Turistas extranjeros sufren tratos crueles en aeropuertos; apuntan a Migración

"La policía mexicana nos arrestó. Todos los turcos del aeropuerto fueron a la cárcel. Yo me quedé en un cuartito con 28 colombianos durante cuatro días. Me robaron todo mi dinero. Me quitaron el pasaporte y el teléfono. Perdí ocho kilos. Dormí en el inodoro durante cuatro días. Fui acosada sexualmente. Estoy de regreso en Turquía. Estoy tan enferma que me rompí el hueso. Voy a ir a casa", narró Ozam al empresario mexicano con el que nunca se reunió.