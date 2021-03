Un misterio, el tratamiento anticovid que recibió AMLO

El día que el presidente Andrés Manuel López Obrador supo que tenía covid-19 su semblante y ánimo era diferente. Estaba de gira en San Luis Potosí, donde se le vio distante con la gente, serio, su rostro tenía un gesto duro, sin sonrisa.

Ese 24 de enero, vistiendo una chamarra negra y sin cubrebocas, inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. El periodista Raymundo Rocha, de El Sol de San Luis, describió en esa ocasión que el mandatario tenía la mirada sin brillo y no estaba convencido de las palabras que expresaba.

La tarde de ese mismo día el presidente López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que había dado positivo a covid-19, que tenía síntomas leves y que ya estaba recibiendo tratamiento médico.

Hubo versiones de que el mandatario se había enterado que estaba enfermo la madrugada de ese domingo, es decir, antes del evento en San Luis Potosí. Así lo relató el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna publicada en Eje Central. Esas versiones no fueron confirmadas ni desmentidas.

Al reaparecer en la conferencia matutina luego de dos semanas de cuarentena por el virus, el presidente López Obrador dio algunos detalles sobre la atención médica que recibió cuando enfermó de coronavirus.

Explicó que aceptó participar en un protocolo de investigación para atender a pacientes covid en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde le aplicaron un antiviral y antiinflamatorios, aunque sin dar más detalles o nombres de los fármacos.

Al siguiente día declaró que en el protocolo participaron 120 personas, que en ese momento ya no estaba tomando medicamentos y que en Nutrición le dieron 300 pesos para el taxi, los cuales recibió para guardarlos de recuerdo.

El presidente López Obrador desde un principio de la pandemia desdeñó los efectos del covid con frases como "Hay que abrazarse, no pasa nada", "no es algo terrible, fatal, ni siquiera es como la influenza" y "no dejen de salir, yo les voy a decir cuando no".

A lo largo de un año de pandemia el mandatario parece confiar más en la ideología que en la ciencia, como aquella ocasión el 18 marzo de 2020 cuando dijo que "el escudo protector es la honestidad", al tiempo que sacó dos estampitas y las mostró en la conferencia.

Sin embargo, se ha negado rotundamente a utilizar cubrebocas, incluso después de haber enfermado de coronavirus. Son contadas las ocasiones en las se le ha visto usándolo, como en sus viajes en avión, donde se aplica esta medida de prevención.

Si bien el protocolo médico al que accedió el mandatario está abierto a la población general, lo cierto es que no todos los mexicanos han tenido la posibilidad de llegar a una cama de hospital o de contar con un ventilador.

Especialmente en diciembre, enero y todavía a inicios de febrero, millones de mexicanos vivieron un calvario en la búsqueda de atención médica, con hospitales saturados y filas interminables para cargar tanques de oxígeno.

¿CUÁL FUE EL TRATAMIENTO QUE AYUDÓ A AMLO A RECUPERARSE DE COVID?

Sin embargo, el presidente López Obrador se recuperó en dos semanas, incluso más rápido que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien estuvo fuera de cámara durante 19 días.

¿Qué fue lo que sacó a flote al presidente de la República? Es un misterio. La Silla Rota solicitó vía transparencia información sobre el tratamiento que recibió el mandatario cuando enfermó de coronavirus, la Secretaría de Salud y Presidencia de la República dijeron no tener datos al respecto. El Instituto Nacional de Nutrición apeló a la confidencialidad del paciente y señaló que se resguarda también por razones de seguridad nacional.

El más llamativo de los documentos es el que firma el doctor Guillermo Ruiz-Palacios, investigador titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Nutrición y uno de los médicos más prestigiosos del país.

En una carta fechada el 9 de marzo, Ruiz-Palacios indicó: "Me permito hacer de su conocimiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al estar incluido dentro del protocolo de manera voluntaria, toda la información relacionada con su tratamiento, su estado de salud, es considerada confidencial, ya que se trata de un sujeto en investigación tal y como lo dispone la norma mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, que establece en su numeral 11.7, lo siguiente: 11.7 todo sujeto de investigación tiene derecho a la protección de sus datos personales al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición, en los términos que fijen la ley la cual establecerá los supuestos decepción a los principios que fijen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública para proteger los derechos de terceros".

La Oficina de Presidencia de la República indicó que no tiene el documento en el que se indica que el mandatario dio positivo en la prueba de diagnóstico del virus Sars-CoV2. Respecto al tratamiento que recibió, dijo que la dependencia que podría contar con esa información es la Secretaría de Salud.

Sin embargo, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela no tiene rastro de la enfermedad del presidente López Obrador. La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud sugirió solicitar la información a la Oficina de Presidencia.

En otra de las respuestas se indicó que "en la Dirección General de Epidemiología no se cuenta con información referente al tratamiento médico detallado que le fue suministrado al presidente Andrés Manuel López Obrador y el monto rogado para dicho tratamiento médico".

La misma área dijo desconocer el nombre del grupo de especialistas y áreas de adscripción del personal que conformó el equipo multidisciplinario que atendió al mandatario.

"Finalmente la Dirección General de Epidemiología hace del conocimiento del peticionario que la prueba para la detección de Sars-CoV2 realizada al presidente de la República, de la cual se obtuvo un resultado positivo, no fue efectuada por personal de la Dirección General de Epidemiología", se explica en uno de los oficios de Salud.

LA SALUD DE LOS PRESIDENTES, UN TABÚ

No es la primera vez que la salud de un presidente en México es un misterio, ya que este tema siempre ha sido un tabú y han ocurrido varios casos en épocas recientes.

Uno de los más sonados fue el del exmandatario Vicente Fox, quien se levantó de una entrevista con el periodista Jorge Ramos, cuando este le preguntó si era cierto que consumía prozac, un antidepresivo.

Corría el año 2003 cuando el periodista de Univisión entrevistó a Fox, primero quiso tantear el terreno y le preguntó si los mexicanos tenían el derecho a preguntarle si toma antidepresivos, a lo que el presidente respondió que sí.

Entonces Ramos lanzó el cuestionamiento: "¿Toma usted Prozac?". Fox respondió tajante: "No. No sé de dónde recoges tu información" y se levantó de la silla.

En el sexenio pasado también se especuló que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba gravemente enfermo e incluso algunos dijeron que fue desahuciado. En aquel momento el ahora presidente López Obrador tuiteó sobre este tema.

"Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad", escribió López Obrador el 5 de junio de 2014 en la red social.

En el libro "En el poder y la enfermedad: Enfermedades de jefes de Estado y de Gobierno en los últimos 100 años", David Owen relató los problemas de salud que tuvieron algunos políticos como el cáncer de próstata del ex presidente francés François Maurice Adrien Marie Mitterrand.

Señaló también que algunos políticos han padecido enfermedades mentales, como el ex presidente estadounidense Abraham Lincoln quien luchó por años con la depresión y la hipomanía que sufrían el también ex mandatario de Estados Unidos, Theodore Roosvelt, y el ex dirigente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev.

Otro de los casos es el del expresidente estadounidense John F. Kennedy, quien ocultó que padecía la enfermedad de Addison. En el libro de mencionó que "Durante las primarias del partido demócrata y la carrera presidencial de 1960, los partidarios de Kennedy negaron de plano que su candidato para decir a la enfermedad de Addison. La razón está clara. El propio senador Kennedy lo negaba, como ilustra una conversación con su médico Janet Travell".