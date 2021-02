Un nuevo round de la pelea de Claudio X. González vs AMLO

Claudio X. González Guajardo y Andrés Manuel López Obrador han sostenido en lo que va de este sexenio una ofensiva que deja en claro la diferencia ideológica entre ambos personajes, con un nuevo round gestado en los últimos días, luego de que el recién expresidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), criticó la gestión que el gobierno federal ha tenido sobre la pandemia del coronavirus.

“Qué duda cabe - vamos mal, muy mal: muertes, inseguridad, desempleo, pobreza... en cifras récord”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

Qué duda cabe - vamos mal, muy mal: muertes, inseguridad, desempleo, pobreza... en cifras récord. Pero lo que + preocupa es la inacción del gobierno, su incapacidad de corregir el rumbo y la inevitable consecuencia: iremos de mal en peor. El circo de Lozoya no va a componer eso. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) July 26, 2020

#NoMásDerroches

En agosto de 2019, luego de que MCCI formara parte de una campaña que se pronunció e interpuso amparos en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el presidente acusó a la organización y a Claudio X. González de emprender un “sabotaje legal”.

El argumento para presentar los amparos fue que el cambio de sede del proyecto aeropuestario de Texcoco conllevaba un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgos a la seguridad y medio ambiente, así como violaciones a los derechos humanos. Se lograron interponer 147 juicios de amparo y frenar la obra hasta el 16 de octubre pasado, luego de que un juez federal fallara a favor del gobierno federal por considerar que era un tema de interés nacional.

“Lo que quieren es pararnos, que quedemos mal, que no se hagan las obras, es un sabotaje legal, en el caso de Santa Lucía, lo dije ayer, es Claudio X. González, su hijo. Siempre ha tenido diferencias con nosotros porque Claudio X. González papá fue asesor de (el expresidente de México) Salinas”, dijo el presidente en una de sus mañaneras desde Palacio Nacional.

Para septiembre, el presidente enfatizó en que “hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción, ¡ah!, me equivoqué, Mexicanos en favor de la Corrupción, que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente, son los que promueven los amparos en contra de las obras y que no quieren que hagamos nada”.

Toma tu remo

Posteriormente, Claudio X. González empredió una otra campaña con este título, con la que se buscó crear una base de abogados para interponer amparos en contra del gobierno de López Obrador ante la denuncia de desabasto de medicamentos.

En febrero de este 2020, AMLO aseguró que dicha campaña demuestra que son “Mexicanos a Favor de la Corrupción, me están dando la razón, pero no está mal”, dijo en conferencia matutina del jueves 6 de aquel mes.

“No afecta el que los abogados ayuden para que no falten los medicamentos, ya sabemos que hay oposición, porque no todos desde luego, pero muchos laboratorios y, sobre todo, distribuidores hacían su agosto, lo que me extraña que esta asociación, ahora esté protegiendo las empresas”, dijo AMLO.

Entonces, Puebla, Oaxaca, Aguascalientes y San Luis Potosí se habían sumado a la iniciativa y entre los bufetes destacó el nombre de Rivadeneyra, Treviño & de Campo SC.

Caso León Bartlett

A inicios de mayo, por la venta de ventiladores al IMSS a sobre precio por parte de una empresa propiedad de León Manuel Bartlett -hijo del director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz- de la que una investigación periodística de MCCI dio cuenta, AMLO dijo que Claudio X. González y periódicos como el Reforma solo buscan debilitar a su gobierno con un bombardeo de mentiras ya que no aceptan que no hay más corrupción en el país.

El pasado 7 de julio, el presidente López Obrador afirmó no tener información sobre la sanción que la Secretaría de la Función Pública impuso a la empresa Cyber Robotics Solutions y dijo que lo único que sabía era que la denuncia fue interpuesta por la organización MCCI.

“Eso no me da mucha confianza porque es Claudio X. González que tiene muchos intereses creados”, dijo, y acusó que fue ese personaje el que también apoyó medidas contra los maestros.

“Siempre a favor del régimen, muy complaciente con Carlos Salinas de Gortari y con los negocios, con los billullos. Acaba de vender una planta a Hiberdrola de España. ¿Cómo consiguieron los permisos?”, cuestionó.

Salida de MCCI

El 24 de julio de este año, Claudio X. González anunció su salida como presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo motivo fue “para realizar nuevas tareas –desde la trinchera ciudadana– para defender la democracia y preservar el Estado de derecho”, según escribió en una carta de despedida difundida en el portal web de la organización.

María Amparo Casar, politóloga anunciada como sucesora de González Guajardo, dijo que la decisión se tomó para que Claudio X. dedique “el tiempo que viene a fomentar la sinergia y la acción colectiva entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos interesados en preservar y procurar las condiciones normativas e institucionales de la democracia y el Estado de derecho”.

(djh)