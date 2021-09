Una de cada 4 primarias y secundarias, sin acceso a agua antes de pandemia: Coneval

En más de un cuarto de escuelas primarias y secundarias de todo el país carecían de servicios básicos como agua potable un otros servicios fueron la constante para el arranque de ciclo escolar 2019-2020, previo a la pandemia, reveló la Evaluación Inicial de la Estrategia Aprende en Casa 2021 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El 27.2% de éstas no tenían acceso al agua potable y el 32.4% no contaban con servicios básicos para el lavado de manos al inicio del ciclo escolar 2019-2020, destacó el estudio .

La evaluación tiene el propósito de contribuir al diseño e implementación de acciones de política en el acceso al derecho a la educación, partiendo de los retos y afectaciones que ha propiciado la pandemia de la covid-19 en México.

La evaluación comprende dos documentos con alcances y objetivos diferentes pero complementarios: Caracterización y análisis del diseño de la Estrategia Aprende en Casa e Información estratégica para el regreso a clases en México, 2021.

El objetivo del primer documento, Caracterización y análisis del diseño de la Estrategia Aprende en Casa, no es realizar una evaluación del diseño o de la implementación de la Estrategia, sino proporcionar información que permita identificar la relevancia de Aprende en Casa en el actual contexto, observar sus fortalezas y sus áreas de mejora, así como abonar a la formalización y permanencia de los recursos generados por la misma.

El propósito del segundo documento, Información estratégica para el regreso a clases en México, 2021, es analizar los diferentes retos que enfrenta el Sistema Educativo Nacional (SEN) en el actual contexto y las acciones de la Estrategia del Gobierno Federal para el Regreso a Clases, para identificar y fortalecer las opciones de política del Gobierno federal que puedan contribuir con la atención a las afectaciones de la pandemia por la COVID-19 en la educación.

Dicha documentación es producto de un trabajo colaborativo con las Secretaría de Educación Pública (SEP) para la mejora de la política de desarrollo social. Así, la SEP, a través de la Dirección General de Gestión Educativa y Enfoque Territorial, proporcionó información, retroalimentó los documentos de la evaluación y colaboró para el levantamiento de información cualitativa de funcionarios públicos involucrados en la operación de la Estrategia Aprende en Casa a nivel central, así como para la aplicación de la Encuesta en Línea Evaluación de la Estrategia Aprende en Casa , lo cual permitió ampliar la información disponible y a partir de ella organizar diferentes propuestas para el fortalecimiento de las estrategias de atención a la educación en el actual contexto.

1. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA

De acuerdo con el estudio, la Estrategia Aprende en Casa se compone de la oferta educativa a distancia y la acción pedagógica docente. En relación con la oferta educativa, Aprende en Casa ofrece una gran cantidad de recursos y supone un esfuerzo importante de coordinación y articulación de la SEP con diversos organismos e instancias vinculadas con la producción, transmisión y distribución de los materiales educativos. Este componente se conforma de cinco líneas de acción: programas educativos televisados, programas radiofónicos, cuadernillos de trabajo, sitios de internet y recursos digitales, así como orientación telefónica.

En el marco de Aprende en Casa, se observa la implementación de acciones creativas de gestión y de enseñanza por parte del magisterio para mantener el vínculo educativo, hacer adecuaciones curriculares, producir materiales alternos y aprovechar recursos tecnológicos disponibles. En estas acciones docentes los Consejos Técnicos Escolares tuvieron un importante papel, pues implementaron actividades para la motivación al personal educativo y para el reconocimiento de las experiencias y prácticas exitosas que promovieran el aprendizaje colaborativo de la comunidad escolar.

Las acciones en materia de capacitación implementadas en el marco de Aprende en Casa han contribuido a la generación y acumulación de nuevas habilidades tecnológicas en un gran número de docentes. Además, se ofrecieron materiales y capacitación en temas de salud socioemocional.

Recomendaciones para el fortalecimiento de la Estrategia Aprende en Casa:

- Se requiere implementar mecanismos para monitorear y conocer la cobertura de los recursos generados por la Estrategia, así como acciones que permitan identificar la utilidad de los materiales para alumnos y maestros y retroalimentar su diseño para contribuir a su aprovechamiento.

