TV Azteca arremete contra López-Gatell

Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país por el covid-19, el comunicador del noticiario nocturno de Tv Azteca, Javier Alatorre, arremetió contra el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y dijo: "¡Ya no haga caso a Hugo López-Gatell!"

Alatorre señaló que las conferencias diarias, así como las cifras sobre el informe del covid-19 presentadas por López-Gatell, se han vuelto "irrelevantes".

Las declaraciones del comunicador durante el noticiero del viernes por la noche se dieron al señalar que han sido varios gobernadores los que han evidenciado una disparidad en las cifras del gobierno federal con las de las entidades.

Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. pic.twitter.com/09Zjcyw4Gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020

"Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud, y en una entrevista (de López-Gatell) con el Wall Strell Journal, acepto sus falsedades", dijo Alatorre.

Este mismo mensaje fue replicado por la televisora y publicado en las redes sociales de Azteca Noticias.

El viernes durante el reporte diario que ofrece todos los días el gobernador y el secretario de Salud de Baja California, se informó que en el estado van ya 72 muertos y no 31 como lo reporta el gobierno federal.

Jaime Bonilla señaló que el gobierno federal está mintiendo en las cifras.

"Esos 31 los reportamos nosotros casi hace una semana. Y si nosotros reportamos 72 (hoy), pues se me hace raro que haya tanta diferencia, tenemos casi el doble de personas que han sucumbido ¿por qué?

"...aquí tenemos la confirmación de que esos murieron. Entonces, quiere decir que se está dosificando la información o que no la están diciendo, y quisiera que eso me lo explicaran en México. ¿Y me dices que es el mismo caso para todos? ¿Eso quiere decir que esos 486 no es real?", preguntó el gobernador

Y señaló que como gobernador exigirán que den la información verídica de Baja California.

Salinas Pliego vs Hugo López Gatell

Pero la confrontación entre Ricardo Salinas Pliego -dueño de TV Azteca- contra el subsecretario comenzó desde que López-Gatell anunció el cese de actividades económicas no esenciales, por la política del distanciamiento social.

Pero Salinas Pliego, inconforme con las medidas de sana distancia, obligó a sus trabajadores a acudir a sus puestos laborales en foros públicos, bajo el argumento de que sus actividades eran esenciales.

Ante las declaraciones en el noticiero de TV Azteca, las reacciones comenzaron a surgir en redes sociales. Una de ellas las de el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, quien anunció cerrar filas con Hugo López-Gatell.

