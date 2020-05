Un 10 de mayo sin festejos, sin familia pero con alegría y esperanza

Hace un año salieron de sus cuartos al escuchar los mariachis cantar en los pasillos. Eran las mañanitas en el día de la madre. Era 10 de mayo. Se les veía contentas, conmovidas porque hubo flores, pastel, disfraces, baile; además, no estaban solas, al lado estaban sus familias. Las fotografías así lo comprueban. Pero este año no será así. La emergencia sanitaria por el coronavirus las obligará a pasar este día sin sus familias, acompañadas solo por ellas mismas y el personal de salud que las cuida en Casa Betti, un asilo de asistencia privada con 115 años de antigüedad ubicado en la alcaldía Azcapotzalco en #CDMX.

"En este momento tenemos un promedio de 150 mujeres de entre 48 y 101 años", cuenta a La Silla Rota Juan Carlos Guzmán, psicólogo y subdirector de la institución. "No todas son mamas, hay quienes eligieron no tener hijos, viajar o dedicarse a su profesión. El domingo no recibirán visitas, pero habrá festejo", adelanta. "Un desayuno con tamales y atole que mandamos a hacer; alguna actividad a media mañana sobre lo que es ser madre; veremos la misa por televisión y por la tarde una comida. Han pedido mole con pollo y agua de sabor; en el pastel cantaremos y como amenidad una de ellas, que gusta del baile folclórico, bailará. Ya esta semana estuvo ensayando, planchó sus dos únicos vestidos y me envío su lista de canciones".

También aquí el covid-19 lo cambió todo. Desde la fase uno de la pandemia Casa Betti redujo el número de visitas para que solo un familiar pudiera ingresar; pero en la fase tres éstas se cancelaron. Incluso se ofreció que, quien lo deseara, podía llevase a su mamá de vuelta a casa. Pero nadie quiso correr el riesgo.

"Vienen sus hijos a dejar los consumibles: pañales, jabón, medicamentos, lo que necesita cada una de ellas. Pero las ven de lejecitos y es algo triste, conmovedor porque nos separan dos puertas de cristal de la entrada principal. De lejos ellos les gritan ¡Ya me voy mamita, te quiero mucho! Deje medicamentos y tus pañales. Algunas señoras lo entienden y procesan adecuadamente; pero otras padecen demencia y les es más complicado entender; por eso les gritan ¿Por qué no te puedo abrazar? ¿No te dejan pasar? ¿Qué hiciste? ¿Me tienen castigada? Ahí es donde debemos hacer nuestro trabajo para recordarles cuáles son las circunstancias hoy. Entonces hacemos videollamadas con sus familias para sustituir la interacción física y eso las tranquiliza un poquito", relata.

En las últimas semanas fue innegable el impacto que la emergencia sanitaria causó en sus vidas como consecuencia del aislamiento. El personal de esta casa hogar para adultos mayores notó que peleaban, gritaban, eran más hurañas y mostraban descontento ante las reglas del lugar. "Lo controlamos platicando con ellas, involucramos al familiar con una videollamada y se calmaron, pero hay momentos en que esa tensión se empieza a sentir porque antes hacíamos paseos grupales y eso las ayudaba a disiparse. En la capilla venía el padre a dar misa, pero ahora, encerradas, tienen que sacar esa frustración y tristeza de alguna manera", explica.

Juan Carlos recorre los pasillos del lugar y es como dar un tour virtual: el jardín, la capilla, la sala de reposo, hasta que llegamos al área de las habitaciones. Entonces, toca una puerta.

* * * *

"¡Pasa, pasa!", le dice Rebeca López que a sus 86 años proyecta una paciencia y optimismo poco común, por encima del encierro y de haber perdido a dos hijos, de cuatro. Desenvuelta y desinhibida, acepta tomar una videollamada para narrar su experiencia en esta pandemia; pero conforme la entrevista de desarrolla, me doy cuenta que, en el fondo, su emoción proviene del hecho de poder hablar con alguien desconocido en estos días de aislamiento social.

