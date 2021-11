"Un dictador no será mi director", el grito que unió a estudiantes del CIDE

"Un dictador no será mi director" fue el grito que cimbró la sede Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas se manifestaron para exigir la destitución del director general Interino, José Antonio Romero Tellaeche, en medio de la crisis más fuerte que ha enfrentado esta institución.

"Estamos aquí para decirle a Conacyt que ese señor no es bienvenido, que no sirve en la institución. Lo que estamos pidiendo es que renuncie el doctor Romero, que es quien está como director interino y que aparte lo quiten de la terna que tiene Conacyt para elegir a un director permanente para los próximos cuatro años, claramente si lleva tres meses y ya hizo un desastre, pues no queremos que esté cuatro años", declaró Diego Robles, quien estudia Ciencia Política en el CIDE.

?? #VIDEO | Los alumnos del CIDE exigen la destitución inmediata de José Antonio Romero Tellaeche, director general Interino de la Institución. #yn https://t.co/CJWikNFw4s pic.twitter.com/Fdb4QcIAV5 — La Silla Rota (@lasillarota) November 19, 2021

Alumnos, ex alumnos y académicos se manifestaron este viernes durante casi cuatro horas frente al Conacyt, que hizo oídos sordos a sus peticiones, pues se negó a recibir el pliego petitorio que llevaban, en el que exigen la destitución de Romero Tellaeche, así como la restitución en el cargo de los académicos que fueron destituidos: la secretaria Académica, Catherine Andrews y el director de la sede del CIDE en Aguascalientes, Alejandro Madrazo Lajous.

Los estudiantes esperan que haya una respuesta de las autoridades antes del 29 de noviembre, cuando se tiene que definir quién será el nuevo director general por los próximos cuatro años, pero de no ser así amagaron con realizar un paro y tomar las instalaciones.

Asimismo, hicieron un llamado a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Autónoma Metropolitana y al Instituto Politécnico Nacional a sumarse al paro como muestra de apoyo.

El pliego petitorio de los alumnos del CIDE tiene seis puntos, en los que también exigen que se convoque a un consejo extraordinario que atienda sus demandas, que se esclarezcan las decisiones tomadas por Romero Tellaeche, que se genere una Asamblea estudiantil permanente y que se respete la petición de diálogo del Sipacide.

Asimismo, pidieron que haya un compromiso escrito por parte de las autoridades pertinentes para no tomar represalias de carácter físico, legal o académico contra la comunidad estudiantil y sus simpatizantes, por motivo del presente pronunciamiento y posible toma de instalaciones indefinida por medios tanto físicos como virtuales.

Los alumnos bloquearon las entradas principal y laterales del Conacyt, así como Insurgentes en dirección al norte, hecho que causó que acudieran al lugar policías de la Unidad Táctica de Auxilio a la Población, aunque sin mayores incidentes.

?? #VIDEO | "Yo defiendo al CIDE, no nos politicen", claman estudiantes al llegar a la sede del Conacyt en protesta. #yn https://t.co/CJWikNFw4s pic.twitter.com/9BGKeXFO9X — La Silla Rota (@lasillarota) November 19, 2021

Pancartas en las que se leía "Romero vete, el CIDE no te quiere", "Somos CIDE, no a la imposición", "Fuera Romero" y "Yo defiendo al CIDE" cubrieron la sede del Conacyt, pero eso no fue suficiente para que los recibiera la directora general, María Elena Álvarez-Buylla o algún otro funcionario.

Robles explicó que ante la situación que se desató en el CIDE esta semana, le preocupan sus profesores, sus compañeros y principalmente la intolerancia que hay en este momento, tras la destitución de Andrews y Madrazo Lajous.

El joven estudiante expresó que a esto se suma la molestia de la comunidad de la institución tras la reunión del jueves con Romero Tellaeche, que calificó de un monólogo en el que no escuchó las demandas de su pliego petitorio.

"No tiene respeto alguno por las reglas, ha intimidado profesores, ha intimidado alumnos, tiene muchísimas expresiones misóginas, nos dice que somos esponjas sin pensamiento crítico, que sencillamente repetimos lo que escuchamos", criticó.

EL CIDE, EN LA INCERTIDUMBRE

Claudia Morín es alumna de primer ingreso del CIDE y en esta ocasión salió a las calles para defender a esta institución, pues señaló que le preocupa que se destituya a académicos con gran capacidad y que han hecho bien su trabajo durante años y que ahora quieran meter a otras personas que no tienen los mismos méritos.

?? #VIDEO | Claudia Morín, alumna del CIDE, expresó que le preocupa la destitución de académicos y que se politice a la institución. #ep https://t.co/q5zCxG8Fhj pic.twitter.com/x7UMgScsqO — La Silla Rota (@lasillarota) November 20, 2021

Asimismo, expresó que la mayor preocupación es que se quiera contaminar al CIDE, haciéndolo más político que científico, lo que impactaría en la enseñanza y los objetivos académicos.

