"Una buena decisión", entregar armas en La Huacana: Luis Crescencio Sandoval

MARCOS MUEDANO 28/05/2019 07:55 p.m.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescensio Sandoval, aseguró que el personal de la institución que fue desarmado en Huacana, Michoacán, entregó las armas para evitar una situación de riesgo mayor.

"Tomó una buena decisión el comandante, no hizo uso de la fuerza obviamente bajo esas circunstancias lo más fácil es emplear las armas que son las que trae el personal, pero no fue de esa manera, como una forma para evitar algo todavía mayor se decidió entregar sus armas, fueron detenidos, fueron maltratados, eso sí, la otra parte no valoraron lo que hizo nuestro personal, que al final se entregaron a los otros como para preservar la vida de nuestro personal, entregamos el armamento para que pudieran ser todos liberados".

#VIDEO El titular de la @SEDENAmx reconoce que la situación de riesgo se manejó adecuadamente pese al maltrato de efectivos en La Huacana, Michoacán https://t.co/WI55LNRLuK pic.twitter.com/yvshymY6CT — La Silla Rota (@lasillarota) 29 de mayo de 2019

El mando de las fuerzas armadas reconoció que fue una situación de riesgo que enfrentaron adecuadamente los elementos.

"Nuestro personal fue rodeado por la población, la cual exigía que entregáramos a esta parte de la delincuencia, las armas. Fue una situación algo complicada porque encontraste (...) en riesgo, estaba en riesgo su vida, la de nuestro personal, porque era bastante población la que se encontraba ahí".

Retuvieron a militares en La Huacana, Michoacán. Les quitaron sus armas, al parecer, como represalia porque los militares detuvieron a unos jóvenes armados que viajaban en una camioneta https://t.co/hqzRziBiYf pic.twitter.com/Ex6ko9vj9k — La Silla Rota (@lasillarota) 27 de mayo de 2019

El secretario comentó que después de evaluar la situación, se determinó regresar el armamento a los pobladores.

"Se les regresó (el armamento) ellos pidieron eso, y nosotros lo regresamos precisamente para salvaguardar la vida de nuestro personal que estaba siendo amenazado por la población, manipulada por delincuentes. Fue una decisión dando cumplimiento a las órdenes que hemos recibido del señor presidente, de no enfrentar a la población".

LEA TAMBIEN Las razones por las que soldados de la Sedena se dejaron desarmar en Michoacán De acuerdo con la Sedena, los hechos registrados en Michoacán demuestran tres cosas sobre las Fuerzas Armadas de México

LEA TAMBIEN Matanzas en Michoacán apuntan a "récord negro" en 2019 En lo que va del sexenio del gobernador Silvano Aureoles suman 4 mil 513 carpetas de investigación por homicidios; sólo de enero a abril de 2019 van 514 asesinatos

LEA TAMBIEN El paso a paso del desarme de soldados en Michoacán De acuerdo con reportes extraoficiales, los soldados fueron liberados horas más tarde; el gobierno de Michoacán, en silencio

AJ