UNAM analiza volver a las aulas; AMLO celebra entre risas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó, entre risas, que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya analiza si vuelve a clases presenciales el próximo 31 de enero e indicó que ya es un avance.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano comparó a la UNAM, que no ha vuelto en un esquema completo de clases presenciales desde el inicio de la pandemia de covid-19, con el Colegio Militar que nunca dejó dar clases en las aulas hasta en los peores momentos del avance del coronavirus.

“Ya hasta celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance. A veces no son buenas las comparaciones, pero sí ayuda a entender ciertas cosas. Miren, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia, no dejaron los del Colegio Militar de impartir clases, no se cerraron los planteles”, aseguró López Obrador.

El presidente insistió en que es necesario el regreso de los niños a las escuelas, para remediar todo el tiempo que pasaron sentados consumiendo contenidos tóxicos durante los confinamientos por la pandemia.

Agregó que a los niños les hace falta la convivencia con otros niños, que no puede ser sustituida por un aparato. Indicó que cuando los menores tienen problemas en casa encuentran solidaridad en la escuela.

Añadió que el regreso a clases es voluntario, pues indicó que aún los que se están convenciendo en la UNAM, pueden decir que siempre no por la nueva ola de contagios.





(Luis Ramos)