Un mayor presupuesto para educación debe ser una insistencia: Pedro Salazar

Pedro Salazar Ugarte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y aspirante para la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), adelanta que en caso de ser elegido por la Junta de Gobierno al cargo, pugnará por buscar más presupuesto para la máxima casa de estudios.

El más joven de los tres aspirantes al cargo, tiene 48 años, expone a La Silla Rota que su plan de trabajo que entregó a la Junta de Gobierno el 7 de octubre propone actualizar los planes de estudio, hacer mejor uso de las nuevas tecnologías, incluso crear un centro interdisciplinario en tecnología e inteligencia artificial, y acabar con la discriminación y violencia que se viven al interior de la universidad. Para esto último propone crear una secretaría de Igualdad e Inclusión. Pero para ello se requiere mayor presupuesto y no solo en la UNAM sino en toda la educación superior.

#VIDEO Insistir en mayor presupuesto para la educación, pide el aspirante a rector de la UNAM, Pablo Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas https://t.co/BikHeGLDbD pic.twitter.com/43wkBp1vkw — La Silla Rota (@lasillarota) October 9, 2019

"Sin duda, mayor presupuesto no tengo la menor duda de que además debe ser una insistencia constante por parte de todas las instituciones de educación superior porque el presupuesto en esta materia es una oportunidad para el futuro de México. En la medida en que se pudiera contar con mayor presupuesto y pudiéramos ampliar nuestras capacidades institucionales por supuesto hay mayor apertura. Tiene razón el presidente de la república cuando dice que la educación es un derecho, lo que pasa es que es un derecho que nos toca garantizarlo a distintas instituciones e instancias. A la UNAM en la medida de sus capacidades le corresponde hacer el mayor esfuerzo posible para con sus recursos llegar a un mayor número de jóvenes posible. Por lo mismo propongo esta importante iniciativa, tiene un potencial muy grande, de una alianza estratégica para contar con un sistema de educación superior nacional".

Cuestionado sobre si nota cambios con la llegada de un nuevo gobierno, además de Morena, que ha volteado a ver a la UNAM y a incluir a egresados suyos en el gabinete, Salazar ve un reconocimiento del valor e importancia de la universidad "que debemos aquilatar en todo lo que vale".

AUTONOMÍA CON RESPONSABILIDAD

Con 15 años de haber llegado al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), explica que considera importante que además de conocer la vida académica se debe tener la corresponsabilidad de los cargos de conducción académica que son también de orientación y de programación sustantiva.

"Por eso, aspiré en su momento a ser director de Investigaciones Jurídicas, cargo que he tenido oportunidad de refrendar para dos periodos y del cual me siento muy orgulloso y satisfecho, en una oportunidad plural, diversa intensa y muy presente como es el instituto".

Amable, Salazar recibe a La Silla Rota en su oficina, después de entregar su Plan de trabajo a la Junta de Gobierno. Licenciado en derecho y doctor en Filosofía política, el director del IIJ también forma parte del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Cuestionado sobre qué lo anima a formar parte de los candidatos a encabezar la UNAM, dice que en el instituto ha visto la capacidad de impacto que puede tener el ejercicio universitario, no solo al interior de la universidad sino en la sociedad en general.

"En ese sentido me motiva la posibilidad desde la Rectoría de concitar esfuerzos, acciones, motivar procesos que permitan a la universidad aportar y seguir aportando respuesta a los grandes problemas nacionales y mundiales que son ingentes. Que nos permita, me permita concitar los esfuerzos de las y los universitarios para formar a las nuevas generaciones en un contexto donde además de los problemas y dilemas que enfrentamos, hay una profunda transformación de conocimiento a una velocidad inusitada, insospechada y sin precedentes.

"En ese sentido el desafío del presente no es uno convencional, el tiempo histórico que nos está tocando vivir demanda de la universidad respuestas prontas y sustantivas. Ahí hay un gran reto que me gustaría liderar desde la rectoría de la universidad"

-¿Ve un problema en el tema de que el poder pudiera meter mano en la universidad? Está reciente la llegada de la 4T y se dice que la UNAM equivale a una dependencia, ¿cómo ve la relación con el poder, con el nuevo gobierno?

