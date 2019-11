Un nuevo Grupo San Ángel, obligado ante la 4T, sugiere Alonso Zárate

Con el antecedente de las polémicas elecciones de 1988, para los comicios de 1994 un grupo de personajes sobresalientes y variopintos se reunió, a petición del escritor Carlos Fuentes, para llamar al gobierno federal, a las autoridades electorales, así como a los candidatos presidenciales a fortalecer la democracia en México y evitar un conflicto postelectoral, un "choque de trenes".

Este conglomerado fue bautizado como el "Grupo San Ángel" y estuvo conformado, entre otros, por: Sergio Aguayo, Agustín Basave, Jorge Castañeda, Manuel, Rebeca y Tatiana Clouthier, Santiago Creel, Vicente Fox, Alejandro Gertz Manero, Elba Esther Gordillo, Enrique Krauze, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Graco Ramírez, Jesús Silva-Herzog, Demetrio Sodi, Paco Ignacio Taibo II, Jesús y Federico Reyes Heroles.

A 25 años de la creación de este grupo, Alfonso Zárate –otro de los miembros del grupo– llama a hacer un nuevo "Grupo San Ángel" ante la acumulación de poder del presidente Andrés Manuel López Obrador y el peligro que esto significa para las instituciones autónomas y democráticas.

"Hoy parecería muy pertinente que hubiera una iniciativa de esta naturaleza (como el "Grupo San Ángel), no un grupo Anti-Amlo, sino uno grupo Pro, a favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas".

En entrevista con La Silla Rota, Zárate espera que alguien, con el prestigio que para el Grupo San Ángel tuvo Carlos Fuentes, tomara una iniciativa similar y que juegue un papel muy importante en estos tiempos de confusión y polarización.

Alfonso asegura que actualmente el poder del presidente le recuerda a los mejores años del PRI y significa una tentación de apropiarse de todos los espacios del poder para imponer la llamada Cuarta Transformación.

"Entregarle a AMLO no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo, con todas las atribuciones que tienen para la designación de funcionarios de Banxico, ministros de la Corte, comisionados del INAI, consejeros del INE, etcétera, representa una tentación de apropiarse de los espacios del poder en su lógica de disponer de todos los medios para imponer la Cuarta Transformación [...] deja una preeminencia política que recuerda a los años de oro del PRI".

El asesor y consultor político recuerda que durante el presidencialismo priista, el régimen contaba con muchos instrumentos de control políticos como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso de los presupuestos, para someter a los adversarios, ahora –dice– Morena tiene esos y otros métodos.

"La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por ejemplo, si hay un objetivo que es el titular de un órgano autónomo, basta una investigación para intimidarlo y llevarlo a la renuncia, entonces yo si percibo que en este ánimo y con este motivo de llevarnos al paraíso no importan los medios".

Este poder que el elector le dio a Andrés Manuel es preocupante, refiere Zárate, pues existe el riesgo de querer alinear a todas las instituciones autónomas.

El presidente ha golpeteado a diversas instituciones autónomas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CND), entre otros.

Varias de estas instituciones, recuerda Alfonso, no existían hace 25 años y las que sí no eran autónomas, dependían del gobierno federal, es decir, del presidente. Zárate ve en Andrés Manuel a alguien que no busca fortalecer las instituciones, sino derruirlas y empezar todo de nuevo, ignorando los elementos positivos que estas pueden tener.

"(López Obrador) es un presidente que señala que va a derruir al viejo régimen y que va a construir la Cuarta Transformación [...] la cuestión delicada e inquietante es que su lógica de no fortalecer las instituciones, sino derruirlas y empezar de nuevo".

Zárate pone como ejemplo la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP) con todo y su flotilla de aviones y vehículos.

Sobre el NAIM: "Una obra en curso, con un 30% de avance; sin embargo, es dejada de lado para construir un sistema aeroportuario con el aeropuerto de la Ciudad de México, Toluca y el de Santa Lucia, no importan los dictámenes, las opiniones de instituciones internacionales serias, finalmente se impone la voluntad del jefe del ejecutivo".

En cuanto al EMP: "Es cierto, ha crecido desmesuradamente, en atribuciones y en número, con más de 7 mil elementos, pero ¿por qué no reducirlo a 700?, los mejor capacitados para cuidar al presidente, el gabinete y sus familias, ¿por qué vender la flota aérea?, mejor quedarse con dos aviones, dos helicópteros, evitar ese ejercicio demagógico de usar los aviones comerciales".

En este sentido Alfonso Zárate recordó el "Culiacanazo", el operativo fallido contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"La inoperancia y riesgo de usar aviones comerciales se vio en Culiacán. Mientras se descomponía la situación allá, el presidente abordaba un avión comercial para ir a Oaxaca, se desconecta todo el trayecto del vuelo, llega, los reporteros preguntan y se ve un presidente desinformado".

Zárate explica que López Obrador debe viajar en aviones oficiales que lo mantengan comunicado de manera continua, minuto a minuto, que si se presenta una crisis como en Culiacán, él pueda instruir cambiar de ruta, hechos que no pueden ocurrir en un vuelo comercial.

También pone sobre la mesa el proceso para elegir Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la CNDH, el cual calificó como lamentable y sucio.

Por ello, Alfonso Zárate hizo un llamado a vigilar las instituciones, mismas que fueron construidas con lentitud y fragilidad, y, aunque parezcan inconmovibles, parecen hoy estar en riesgo.