- Se requieren acciones complementarias para reducir las brechas de acceso a los medios tecnológicos y de infraestructura necesarios para aprovechar los materiales de la Estrategia (telefonía celular, señal televisiva, computadoras e internet). Estas acciones deben priorizar a los NNA que se encuentran en zonas rurales muy apartadas o de difícil acceso, en zonas urbanas con altos grados de rezago social o que pertenecen a hogares vulnerables por ingreso.

- Se recomienda procurar que la educación a distancia no aumente la carga administrativa al personal docente y se sugiere ofrecerles de manera oportuna toda la información y materiales necesarios para la planeación pedagógica.

2. Información Estratégica para el Regreso a Clases en México, 2021

Por su parte, el análisis desarrollado en el documento Información Estratégica para el Regreso a Clases en México, 2021 identificó un conjunto de retos que enfrenta el Sistema Educativo Nacional en el proceso de regreso a clases que se vinculan con problemáticas de carácter estructural que ya estaban presentes antes de la pandemia y que se espera se agudicen como resultado de sus afectaciones o que son emergentes en este contexto.

La implementación de una modalidad educativa mixta en el regreso a clases conlleva una mayor complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, organización escolar y planeación docente, y requiere del acceso a medios tecnológicos en las escuelas y hogares. De ahí que las principales problemáticas y retos vinculados con la introducción de la modalidad educativa a distancia y la coexistencia de esta con la educación presencial se relacionan con la pertinencia, adecuación de los contenidos curriculares, la posibilidad de garantizar el tiempo establecido para la jornada escolar, la modificación en las cargas de trabajo del personal docente y la garantía de los medios de conectividad e infraestructura en planteles educativos y hogares.

Se identificaron brechas y carencias en las condiciones de infraestructura física escolar en las escuelas primarias y secundarias del país: 27.2 por ciento de éstas no tenían acceso al agua potable y el 32.4 por ciento no contaban con servicios básicos para el lavado de manos al inicio del ciclo escolar 2019-2020 (DGPPyEE-SEP, 2020a). Estas carencias afectan más a las escuelas en localidades de muy alto grado de rezago social; sin embargo, las condiciones de infraestructura física escolar no dependen únicamente de las mejoras a las instalaciones educativas, sino también de las condiciones de las localidades en las que se ubican.

En cuanto a la capacitación docente, se identificó que no se cuenta con evidencia o mecanismos que permitan medir los resultados de dicha capacitación y no se observaron acciones de formación docente para atender la deserción y el abandono escolar, así como para la implementación de protocolos de actuación para detectar e intervenir casos de riesgo de abandono escolar de manera práctica y pertinente. Al respecto, en los resultados de la Encuesta en Línea Evaluación de la Estrategia Aprende en Casa se detectaron necesidades de capacitación docente para el desarrollo de procesos pedagógicos en modelos de enseñanza semipresenciales o mixto.

En el ciclo escolar 2019-2020 se registró una tasa de abandono de 0.7 por ciento a nivel primaria y 4.2 por ciento a nivel secundaria. Esta incidencia muestra desigualdades significativas por tipo de servicio educativo, pues en primarias comunitarias e indígenas se observó una tasa de abandono de 5.0 y 1.1 por ciento en el ciclo 2017-2018, respectivamente, mientras en secundarias técnicas este porcentaje ascendió a 5.4 por ciento para el mismo ciclo (DGPPyEE, 2020b). Sin embargo, la evidencia señala que los efectos de la pandemia por la COVID-19 están agudizando los factores asociados al abandono y desafiliación educativa, por lo que existe la posibilidad de observar un incremento de esta problemática en los niveles de primaria y secundaria, principalmente en las poblaciones más vulnerables.

Antes de la pandemia, la atención a la salud socioemocional de NNA ya representaba un reto. Con la pandemia se espera el incremento de problemas socioemocionales en los NNA, cuidadores y docentes, como la incidencia de ansiedad, depresión o estrés. Esto puede traducirse en un aumento de la violencia doméstica, que tiene graves alteraciones en la salud y aprendizaje de los educandos (CEPAL y UNICEF, 2020). Asimismo, la suspensión de los mecanismos de cuidado de la salud socioemocional que tenían lugar en la educación presencial representa un reto para atender estas afectaciones en el actual contexto.

