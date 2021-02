Uber: entre maestros “coyote” y mercado negro de cuentas

Parece cada vez más inseguro viajar en cualquiera de los servicios de transporte por internet, pues los criminales han buscado formas de sumergirse en estas aplicaciones y consumar diversos delitos, desde robos hasta secuestros y crímenes sexuales.

Uber, al ser la aplicación más popular en el servicio de transporte por internet, es la que más casos de conductores irregularidades ha presentado pese a sus estrictos exámenes de confianza.

Al menos dos prácticas han sido identificadas para que los conductores de Uber se salten las normas de la aplicación e ingresen al sistema.

El más reciente, dado a conocer por UnoTV, es la existencia de “coyotes” que ayudan de forma irregular a pasar exámenes de confianza a conductores de Uber.

Claramente identificables, visten uniformes color azul y logos de la empresa y operan fuera de la Comisión Nacional de Seguridad en la avenida Tlalpan en la Ciudad de México.

Para facilitarte los exámenes de Uber, te piden una identificación y un correo electrónico.

“Se le hace lo que es el registro y se le envían lo que son dos videos de apoyo para el examen para que no lo repruebes”, dice uno de los “coyotes”.

Y agrega: “Ya una vez que usted aprueba el examen, si usted no tiene un vehículo, nosotros le asignamos la lista de socios o si tenemos vehículos disponibles, se le asigna uno”.

La investigación de UnoTV no detalló, sin embargo, los costos de los servicios que estos “coyotes”.

Uber informó que estas personas no pertenecen a la empresa y advirtió que se trata de un fraude.

Por su fuera poco, en redes sociales se venden de forma ilegal cuentas de Uber, bien calificadas, en módicos precios.

Este mercado negro de cuentas fue dado a conocer por la BBC, estos “contrabandistas” prometen una cuenta con buena calificación, también ofrecen desbloqueos a aquellos que fueron sancionados por Uber, entre otras facilidades.

Dependiendo la calificación de la cuenta, estas llegan a costar entre los 400 y los 600 pesos. A la cuenta le puedes cambiar información: foto, nombre, placas, automóvil y el examen ya no se tiene que hacer.

Ante este tipo de problemas, Uber ha prometido mejores medidas de seguridad, como un filtro de comprobación de identidad a través de un selfie.

La empresa reconoce que puede haber personas con conductas “malintencionadas” y “posiblemente delictivas” que buscan nuevas formas de atacar los filtros de Uber.

Una posible víctima de estos mercados negros de cuentas habría sido Katsuko Nakamura, quien –según contó a la BBC– solicitó un servicio en Uber en la Ciudad de México.

La joven de 20 años comprobó que el conductor y el vehículo correspondieran con los datos de la aplicación, se sentó en el asiento detrás del chofer.

El conductor que la recogería tenía una calificación perfecta de 5 estrellas, con 4 mil 474 viajes realizados en un año, algo tranquilizador aunque inusual, dado el natural desgaste que se da al realizar cientos de viajes y lo difícil que es tener el 100% de usuarios satisfechos.

“Una de las primeras frases que me dijo fue ‘¿Ya a descansar?’, a lo que contesté casi sin ganas que sí. Dijo: ‘¿Siempre sales tan tarde?’ y le respondió que no con firmeza. Me preguntó: ‘¿Por qué tan solita?’. Y él mismo se respondió: ‘Ya no vas a estarlo'”, relata Nakamura.

El automóvil avanzó por una vía rápida y a gran velocidad, una ruta inusual para el trayecto solicitado.

“Mi novio en el teléfono escuchó que yo le gritaba al conductor que me quería bajar, sin que tuviera respuesta. Pensé en arrojarme del auto o usar el respaldo de la cabeza como arma”.

El vehículo se frenó cuando otro se atravesó en su camino, momento que Nakamura aprovechó para saltar a mitad de la calle y huir.

“Temí por mi vida en todo momento, pero sabía que solamente dependía de mí salvarme”.

Nakamura denunció ante las autoridades al conductor de Uber por lo que la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) inició la investigación y el sujeto fue detenido.

Otro caso es el de Abraham, quien aseguró a UnoTV que al subir a un automovil de Uber, lo rociaron con una sustancia que provocó que perdiera el conocimiento, cuando despertó se dio cuenta de que lo habían robado.

“Lo tomo, me subo, me quedo dormido y mi siguiente recuerdo fue: yo en mi cama; me despierto normal y cuando empiezo a buscar mis cosas me doy cuenta que no tengo mi cartera, no tengo mi reloj, mis lentes, mis tenis".

La respuesta de Uber

Tras darse a conocer esos casos, Uber aseguró que el proceso se selección de sus conductores es muy riguroso a tal grado que solo uno de cada 10 de las personas que buscan ser "socios" de la compañía lo consiguen.

“Uber invierte fuertemente en robustos procesos de activación de socios conductores en todas las ciudades de México […] Estos incluyen: validación de documentos, revisión de antecedentes, y la certificación psicométrica, aplicada de forma presencial sin excepciones en los centros de atención a conductores”

Uber llamó a los choferes que buscan ingresar a la plataforma hacerlo a través de las páginas oficiales.

"Cualquier oferta para obtener acceso a la aplicación de Uber mediante métodos ajenos a la misma, como lo son las publicaciones en redes sociales, representaría un engaño o potencial fraude, sin relación con Uber".

Finalmente, Uber llamó a los usuarios y socios a reportar cualquier irregularidad.





Con información de UnoTV y BBC

rgg