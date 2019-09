Una CNTE amigable con el Senado

No, Ricardo Monreal no es Mario Delgado. El senador morenista, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, no repitió la escena del diputado morenista quien hace una semana, en el Palacio de San Lázaro, salió hasta la calle para recibir una comisión de maestros de la Sección 22 de Oaxaca previo a la discusión de los dictámenes de las tres leyes secundarias en la comisión de Educación. Aquí fue al revés, Monreal autorizó el acceso de Eloy López, coordinador de la CNTE, con 15 acompañantes más quienes ingresaron directamente a una pequeña sala de juntas de Morena donde Monreal les esperaba.

Todo sucedió muy rápido. Monreal, acompañado de Rubén Rocha -morenista presidente de la Comisión de Educación-, aceptó. Y al tiempo que ingresaron fotógrafos y camarógrafos para retratar al grupo, Monreal -sonriente, amigable-, dijo al maestro que se encontraba junto a él "¡Vas a salir en la televisión!". Nervioso, el maestro sonreía.

Dos minutos después el senador hizo al lado la cortesía política y con voz firme, pero queda, ordenó al staff de prensa de la cámara alta "Sácame a todos". Y así fue. A paso veloz la prensa abandonó la sala de juntas donde por espacio de una hora, se escuchó a la CNTE con el tema de las tres leyes secundarias que horas más tarde se discutieron y votaron en la comisión de educación.

#VIDEO Ricardo Monreal no cometió el mismo error que Mario Delgado. Antes de que se discutieran las leyes secundarias de la reforma educativa recibió a una comisión de maestroshttps://t.co/GrR9X67Rki pic.twitter.com/2OA9cO9rB6 — La Silla Rota (@lasillarota) September 25, 2019

Hasta ese momento, todo indicaba que el objetivo era escucharlo para evitar un bloqueo total en las instalaciones legislativas, como ocurrió en San Lázaro. Pero no fue así pues al final de la reunión el senador Rocha firmó un documento que había llevado la CNTE.

Consultado por la prensa, el senador Rocha habló con franqueza de los detalles de la reunión: la CNTE estaba inconforme con las tres leyes secundarias aprobadas por los diputados federales con la mayoría con los votos de Morena, partido del Trabajo y Encuentro Social.

-¿Qué fue el documento que firmaron al final?, se les preguntó.

-Pues mira ni sé, porque son unos planteamientos que ellos hacen y suponen no están incluidos. Yo le firmé solo de recibido, no nos comprometimos a nada. Estamos planteando que mañana se vote este dictamen en el pleno. Si a mí me preguntan, yo no le haría cambios.

-¿Qué cambios pide la CNTE a las leyes aprobadas en San Lázaro?

-Ellos consideran que hay cosas que deben cambiar; y no solo ellos por ejemplo, me habló hace rato el subsecretario de Educación Ssuperior porque consideran que debe haber cambios en el tema de los porcentaje de recursos asignado a ciencia y tecnología.

-¿O sea que no les gustó como salió la ley en la Cámara de Diputados, aunque se aprobó por mayoría?

-Completamente, no.

Flanqueado por sus compañeros docentes, el líder de la sección 22, declaró a la prensa el mismo discurso que dijo en la Cámara de Diputados: la intención de abrogar la reforma educativa peñanietista, la represión recibida en el sexenio pasado y las reuniones celebradas con el presidente López Obrador.

-¿Con qué no están conformes?, se le preguntó.

-Que no exista un consejo de participación ciudadano porque solo ha permitido la participación de empresarios e iniciativa privada pues solo podremos reconocer las asociaciones de padres de familia. Y tampoco es necesario un comité escolar de participación. El mandato de la base es que se puedan transitar las leyes de acuerdo a lo que se acordó con el presidente y lo ya avalado en la Cámara de Diputados.

-El PAN considera que es un pago de factura electoral el que ustedes tengan estos beneficios en estas leyes ¿Consideran ustedes lo mismo?

-No, consideramos que estamos en nuestro derecho para exigir que se reformen las leyes.

Vamos a mantener el plantón el tiempo que sea necesario, Monreal habló de su disposición al diálogo.

-Pero ustedes están tranquilos ¿no? Porque saben que Morena es mayoría aquí

-Ese es un asunto de la legislatura y estaremos atentos a ello, concluyó.

Consultado al respecto, el senador Monreal confirmó a LSR que el CNTE busca agregar 14 reservas a los dictámenes de las leyes secundarias. "Están en su derecho", aseguró, "pero será la comisión la que dictamine con toda libertad".

JGM