El problema del rezago en los aprendizajes se acentúa en los NNA provenientes de familias en contextos de mayor marginación y en los tipos de servicio que atienden a poblaciones vulnerables: telesecundarias y secundarias comunitarias (INEE, 2019g). Uno de los principales efectos de la pandemia en la educación es un aumento en el rezago de los aprendizajes, especialmente entre las poblaciones mencionadas anteriormente y con implicaciones directas en las trayectorias y en los aprendizajes adquiridos.

Entre las acciones que considera la Estrategia del Gobierno Federal para el Regreso a Clases están aquellas dirigidas a prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 en las escuelas, como es procurar la sana distancia, establecer filtros sanitarios en el acceso a los planteles, el uso de cubrebocas, hacer diagnósticos sobre la infraestructura educativa para saber si los planteles cuentan con agua potable, así como recomendaciones para la limpieza y desinfección de las escuelas. La comunidad educativa, a través de los Comités Participativos en Salud Escolar (CPSE) es la responsable de organizar e implementar estas acciones.

Respecto al rezago en las trayectorias y el abandono escolar, se identificó que la Estrategia del Gobierno Federal para el Regreso a Clases considera la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SiSAT) que consiste en un conjunto de indicadores para monitorear, detectar y prevenir los casos de rezago en las trayectorias y abandono escolar. De igual manera, ofrece lineamientos que promueven la adopción de acciones preventivas por parte de los docentes para atender el abandono y establece mecanismos para detectar los rezagos en el aprendizaje mediante la realización de una evaluación diagnóstica, a partir de la cual los docentes implementarán un plan de acción para la atención a los alumnos que presenten mayores rezagos.

Recomendaciones para la atención a la educación en el contexto de la pandemia y el regreso a clases:

- Se recomienda considerar un mecanismo de vigilancia del riesgo epidemiológico homogéneo para las entidades federativas que se construya considerando la información sobre el riesgo de contagio en las comunidades educativas y que permita la adecuada planeación en el corto y mediano plazos de la reapertura de las escuelas.

- Entre los factores que pueden incidir en el abandono o rezago, están los relacionadas con la inseguridad, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente y trabajo infantil, por lo que también es importante diseñar estrategias para su atención. Además, se sugiere implementar campañas de información a los padres, madres y tutores sobre la importancia de la educación de los NNA, y continuar con la entrega de los apoyos que inciden en el ingreso de los hogares, como son las becas, apoyos alimentarios o comedores, priorizando a los hogares en mayor situación de vulnerabilidad.

- Es necesario buscar que todos los NNA cuenten con las herramientas necesarias para continuar con su proceso de aprendizaje a distancia (electricidad, señal televisiva y radiofónica, dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas o celular inteligente, conexión a internet, libros de texto y materiales de apoyo pedagógico). Considerando las buenas prácticas internacionales en el tema se recomiendan las siguientes acciones puntuales:

- Llevar aulas digitales en áreas rurales del país para brindar acceso a recursos educativos digitales a NNA vulnerables.

- Entregar dispositivos electrónicos como tabletas y computadoras portátiles para el uso de docentes y estudiantes.

- Generar alianzas con empresas de telefonía privada con el fin de ofrecer acceso gratuito a internet y plataformas educativas a estudiantes.

- Una recomendación para lograr la sana distancia es utilizar espacios adicionales a las aulas como patios, bibliotecas, o centros comunitarios y culturales, e incluso hacer uso de otros espacios como universidades o espacios públicos.

- Se considera necesario buscar esquemas que monitoreen la efectividad y uso de las capacitaciones y materiales brindados por la Estrategia Aprende en Casa y en el marco de la Estrategia del Gobierno Federal para el Regreso a Clases, principalmente las dirigidas a la educación a distancia, el uso de tecnologías y para la atención a la salud socioemocional.

- Es necesario dotar a la comunidad educativa de información adecuada, oportuna y veraz que le permita participar de manera informada en el proceso de regreso a clases, así como establecer o transmitir de manera clara los mecanismos a través de los cuales se realizará el proceso para la toma de decisiones con base en la participación de la comunidad escolar.

- Se recomienda dar continuidad y fortalecer las evaluaciones diagnósticas y realizarlas de forma periódica a fin de monitorear el avance en los aprendizajes.

- Se sugiere buscar que el componente de ampliación de la jornada educativa del Programa La Escuela es Nuestra se implemente en un mayor número de escuelas, principalmente en aquellas en las que se diagnostique un mayor grado de rezago educativo, ya que este tipo de acciones tienen resultados positivos en el aprendizaje.