"¡Tanto gusto! ¿De dónde eres? ¿En qué trabajas? ¡Órale! ¡Cómo no! ¡Con todo gusto!", son sus frases de recibimiento virtual. Luego relata brevemente su vida: cocinera del hotel Marriot hasta los 43 años, después costurera. "Llevo cinco años aquí y este domingo lo voy a pasar en Casa Betti porque ésta es mi casa. Me celebraré dándole gracias a Dios porque estoy con vida y tengo salud entre comillas, claro, aún con mis achaques. Mi día más feliz fue hace algunos años cuando mis hijos me festejaron el 10 de mayo con una comida de traje: chicharrón, carnitas, barbacoa ¡Unas gorditas bien ricas! ¡Pastel! Fueron mis amigas, llevaron una guitarra ¡Me la pase super! ¡Bien hermoso! Tenía ¿cómo cuantos? 79 años".

"Tengo la virtud de ser una persona muy adaptable. Con el virus me lavo las manos seguido, hasta la exageración; y procuramos bañarnos muy seguido. Nos asean nuestro cuarto con cloro y limpiadores para tenerlo desinfectado. Pero me duele aquí, mira", y a la distancia me señala su corazón. "Me duele mi corazoncito por no poder ver a mis hijos y a mi nieta que amo ¡Me duele! Pero todo mi dolor se lo ofrezco a Dios y le digo: Señor, la voy a pasar bien porque tú has querido que esto suceda, que yo esté aquí y tú me proteges. Sí, a uno que otro le toco", dice refiriéndose a las muertes causadas por covid-19. "Pero ya estaba dispuesto así".

"Lo que les diría es que tengan paciencia. Mira: uno de mayor ya tiene la virtud de la paciencia. Sé que los vamos a volver a ver, a abrazar y besar porque le pedimos a Dios que nos lo permita. Tengo mucha confianza en que voy a ver a mis hijos y nietos ¡Esto va a pasar! Yo estoy pidiendo por este asilo y todos los de México y el mundo", recalca. No. Ni el doctor Gatell habla con esa confianza.

Y de paso, como si esta pandemia -extrañamente- fuera una celebración a la vida, me aconseja. "Yo aprovecho cada momento de mi vida. Óyelo. Canto, bailo lo que puedo ¡Soy muy escandalosa! Ya hasta los músicos que vienen el 10 de mayo me conocen. Disfruto el momento y a las personas que tengo a mi alrededor: lo disfruto ¡La paso super!", comparte; pero la entrevista debe terminar. "¡Bye! ¡Acuérdate de vivir el momento feliz! ¿De acuerdo?" y me lanza un beso al aire.

* * * *

95 años tiene Bertha Ramírez, pero la realidad es que se ve menor. Unos 80 tal vez. Esta animada y así me lo confirma con franqueza. "¡Mucho gusto! ¡Cómo no! ¡Muchas gracias por querer conversar con nosotras! ¿Cómo está?". Me recibe sentada en su cuarto al que le permite entrar a Juan Carlos para colocar el teléfono celular frente a ella y así podamos "videocharlar".

"Me encuentro bien. Soy una persona grande con achaques y todo, pero ahí la llevamos. Estoy consciente que este 10 de mayo será diferente y uno tiene que adaptarse a eso también; sobre todo con esto (dice refiriéndose al coronavirus) que va en una etapa más difícil. Mis hijos, seguro me van a hablar el domingo", expresa confiada. "Como no vamos a poder salir, tal vez me saluden; no habrá fiesta ni nada yo creo que me llevarían a desayunar o algo, pero ahorita con esto del virus no hay proyectos", lamenta. "No he resentido tanto el encierro, pienso en ellos; sé que están bien porque se han comunicado conmigo. Y sabiendo que ellos están bien yo me siento bien; aunque de momento me sienta triste, me propongo quitarme un mal pensamiento y ponerme en otro momento para que no lo resienta".

Ella sabe perfectamente dónde está parada porque tiene información de primera mano. "El esposo de mi hija es médico y su hijo es médico internista. Ella me cuenta que la cosa esta todavía en un momento difícil; no sabemos cuándo va terminar ¡Va para largo! Me ha dicho que es como una gripa que va a regresar en cualquier momento. De todos modos, me cuido del frío".

Detrás suyo veo figuras religiosas; tienen su razón de ser. "Me he vuelto de la vela perpetua" cuenta entre risitas, "rezando y toda esa cosa... Eso me distrae y desconecta de cosas, pienso en cosas optimistas. Yo sola me consuelo. Aquí tenemos muchas distracciones, no tiene uno manera de preocuparse mucho. No tengo tiempo para sentirme deprimida".

