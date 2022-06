UNAM llama a mantener medidas ante repunte de contagios por covid-19

Ante el repunte de contagios por covid-19, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exhortó a la comunidad estudiantil y académica a mantener las medidas contra SARS-CoV-2.

A través de un comunicado la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 llamó a tomar la siguientes medidas:

1. Procurar la ventilación de espacios cerrados (oficinas, salas de espera, aulas, bibliotecas, laboratorios, auditorios, clínicas, cubículos, casetas de vigilancia, comedores, tiendas, vehículos, etc.). Ver guía en: http://www.puis.unam.mx/guiaventilacion.pdf.

2. Continuar con el uso correcto del cubrebocas (que tape bien la nariz y la boca) al convivir con otras personas en todos los espacios interiores, y en exteriores donde se pierda la sana distancia.

3. Continuar practicando las medidas de higiene de manos y cuidado personal.

4. En presencia de molestias generales, respiratorias en caso de tener síntomas como de gripa o catarro, no asistir a trabajar y avisar el motivo en el sitio de adscripción; buscar atención médica y diagnóstico, no automedicarse y vigilar la evolución.

5. Procurar que todas las personas mayores de 12 años tengan su esquema de vacunación contra covid-19 completo, así como los refuerzos requeridos de acuerdo a la edad o condición de salud.

De acuerdo con la UNAM no son necesarios los tapetes desinfectantes o tomar la temperatura en los accesos a edificios, ya que "no tienen ninguna utilidad para evitar los contagios de covid-19".

kach