-La universidad tiene una autonomía que debe entenderse con responsabilidad, es un atributo constitucional del cual debemos hacernos responsables. La autonomía en todos los contextos siempre está en tensión en dos dimensiones: con actores externos a las universidades, no solo a la nuestra, y al decirlo en plural incluyo a los gobiernos también en plural. Por supuesto también a otras organizaciones sociales relevantes, actores económicos, mediáticos e incluso trasnacionales. La autonomía es un atributo que debe ejercerse con responsabilidad para que la agenda universitaria la plantee la universidad. Que las prioridades universitarias las trace también la universidad y la manera en que va enfrentando los retos del presente y aportando soluciones para los problemas del presente.

"Esa agenda sustantiva debe venir de la propia universidad y no debe alinearse a los humores, intereses, aspiraciones de los actores legítimos todos ellos pero que tienen otra naturaleza y agendas propias. En ese sentido la autonomía debe ser una suerte de base de vinculación pero con criterio propio. Hacia el interior también tenemos una responsabilidad porque la autonomía se afirma ejerciéndola y haciendo nuestras tareas sustantivas. Estudiando lo importante, enseñando con excelencia, deliberando hacia el interior, recreando la diversidad. La autonomía es un atributo pero no un privilegio. Es un atributo que debe ejercerse cumpliendo con la misión social que nos toca: investigar, enseñar y difundir la cultura, eso es lo que nos toca.

"Sí hacemos eso nosotros estaremos delimitando cuál es nuestro rol social más allá de que pueda haber actores, que seguramente siempre los habrá, que les gustaría que la universidad fuera funcional para sus proyectos de la más diversa naturaleza. Bueno, ese es un dato de hecho con el cual la universidad siempre ha tenido que lidiar y debe de saber lidiar afirmando de manera responsable su autonomía".

-¿Ve una situación diferente con el nuevo gobierno?

-Todas las situaciones son diferentes. Ha habido gobiernos por ejemplo que la manera que se han relacionado con la universidad ha sido a través de la indiferencia o del abandono y eso es muy riesgoso también para la universidad, que necesita una comunicación y corresponsabilidad con los distintos gobiernos. Habrá otros gobiernos que ven en la universidad una ampliación de sus propios espacios de influencia y gestión, y eso también tendremos nosotros que saber hacerlo. Lo que quiero decir es que los contextos siempre hacen la diferencia porque siempre cambian y lo único que la universidad debe hacer es adecuar el significado y las acciones que le corresponden desde su autonomía en contextos diferenciados.

-¿Hay una oportunidad, ahora que la UNAM regresó al gabinete?

-Hay un reconocimiento del valor e importancia de la universidad que debemos aquilatar en todo lo que vale. Hay al mismo tiempo una serie de expectativas desde el gobierno a ciertas decisiones universitarias, que en algunas podremos ser empáticos y en otras definitivamente no. Debemos entender que eso no es una confrontación ni una ruptura, que la corresponsabilidad social de los gobiernos y universidades pasa por el respeto y por encontrar cómo sumamos esfuerzos en lugar de debilitarnos y de tensarnos. No tiene sentido hacer coyunturas políticas porque no lo quiero hacer, pero pensemos hace algunas décadas en los cuales el problema en la universidad era un problema de descuido, de desafección por parte de los actores políticos y gobernantes.

"(Ahora) es un momento donde la universidad tiene que reinventar su propia agenda y tiene que reactivar y posicionarse, tiene que haber otros momentos donde la universidad ha sido muy recurrida. Hoy la universidad además está siendo convocada y debe acudir a esa convocatoria con entusiasmo pero con autonomía, con propuesta y al mismo tiempo responsabilidad.

-¿Qué problema es el más urgente, está la seguridad, se habla de narcomenudeo, la matrícula, el presupuesto siempre es una complicación y lo que decía de actualizarse, qué ve como lo que más urge?

-Lo más urgente es mirar todos esos problemas en su conjunto y no darles prioridad en lo individual. Lo que tenemos que entender es que todas esas agendas deben llamar la atención y obtener una respuesta de la gestión de manera coordinada y simultánea. El tema sustantivo de la actualización de los planes de estudio, del aprovechamiento de las nuevas tecnologías y de la utilización de las mismas para amplificar el impacto de la universidad es fundamental y puede servir también para mitigar, que no resolver, la demanda de conocimiento que llega de las nuevas generaciones, que no es la generación del bono democrático, es una generación en la cual son muchas personas simultáneamente, porque es la edad en la que viven, quieren tener estudios universitarios y las capacidades universitarias son limitadas.