La estudiante destacó que en el CIDE "el clima está muy tenso, honestamente, nosotros como estudiantes tenemos la incertidumbre de qué es lo que va a suceder, los profesores algunos nos dicen que nos mantengamos tranquilos, otros nos dicen que las cosas van a pasar, pero que sí tenemos que alzar la voz por nuestra institución y protegerla.

?? #VIDEO | Si en tres meses Romero Tellaeche ha hecho un desastre, no lo queremos cuatro años más, dijo Diego Robles, alumno del CIDE. #ep https://t.co/4c5JH9DmUJ pic.twitter.com/aWWecdtuac — La Silla Rota (@lasillarota) November 20, 2021

A la protesta se unieron también ex alumnos, como Itzel Moya, quien estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, ella resaltó que fue "por solidaridad y para acuerpar al alumnado y a profesorado que están sufriendo estas consecuencias del director interino que claramente no tiene ni la vocación ni el interés de proteger a un centro de investigación que ha hecho mucho por la política pública de este país".

Indicó que le preocupa las decisiones arbitrarias que tomó Romero Tellaeche, que han generado una atmósfera de incertidumbre, impotencia y coraje en la comunidad de alumnos y académicos.

?? #VIDEO | Itzel Moya, ex alumna del CIDE, señaló que el director general interino, Jorge Romero Tellaeche, se siente respaldado por la directora del Conacyt y por eso ha tomado decisiones arbitrarias. #ep https://t.co/q5zCxGqg8R pic.twitter.com/kYeshICPLX — La Silla Rota (@lasillarota) November 20, 2021

Aunque esperaba que el Consejo les diera una respuesta al pliego petitorio, Moya indicó que se nota el apoyo que el director interino recibe de esta dependencia. "Creo que Romero Tellaeche se siente respaldado por Álvarez-Buylla y eso le ha permitido manejarse y tomar estas decisiones con mucha arbitrariedad, porque hay un espaldarazo de parte de Conacyt", destacó.

Julio Salazar, ex alumno de Derecho, criticó que el tema se ha politizado y que parece que se busca un adoctrinamiento del CIDE para evitar las críticas.

"Esto es algo constante en esta administración, debemos recordar lo que está pasando con la persecución de investigadores, debemos recordar todo lo que ha pasado con la directora del Conacyt y la persecución a todo aquel que no ha aplaudido las decisiones de la actual administración", declaró Salazar.

?? #VIDEO | Julio Salazar, ex alumno del CIDE, indicó que el tema se ha politizado y que se ha tratado de callar a voces críticas como ocurrió con Alejandro Madrazo Lajous. #ep https://t.co/q5zCxGqg8R pic.twitter.com/C5oPbQtCDX — La Silla Rota (@lasillarota) November 20, 2021

LA CRISIS EN EL CIDE EN LA VÍSPERA DE UN NUEVO DIRECTOR

La Silla Rota dio a conocer el martes pasado la crisis que estalló en el CIDE porque el director general interino, José Antonio Romero Tellaeche, intervino de manera irregular en las sesiones del órgano colegiado que evalúa a los docentes y removió del cargo, de manera arbitraria, a la secretaria Académica, Catherine Andrews.

Posteriormente, Andrews emitió una carta en la que señaló que su destitución estuvo relacionada con la evaluación CADI, que Romero Tellaeche quería suspender, a pesar de que no tiene atribuciones para hacerlo.

El director general interino quería evitar que se llevara a cabo la sesión, pero al ver que se realizó el martes, como estaba previsto, Andrews fue notificada de su destitución por lo que Romero Tellaeche calificó de "un acto de rebeldía".

Esto se suma a la molestia que generó en el CIDE la destitución de Alejandro Madrazo Lajous, quien fue removido del cargo en octubre pasado por "pérdida de confianza", tras expresar su apoyo a la comunidad científica.

Esta crisis explotó en medio del proceso para designar a quien será director general durante los próximos cuatro años. En la terna que se definirá el 29 de noviembre están Romero Tellaeche y Vidal Llerenas Morales, ex alcalde de Azcapotzalco.

"Una de las grandes quejas en la institución es que nosotros queremos quedarnos fuera del ámbito político, no queremos que nos partidicen. El problema con Vidal es que viene de Morena y que fue alcalde de Azcapotzalco, no es tanto él como persona, su plan de trabajo algunos lo quieren, otros no. No queremos alguien partidista, pero por lo menos es un mal menor, la mayoría preferimos a Vidal que a este señor (Romero Tellaeche), como la opción menos mala, aunque preferiríamos que fuera alguien de adentro", expresó el alumno Diego Robles.





