dijo: "Desde entonces y desde antes".

Durante la conferencia mañanera de este 25 de octubre, dijo estar "absolutamente seguro de que la UNAM "se derechizó".

"Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la unam, se pusieron enojadísimos, apenas y los testerié, les dije que se había derechizado la UNAM, estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que las facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores desde el periodo del ex rector, Juan Ramón de la Fuente. pic.twitter.com/rG9ijLVCoX — La Silla Rota (@lasillarota) October 25, 2021

"Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores", añadió. "Empezaron a querer cobrar colegiaturas en la UNAM, imagínense ese pensamiento, ¿de donde surgió? pues de la política neoliberal".

Durante la semana pasada, en conferencias mañaneras, el mandatario mexicano expuso que la UNAM perdió su esencia de la formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo.

"Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes; los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya el derecho agrario es historia, todo es mercantil, civil, penal", afirmó López Obrador el pasado jueves.

Ante acometidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Universidad Nacional Autónoma de México y distintos personajes egresados de sus aulas le respondieron al mandatario, entre ellos, el propio Juan Ramón de la Fuente.

"La Universidad es un espacio en donde se pueden analizar y debatir todas las ideas y todos los puntos de vista, incluida la crítica", afirmó el exrector de la Universidad.

"El espíritu crítico forma parte de la naturaleza de la Universidad. De hecho, revisar periódicamente, con ojo crítico y autocrítico, lo que hacemos o dejamos de hacer los universitarios, es una práctica frecuente que no debe abandonarse. La crítica se cultiva en todas las universidades públicas y en los espacios académicos de casi todo el mundo", dijo en entrevista a El Universal.

DEFIENDEN A LA UNAM

El exrector de la UNAM y exsecretario de salud, José Narro Robles, condenó los dichos del mandatario contra la máxima casa de estudios.

Narro aseguró que él no es derechista como acusa el presidente, pues durante toda su vida ha sido una persona fiel a los valores aprendidos en la universidad siendo un hombre demócrata, progresista y liberal convencido de las causas sociales.

"No he sido, ni seré una persona conservadora".

Asimismo, aseguró que la UNAM siempre ha sido una institución abierta a todas las corrientes de pensamiento, siendo esta pluralidad, una de las principales características de la máxima casa de estudios.

Otros miembros de la comunidad universitaria salieron en defensa de la UNAM tras los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que la máxima casa de estudios del país también se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales.

Toda institución, organización, organismo o espacio autónomo o de pensamiento e investigación analítico independiente y crítico es hoy blanco de ataque y descalificación desde el púlpito presidencial. La UNAM es una de las instituciones más importantes y emblemáticas de México", tuiteó el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán.

El investigador Francisco Valdés Ugalde posteó en Twitter:

"Invito nuevamente al presidente a debatir públicamente sobre la UNAM, para demostrarle que si ha habido un lugar desde donde se criticó el pensamiento único, el neoliberal o el suyo, ese lugar es la UNAM".

"No AMLO, No. La OMS no aprueba algunas vacunas no por desidia, sino porque tienen protocolos que requieren información y plazos", tuiteó Alberto Aziz.

"La UNAM es mucho más grande que la pequeñez que viene en forma de ataques desde Palacio Nacional. Hoy la defensa de la democracia pasa por la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y autónoma", posteó Emilio Álvarez Icaza Longoria.

"Mi padre estudió física, yo matemáticas, mi hijo ingeniería, mi marido y hermano filosofía, otra hermana letras, todos en la UNAM ... Tod @ s los que en mi familia estudiaron fue en Universidades Públicas mexicanas. Defiendo la universidad pública y la autonomía", escribió Luz de Teresa, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM.

RECHAZA NEGOCIACIÓN CON EL PRI

Sobre un posible acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la aprobación de iniciativas en el Congreso de la UNAM, el presidente López Obrador aseguró que no se piensa entablar uno.

"No, eso es politiquería, lo que hacían antes, a espaldas del pueblo", dijo AMLO en su conferencia mañanera y añadió que no se llevaría a cabo "ningún tipo de negociación que afecte al pueblo".

"Se necesita cambiar al país, no dar tregua al combate de la corrupción, que es el principal problema del país", "si damos pasos para atrás, ya se frena la transformación", agregó.

"NO ME METO EN ESO": NIEGA HABLAR SOBRE VIDEO DE PEÑA NIETO

"No me meto en eso": el presidente López Obrador se negó a hacer comentarios respecto al video en el que se observa al expresidente Enrique Peña Nieto en un hotel de Roma, Italia.

Este fin de semana, una usuaria de redes sociales difundió un video en el que se ve al exmandatario esconderse en la entrada de un hotel, acompañado de su novia, la modelo Tania Ruiz. En el material se escucha que le gritan "ratero" a EPN.

LIBERACIÓN DE MÉXICO DE GUERRILLERO DE LAS FARC

Luego de viajar a México para acudir a un evento organizado por el Partido del Trabajo (PT) y ser retenido por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), Rodrigo Granda, guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue liberado por las autoridades. Granda regresó a su país natal.

Sobre esto, el presidente López Obrador dijo que "seguramente solicitó o se le ofreció asilo, es probable, y el resolvió regresar a su país y allá lo detuvieron", sin embargo fue cuestionado por la molestia del gobierno de Paraguay, país que tiene una orden de aprehensión contra Granda por distintos delitos, ante lo que dijo: Lo lamentamos mucho y ojalá y entiendan nuestra situación, pero tenemos una muy buena relación con el gobierno de Paraguay".

"Relaciones exteriores puede explicarlo, pero nosotros si protegemos a los que piden asilo", aseveró el mandatario en Palacio Nacional.

DESCANSARÁ 1 Y 2 DE NOVIEMBRE

El lunes y martes de la próxima semana, el presidente tomará un descanso en el marco de la celebración del Día de Muertos en México.

"Son días muy especiales, el día 1 y 2, son parte de nuestras tradiciones, tenemos que pensar en nuestros difuntos", afirmó.

El mandatario también recordó un poema de Carlos Pellicer, "Discurso de las flores", el cual versa: "el pueblo de méxico tenía dos obsesiones,el gusto por la muerte y el amor a las flores".