"Bueno, calidad con inclusión, innovación y tecnología puede ser la clave que nos permita amplificar los alcances del conocimiento que generamos y ahí hay una variedad de posibilidades. Por ejemplo propongo la creación de un centro interdisciplinario en tecnología e inteligencia artificial. Ahí hay una enorme veta que nos puede permitir generar sinergia. Por el otro lado comentas los temas de seguridad, yo metería seguridad, violencias y en particular violencia de género. Ahí tenemos un tema que hay que mirar en su conjunto y que no está peleado con el otro porque el contenido educativo también sirve para combatir violencias. Y la actualización de la agenda sustantiva permite educar en otras masculinidades y generar políticas públicas al interior de la universidad para gestionar el problema de las violencias y el del narcomenudeo. Lo que tenemos que hacer es gestionar con la finalidad de pacificar la seguridad al interior, pacificar la convivencia al exterior y en ese sentido vuelven a ser eslabones que se conjuntan.

"Nada de esto se puede hacer sin presupuesto suficiente. Es básico porque el presupuesto hay que entender una cosa, los recursos a la educación son una inversión, no son un gasto. Los países que más invierten en educación son los que más desarrollo humano, científico y humanista y tecnológico han venido logrando y en ese sentido debemos llegar en este país a la aspiración de al menos y es poco, el 1 por ciento del PIB para educación ciencia tecnología y humanidades. Este país debe ser estratégico en la utilización de sus recursos públicos que también son escasos y una de las vetas estratégicas de inversión es la educación, educación superior y generación de investigación de punta en ciencias, humanidades, tecnologías, en arte en conocimiento, en saber universitario y todos los temas en realidad constituyen un abanico que deben mirarse en su conjunto y no debe mirarse como expediente aislado.

"La conducción de la rectoría lo que debe lograr es la conducción de esos temas para que tengan además una visión transversal. Un tema que para mí es muy importante es el de género. Estoy pensando en la creación de una secretaria de Igualdad e Inclusión que permita que los temas de discriminación, género y trato de personas deben estar presentes en todos los procesos, desde la inscripción hasta los contenidos educativos.

-¿Ha aumentado la violencia desde que fue estudiante a ahora, hay mayor violencia?

-Hay tres elementos. Ha aumentado la violencia en el país, desafortunadamente sí. Las tasas de homicidios, desapariciones y desplazamientos nos indican que ha habido un incremento muy lamentable en términos de violencias. Dos, eso inevitablemente impacta en nuestra universidad, jóvenes que han crecido en entornos violentos y que de alguna manera coexisten en su vida universitaria con esa existencia de vida amplia. No es lo mismo vivir en un país en el que las tasas de homicidios eran de 2006 a vivir en uno donde las tasas de homicidio que vivimos nosotros. Debemos entender que los jóvenes nacieron en ese periodo y su experiencia de vida muy distinta a la que tuvimos nosotros antes.

"Hay otro tema. Para bien esta rectoría ha actuado, ha hecho un esfuerzo importante en materia de violencia de género, ha creado un protocolo y una serie de instancias para atender los casos de violencia de género que no nos indica que han aumentado los eventos. Lo que nos indica es que ha aumentado su visibilidad y eso es bueno, reconocer que tenemos un problema para atenderlo en toda su magnitud, es algo que debe hacer la universidad y que hoy debemos hacer sin duda.

-Por la violencia, narcomenudeo, la toma de hace años del auditorio che Guevara, hay gente que pide la entrada de la policía, ¿qué dice?

-Diría que la universidad debe lograr gestionar sus procesos y problemas con los medios que tiene, con su personal para lo cual hay que capacitarlo y actualizarlo, darle toda la información y las estrategias para hacer la función. Al mismo tiempo autonomía no es autarquía, debe haber comunicación y colaboración porque forma parte de una sociedad donde hay distintas instituciones como son las gubernamentales. Para mí el tema de la seguridad es importante al interior de los campus pero también en el entorno de los mismos.

"No es lo mismo Ciudad Universitaria que Zaragoza, Acatlán, Aragón, que Mérida, Juriquilla, tenemos una diversidad de entornos con los cuales debemos interactuar a partir de las realidades para garantizar la seguridad adentro pero también para incidir en la convivencia pacífica afuera. Debemos ser agradecidos con las comunidades que nos han acogido y de esa manea debemos aportar desde el conocimiento que es lo que nos toca elementos para que se adopten las mejores políticas pública en estas materias".

-¿Pugnaría por mayor presupuesto?