Sí. Se le nota su deseo por contactar con el mundo exterior al que anhela volver; por eso en segundos cambia los papeles y ahora es ella quien me entrevista. "¡Me da mucho gusto también verla! ¿Cuántos años tienes? ¡Añoro mucho su edad porque en ese tiempo era muy fuerte! No me cansaba, yo empecé a cansarme a los 80 y tantos años. ¿Tiene hijos? Uno siente siempre la cosa maternal, somos mujeres y todas somos mamás de alguna manera ¡Muchas gracias por acordarse de nosotras! ¿Sabe? Socializar un momento, lo extraña uno ¿verdad? No me dijo su nombre ¿O sí? ¡Yo soy Bertha! ¡Uy, que contenta me voy a poner cuando lea mi entrevista!".

* * * *

En la habitación ocho, Dulce Luna espera recostada en su cama junto a una ventana. Esta entretenida resolviendo un libro de sopa de letras; pero ella no es tan platicadora como sus compañeras. Al contrario, gusta más de ser reservada.

-¿Qué le gusta de la sopa de letras?, pregunto

-¡No me gustan las sopas!, responde. Luego reacciona y comprende que la pregunta era por el libro que ha dejado en sus piernas. ¡Ah, de estas! No las hacía, pero mi hija en un cumpleaños me dijo que era muy entretenido. Entonces vivía sola y lo resolvía porque estaba leyendo cosas de la iglesia. Pero un día lo empecé y se me hizo fácil, me gusta y entretiene bastante.

Su último día de las madres fue normal, tradicional; pero a sus 82 años la memoria empieza a jugarle travesuras. "Creo que me llevaron a comer con mis hijas... ¡Ah no! Ya me acorde que no... porque en los restaurantes hay mucha gente... mejor compramos cualquier cosa y así lo festejamos. Nunca he pasado un 10 de mayo en un asilo, pero estoy tranquila. Me agrada esto".

Así que este será su primer día de las madres aquí, en Casa Betti. Dentro de una casa de reposo y en medio de una pandemia. "Mis hijas no se pueden acercar, solo nos vemos de lejos y nos gritamos cosas a la distancia. No importa que estemos alejadas porque están en las mismas condiciones que yo. Es mejor que sea así", reconoce. "¡Ay! Siento tristeza y quisiera abrazarlas, pero me abstengo de ello en lugar de querer vernos a pesar de todo. Y ya cuando se van, pues pasa el día... Y se acaba... Y continuamos en esta emergencia sanitaria", expresa con voz apagada. "Dios está conmigo y tengo que confiar en que lo que estoy haciendo es tanto por el bien de ellas, como por el mío. No hay más".

* * * *

Juan Carlos Guzmán afirma que todos los días les lee noticias del coronavirus enfatizando la importancia del autocuidado y de cuidar también -así las llama-, a sus hermanas; principalmente a quienes padecen deterioro cognitivo. A sabiendas de los recientes casos por contagio de covid-19 en dos asilos (Nuevo León y Tabasco), enlista las reglas que tomaron.

Una, aquí no entra nada que no sea sanitizado previamente dos veces. Dos, todo el personal debe llegar bañado y antes de ingresar, debe cruzar por los rociadores corporales de agua con alcohol al 75 por ciento; también debe limpiar sus zapatos en una bandeja de agua con cloro. Tras el ingreso, nadie puede salir hasta el final de su turno. Y tres, en caso de registrarse algún caso por covid, la paciente será aislada en una habitación aparte donde será monitoreada hasta la llegada de un familiar quien la retirarla de Casa Betti para proveerle atención médica.

"En este momento no tenemos ningún caso sospechoso, ninguno", enfatiza. "Tenemos mucho control de eso y hemos tomado decisiones respecto a quiénes se quedan adentro y quienes afuera para salvaguardar la integridad de ellas", indica. Y esta medida, también lo alcanzó a él. "Yo estoy viviendo aquí y no he visto a mis hijos desde hace mes y medio; pero al igual que ellas con sus familiares, anhelo y deseo regresar pronto a abrazarlos".