Un día después, esto dijeron los presidenciables

Aún está fresco el primer debate de los candidatos a la Presidencia de la República, pero los aspirantes ya ofrecieron nuevas declaraciones sobre lo que dejó este ejercicio de contraste de ideas celebrado en el Palacio de Minería, en la zona de centro de la Ciudad de México.

Me olvidaré de Meade, dice Ricardo Anaya





El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, resaltó que ha llegado a la conclusión que su principal rival por la Presidencia es Andrés Manuel López Obrador, por lo que se olvidará del candidato del PRI, José Antonio Meade.

En entrevista en Radio Fórmula, Anaya destacó que tras el debate centrará su campaña en contrastar ideas con el abanderado de Morena.

“Estoy muy contento porque la mayoría de los sondeos nos dan como ganador. Lo importante del debate no es cómo modifica la intención de voto inmediata si no cómo cambia la narrativa; quedó claro que es una elección de dos”, lanzó López Obrador.

Agregó que nunca había estado tan cerca del Andrés Manuel como en este debate y observó que “estaba en lo suyo, lo sentí un poco desconcentrado, revuelto con algunos papeles que tenía abajo del atril, que evade y se lo dije por argumentos”.

Previamente, en su conferencia matutina, Ricardo Anaya manifestó que tras el debate AMLO quedó exhibido como un político carente de respuestas y con un pasado marcado por contradicciones.

AMLO dice que quiere responderle a Anaya





El candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que le hubiera gustado responder a lo que calificó como “mentiras” de Ricardo Anaya.

En un video difundido luego del debate en redes sociales, el tabasqueño indicó que el panista mintió en los datos de inversión e inseguridad que él dejó en la capital tras ser Jefe de Gobierno.

“Este es muy hablantín, farsante e hipócrita, pero ya habrá tiempo de aclarar este asunto. Pero en general muy bien, pero como decía un boxeador ‘todo se lo debo a mi manager', la verdad se lo debo a ustedes, a los ciudadanos porque no es lo mismo ir a un debate con poco respaldo ciudadano, que con el apoyo de millones de ciudadanos, eso me da mucha seguridad, mucho aplomo y además tenemos la razón”, comentó.

Agregó que da las gracias a los ciudadanos que lo apoyan, le dan consejos y le tienen confianza, por lo que les aseguró que no les va a fallar.





Meade arremete contra Anaya





El candidato Todos por México, José Antonio Meade, reiteró que Ricardo Anaya es igual que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, pues ambos incurrieron en lavado de dinero.

“Ricardo, tú dijiste que vivías con tres pesos y gastabas seis; tienes una asociación civil con un edifico, compraste una planta industrial y se la vendiste a una facturera. Lo que hizo Ricardo es jurídicamente hablando idéntico a lo que hizo (Roberto) Borge; no hay matiz, ni diferencia”, lanzó.

Meade agregó que ahora Anaya no sólo debe enfrentar el caso de la nave inmobiliaria, sino que debe ocuparse de la “desgranada de su coalición”, luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se declinara a favor del ex secretario de Hacienda.

Sobre López Obrador, indicó que el tabasqueño evitó deslindarse del tema de la amnistía y la violencia y lo acusó de ser el culpable de que el dólar diga subiendo





Margarita Zavala rechaza declinar por Meade





La candidata independiente Margarita Zavala rechazó que vaya a declinar a favor del abanderado del PRI, José Antonio Meade, y dijo que desconoce de dónde salió dicha versión.

En entrevista en Radio Fórmula, Zavala indicó que a falta de una segunda vuelta la decisión recae en los ciudadanos por lo que confía en que conforme vaya avanzando la campaña su posición en las encuestas irá mejorando y enfocará la atención en sus propuestas.

“Mis asesores no me sugirieron evitar hablar de Felipe Calderón -expresidente de México y su esposo- y hablé de él cuando me preguntaron. Yo dije que estaba con mi familia y siempre he dicho que hizo lo correcto”, indicó en otra pregunta.

El Bronco habla del debate

A su vez, el independiente Jaime Rodríguez Calderón causó polémica con su propuesta de mocharle la mano al que robe, sin embargo, indicó que el país es el que gana con el debate de ideas entre los presidenciables.

Además causó una serie de reacciones en redes sociales luego de que llamara a que le mandaran mensajes en WhatsApp o que le marcaran para hacerle saber sus necesidades.

"La raza", como él llama a la ciudadanía, le tomó la palabra y empezó a enviarle mensajes.













